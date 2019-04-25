Прокуратура республики сообщает об итогах

Прокуратурой Республики Коми организована проверка сведений, изложенных в статье «Коммунальный коллапс», опубликованной 22 февраля в газете «Трибуна».

Так, на основании отчета Контрольно-счетной палаты Республики Коми от 1 февраля 2019 г. о результатах проверки использования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми АО «Коми тепловая компания», дана оценка инвестиционной составляющей деятельности организации в сфере теплоснабжения.

Проверкой установлено, что мероприятия инвестиционных программ филиалов АО «Коми тепловая компания» в 2015-2018 гг. выполнены лишь на 44,5% от запланированных объемов. При этом причиной неисполнения инвестиционной программы на территории являются неэффективность ранее предусмотренных программой мероприятий, повышение цен на необходимое оборудование, отсутствие поставщиков биотоплива и другие.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, при формировании тарифов на тепловую энергию учитываются расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации. В связи с этим прокурорами Корткеросского, Койгородского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Куломского районов руководителю АО «Коми тепловая компания» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Завершение реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами филиалов теплоснабжающей организации, поставлено на контроль.

В случае бездействия регулируемых организаций будут приняты меры по исключению непонесенных расходов на реализацию инвестиционных проектов из необходимой валовой выручки филиалов АО «Коми тепловая компания» и, соответственно, к снижению тарифа на теплоснабжение в последующих периодах регулирования.

Для сведения сообщаю, что прокуратурой республики в 2018 году выявлялись нарушения филиалами АО «Коми тепловая компания» законодательства о водоснабжении в части реализации инвестиционных программ.

Так, приказом Службы Республики Коми по тарифам от 19.12.2015 г. № 70/42 для Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания» утверждена инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения, предусматривающая мероприятия по строительству водоочистных сооружений в селе Ижма и поселке Щельяюр на общую сумму 11,644 млн рублей. Проверкой установлено, что мероприятия по строительству водоочистных сооружений в п. Щельяюр на общую сумму 3885,06 тыс. руб. не исполнены.

Прокурором Троицко-Печорского района установлено, что на реализацию мероприятий по строительству водоочистных сооружений в пос. Нижняя Омра, предусмотренных инвестиционной программой Троицко-Печорского филиала АО «Коми тепловая компания», утвержденной приказом Службы Республики Коми по тарифам от 19.11.2015 г. № 70/46, израсходованы средства в размере меньше запланированных.

Указанные и иные факты послужили основанием для внесения министру энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми представления об устранении нарушений законодательства о водоснабжении и тарифном регулировании, по результатам рассмотрения которого непонесенные расходы исключены из необходимой валовой выручки регулируемых организаций на текущий год.

К. КОВАЛЕВ,

начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства,

старший советник юстиции.