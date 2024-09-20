В сельской глубинке сейчас полным ходом идут публичные слушания – обсуждается реформа местного самоуправления, предложенная федеральным центром. Речь идет о ликвидации «на корню» низового звена советской власти – сельских и поселковых Советов депутатов, а заодно и местных администраций. Процесс этот запущен, Сыктывкар и Москва ждут «единственно правильный результат». Чиновники на местах стараются изо всех сил, чтобы услужить «верхам», но не всегда получается.

Сбой в проверенной во многих муниципалитетах системе по достижении нужного власти результата в минувшую среду неожиданно случился в Сысольском районе. Жители села Чухлэм высказались против ликвидации своего Совета депутатов, местной администрации и создания муниципального округа (вместо муниципального района).

«Врать и не бояться»

На слушаниях присутствовал глава администрации Сысольского района Александр Попов. Возможно, это была ошибка – главе района трудно увильнуть от прямых вопросов. Пришлось отвечать. У Александра Георгиевича это не очень-то получалось. Видимо, не привык он юлить перед земляками. На самом деле ведь «врать и не бояться» могут далеко не все «слуги народа».

Очень неубедительно глава администрации говорил о том, что от роспуска нижнего звена советской власти будет экономия районного бюджета. Экономия будет, но очень скромная, поскольку сельские депутаты – это те же общественники. Дальше еще интереснее – вместо поселковых и сельских администраций должны будут появиться некие «территориальные органы» с почти теми же полномочиями.

Правда, в действующем законодательстве о «территориальных органах» нет даже полслова, там речь идет о создании в крупных селах и поселках территориальных отделов при управлении по работе с территориями в администрации муниципального округа. Согласитесь, что это совсем не то, о чем говорил Александр Попов. А еще он совершенно обошел вниманием тему создания института старост, которые в небольших населенных пунктах, таких как Чухлэм, будут заменять и депутатов, и местную администрацию. Причем они будут работать на общественных началах.

Грибы не отнимайте!

Но сельчанам по большому счету без разницы, будет Сысольский район округом или нет. Главное для них, изменится ли жизнь в лучшую сторону? На этот вопрос нет ответа.

Не смог глава района объяснить местным жителям, почему они не имеют возможности пользоваться общественным транспортом, почему непонятно кто должен нести ответственность за борщевик, который из года в год захватывает новые территории, почему какие-то неизвестные коммерсанты без спросу хозяйничают в их лесах: «скоро и грибы негде будет собирать…» То есть сельчане живут своими земными заботами и нутром чуют, что в этой муниципальной реформе кроется какой-то подвох.

Горький опыт

Еще во времена правления Вячеслава Гайзера были ликвидированы сельсоветы и местные администрации в ряде населенных пунктов Сосногорского района и полностью – в Усинском районе. Что из этого вышло, рассказывает депутат Госсовета Коми (фракция КПРФ) из Усинского района Екатерина Дьячкова:

«В свое время жители сел Усинского района стали вдруг «горожанами», приписанными к МО ГО «Усинск». Теперь за любой бумажкой, документом, подписью пожалуйте в Усинск. Жениться – в Усинск; умирать нельзя, сам уже не поедешь за свидетельством о смерти, это проблема для всех родных и близких. А по нашим дорогам в весенне-осенний период попросту не проехать! Летом можно до «большой земли» добраться по реке, но рейсы теплохода лишь два раза в неделю. В межсезонье вертолет – два раза в неделю, цены такие, что можно в Москву съездить, в 6 тысяч рублей обойдется поездка в Усинск из села Мутный Материк.

Как нам жить, теперь решают не в Советах сел, а в Усинске (кстати, теперь он уже не город, а муниципальный округ). Надо ставить на учет дом, построить сарай или баню – везите комиссию сами и за свой счет. А затем за каждой запятой в документах мотайтесь в Усинск. Было время, когда жители сел сами решали – давать нефтяникам наши земли под освоение или нет, теперь буровые стоят уже на местах традиционного природопользования сельчан. Сосновые боры стали карьерами. Экологические слушания проводятся, но голосование не предусмотрено. Вот такое нам испытание выпало…»

Сергей МОРОХИН.