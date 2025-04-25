Роковая история Пустозерска была тесно связана с Коми краем. Его первым воеводой стал наш земляк Федор Вымский, а основную часть населения города когда-то составляли коми.

Это была северная крепость, отбивавшая набеги кочевников-самоедов, военный форпост царской власти на Севере. Постоянные стычки с немцами, карательные экспедиции в тундру, виселицы с трупами непокорных, костры, на которых сжигали диссидентов, иностранные агенты и шпионы под личиной купцов – вот что такое Пустозерск в 16-17 веках. И тем не менее жизнь там бурлила, процветала торговля. А потом этот город просто исчез. Погиб как Северная Атлантида.

Первая попытка освоить Арктику

Основанный на исходе 15 века (всего семь лет спустя после открытия Колумбом Америки) Пустозерск стал первым русским городом в Арктике.

Согласно Вымско-Вычегодской летописи, Пустозерск был основан в 1499 году воеводами великого князя Ивана III во время похода четырехтысячного войска за Урал, против самоедов и югры. Войско возглавляли воеводы Семен Курбский и Петр Ушатый. В походе также участвовали вымские князья Петр и Федор, которые вели коми дружину из семисот человек.

Наш земляк Федор Вымский и стал первым пустозерским воеводой в 1502 году. Острог был заложен на одном из рукавов дельты Печоры в сотне километров от ее устья, на мысу озера Пустое. Городок возвели в рекордные сроки – всего за три месяца. А коми воины в награду за помощь в экспедиции получили угодья по реке Печоре.

В 1502 году была учреждена Пустозерская волость. Согласно книге «Поморские Пустозерские волости», датированной 1574-1575 годами, в Пустозерске имелось «русских – 92, пермяцких – 52, а всего – 144 двора, а людей в них русаков и пермяков – 282 человека». То есть с учетом женщин и детей население города составляло до 500 человек. Пермяками тогда называли коми.

В 1606 году появился Пустозерский уезд, в состав которого вошли Пустозерская волость, а также Ижемская и Усть-Цилемская волости. Пустозерский уезд простирался от реки Мезень до Урала и от Баренцева моря до реки Вычегды. В Пустозерске к тому времени насчитывалось около двух тысяч жителей. Население занималось рыбной ловлей, охотой, животноводством, промыслом морского зверя и торговлей.

В течение почти трех веков (до 1780 года) Пустозерск был административным, торговым, культурным и религиозным центром всего Печорского края. Здесь было воеводство, приказная изба, таможня, тюрьма, торговые лавки, дом для «рудознатцев» и кабак.

В 17 веке Пустозерск был хорошо известен европейским купцам. Они плавали туда, чтобы напрямую закупать меха у местных охотников. Тогда большую известность получили Пустозерские крещенские ярмарки, на которые приезжали промышленные и торговые люди из поморских городов, а также сотни ненцев со всего Севера. Самоеды торговали рыбой, пушниной, олениной и дичью.

После Ливонской войны (1558-1583 годы) Московское государство потеряло все побережье Балтийского моря, и внешняя торговля могла осуществляться только через северные моря. Указом Ивана IV были установлены льготы для торговли, которыми стали пользоваться английские и датские купцы. Заморские купцы установили прямые торговые связи с местными жителями, минуя русские порты на Белом море. В 1611-1615 годах в Пустозерске активизировались агенты английской торговой гильдии, которые рассчитывали на большие прибыли от северного пушного промысла.

После Смуты страна была разорена, и в августе 1620 года царь Михаил Федорович запретил все торговые сношения жителей Севера с иностранными купцами и закрыл морской путь в Сибирь. Торговля с иностранцами разрешалась только в Архангельске. Фактории заморских купцов в других поморских городах, в том числе Пустозерске, закрылись. Это привело к тому, что из центра международной торговли Пустозерск стал одним из многих уголков по сбору ясака. Если в 1611 году в городе было около двухсот дворов, то в 1649-м уже меньше сорока. Цветущий торговый город, в котором на крещенской ярмарке могли встретиться лондонский купец и охотник-ненец, стремительно опустел.

Город-тюрьма

Город служил местом ссылки и заключения. Здесь содержались участники восстаний Кондрата Булавина и Степана Разина. В 1643-1644 годах в обезлюдевшем Пустозерске по распоряжению Михаила Федоровича появилась тюрьма для опасных политических преступников, которых называли «ворами». В 1660-х годах сюда ссылали раскольников-старообрядцев. В 1680 году в Пустозерск привезли сосланных сюда десятерых участников восстания на Соловках. Здесь большинство из них умерли.

