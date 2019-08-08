Прокуратура заявила – тариф завышен, а общественники подозревают, что на полигоне занимаются приписками

Единый тариф на обращение с отходами в Коми завышен и рассчитан без замеров. Об этом заявил на состоявшемся 1 августа расширенном заседании коллегии прокуратуры руководитель ведомства Сергей Бажутов. В целях устранения нарушений закона главе региона Сергею Гапликову внесено представление. И, скорее всего, оно будет не единственным…



Между тем в Сосногорске назревает крупный скандал, который может коснуться не только МинЖКХ, но и исполнителей «мусорной реформы», игнорирующих законы, которые им предписано выполнять. Интересно, что даже прокуратура Сосногорска запуталась в тех документах, которыми руководствуются коммунальщики.

Бои местного значения

Управляющая организация ООО «Луч» обратилась в прокуратуру Сосногорска с жалобой на собственников дома №3 по улице Молодежной, которые якобы нарушают требования Закона «Об отходах». Накопление мусора происходит на площадке, обслуживаемой ООО «Луч». Жильцы отказываются заключать договор на пользование площадкой и не хотят платить за «навязываемую услугу».

Воспользовавшись поддержкой прокуратуры, ООО «Луч» предъявило собственникам претензию и потребовало заплатить за использование контейнерной площадки 259 тыс. рублей. Обжаловать представление заместителя прокурора М. Доронина собственникам не удалось — им сообщили, что оно является законным. Однако один из собственников все же рискнул направить жалобу на действия сосногорской прокуратуры в республиканскую.

Президент для них – не указ?

Попробуем разобраться. Основами ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных Правительством России, установлено, что необходимая валовая выручка регоператора (НВВ) определяется в соответствии с методическими указаниями Антимонопольной службы России, согласно которым и утверждается тариф за мусор. В декабре 2018 г. Правительством России внесены изменения в указанную норму. Теперь расходы на приобретение контейнеров, их содержание и уборку мест погрузки включаются в НВВ регоператора.

МинЖКХ Коми подтвердило: в составе единых тарифов «Ухтажилфонду» на 2019 год такие расходы учтены в размере 11,6 млн. рублей. Кроме того, Минприроды РК уведомило, что ежегодно из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по раздельному накоплению мусора выделяется около 5,5 млн. рублей.

В мае 2019 г. Владимир Путин, выступая на медиа-

форуме ОНФ, сообщил, что принято решение о передаче региональным операторам полномочий по содержанию контейнерных площадок. Тем не менее, правилами, утвержденными первым заместителем правительства Коми Л. Максимовой, предусмотрено, что лица, осуществляющие управление домами, обеспечивают обустройство и содержание контейнерных площадок в соответствии с Территориальной схемой. Получается, что наши чиновники действуют по «местным правилам» и даже Президент для них — не указ…

«Ухтажилфонд» через свой сайт известил всех потребителей республики: бремя содержания контейнерных площадок несет собственник земельного участка, на котором они расположены. Управляющие компании регулярно взыскивают плату за содержание контейнерных площадок с собственников квартир. А это значит, что плата взимается дважды!

Один пишем, три в уме?

24 января «Трибуна» опубликовала статью «Тайны захоронения: что происходит на секретном полигоне». Мы рассказали о том, как на ухтинском полигоне умудряются принимать и хоронить мусор «методом двойного измерения».

МинЖКХ утвердил «Ухтаспецавтодору», управляющему полигоном, объем захоронения как 620,5 тыс. кубов (или 124,1 тыс. тонн). Но как при отсутствии весового контроля можно перевести кубы разномастного и разнокалиберного мусора в тонны?

А ведь такая же «метода» действует и в целом по республике. Региональной программой на 10 лет, утвержденной правительством Коми 16 февраля 2018 г., предусмотрен объем ТКО в 538 тыс. тонн ежегодно.

Авторы «Трибуны» предполагали, что у компетентных органов вскоре появятся вопросы к регопратору и МинЖКХ, однако тогда реакции на статью не последовало. Возможно, она появится теперь, после прокурорской коллегии?

Мусорный Эверест

На официальном сайте «Ухтажилфонда» размещена отчетность за ноябрь и декабрь прошлого года. На этот период был установлен объем обращения с ТКО в размере 431 тыс. кубометров. Принято же было отходов намного меньше – всего 173 тысячи (или 40%). Потребители должны были заплатить за вывоз 380 млн. рублей (883 рубль за куб. по усредненному тарифу). А судя по отчету, регоператор получил 1180 млн. рублей, то есть по тарифу 1062 рубля за куб, что на 18% больше установленного размера. Почему? Надеемся, что правоохранители разберутся.

Прокуратура, проверившая отчетность, установила, что МинЖКХ ежесезонно запрашивало данные о накоплении отходов у органов местного самоуправления, а они брали сведения у «управляшек» и указывали примерный объем.

Сергей Бажутов привел на заседании коллегии цифры по выполнению договоров регоператора по обращению с мусором по городам и районам: Печора освоила 67 процентов от «планового», Усинск – 57, Инта – 79, Сысольский район – 37, Усть-Куломский – 64, Удорский – 48. После этого и было сделано заключение о том, что тариф на отходы в Коми явно завышен.

Судя по всему, заявление прокурора республики застало руководителей Коми врасплох. Недаром же провластные СМИ замолчали эту информацию. Тем не менее, чиновникам придется реагировать на представление надзорного органа.

Владимир ИВАНОВ, Тамара ПРОСУЖИХ, Валерий ТОРЛОПОВ, члены координационного совета управдомов Ухты.