Сидя в Пустозерске, лидеры старообрядческого движения сочинили ряд важных текстов в защиту старых обрядов. В частности, Аввакум здесь написал свое известное «Житие». Затем к старообрядцам добавились участники восстания Степана Разина.

В 1682 году произошло, пожалуй, самое известное в истории Пустозерска событие – здесь в деревянном срубе с тремя своими единомышленниками (диаконом Феодором, иноком Епифанием и священником Лазарем) был сожжен заживо мятежный протопоп Аввакум. Погиб идеолог, вождь старообрядчества и первый русский писатель, пострадавший за свои убеждения. Перед казнью он предрек: «И город ваш песком занесет, а там и свету конец настанет!». А еще сложил руку в двуперстное знамение и обратился к народу: «Будете таким крестом молиться – во веки не погибнете!».

Ссылку в Пустозерске отбывали боярин Артамон Матвеев со своим сыном – Андреем Матвеевым, будущим сподвижником Петра I, князья Семен Щербатов и Иван Долгорукий, а также боярин Сергей Пушкин (дальний родственник поэта).

До 1780 года город оставался административным центром Печорского края. Во второй половине XVIII века обмелело озеро, и до Пустозерска стало не добраться привычным водным путем. Город окончательно обнищал. В конце 1770-х сюда прислали отбывать наказание участников восстания Пугачева, и это было одно из последних упоминаний Пустозерска в распоряжениях из столицы. В 1762 году по указу Екатерины II была разобрана Пустозерская крепость, бревна от которой приказано было «употребить на топление». В 1780 году Пустозерский уезд был упразднен, а его территория вошла в состав Мезенского уезда.

Мыс виселичный

Экономику Пустозерска подорвали также набеги воинственных зауральских ненцев – карачеев. Они разрушали промысловые избы, угоняли оленей, захватывали запасы и «государеву казну», поджигали Пустозерск.

Известный русский путешественник и писатель XIX века Сергей Максимов в книге «Год на Севере» (1859 год) оставил такое описание Пустозерска: «…Вспоминается мне зловещее замечание моего ямщика, указывающего кнутовищем на правый берег озера (называемого Городецким):

– Вон наволок-от этот (мыс) виселичным зовем!

– За что же так? – выговорилось мною как-то невольно.

– Карачеев, сказывают, вешали в старину. Виселицы-де тут такие стояли. Приведут, слышь, карачея-то, которого поймают, да и повесят тут… Нападали, вишь, они!.. А перевешали их горазно больше тысячи!..».

Карачейские – жившие у Карского моря (Лукоморья, по Нестору) и реки Кары самоеды в начале прошлого столетия – нападали на Пустозерск большими партиями (в 1719, 1730, 1731 и 1746 годах). Они были недовольны наложенным на них тяжелым ясаком и за то угоняли оленей, убивали противившихся. Архангелогородский обер-комендант, генерал-майор Ганзер, послал туда роту команды с поручиком Фрязиным, к которой присоединены были туземные крестьяне и самоеды. Выстроен был острог. Учреждена постоянная команда. Карачеи мало-помалу успокоились и перестали производить нападения, когда уже, впрочем, перевешано их было свыше тысячи…

В XIX веке Пустозерск, по описанию Сергея Максимова, это «маленький, уединенный, пустынный населенный пункт с серенькими избами, из-за которых глядит одинокая деревянная церковь с колокольней».

Сходство с Воркутой

В 1924 году Пустозерск потерял статус города. Последнее административное учреждение – сельсовет – закрылось в 1928 году. На 1 января 1928 года в нем было 24 жилых дома и 183 жителя, в 1950 году в поселении насчитывалась лишь дюжина жилых домов. Город был окончательно покинут в 1962 году. Последняя жительница Аграфена Кожевина переехала в деревню Устье.

Жители Пустозерска переезжали в Нарьян-Мар, некоторые разбирали свои дома по бревнышку и собирали на новом месте. Невольно прослеживается историческая параллель между историей Пустозерска и Воркуты. Оба заполярных города были местом ссылки и активно развивались. Но в итоге Пустозерск опустел, да и в Воркуте многие пригородные поселки постигла та же самая участь.

Пустозерское городище находится в двадцати километрах от Нарьян-Мара. В 1964 году на территории бывшего Пустозерска установили памятный знак – каменную стелу. В 1974 году Пустозерское городище включено в список памятников истории и культуры, охраняемых государством. В 1989 году на предполагаемом месте казни Аввакума и его сподвижников сооружен деревянный памятник с колоколом, а в 1991 году здесь поставили крест.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.