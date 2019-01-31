Прокурор Сергей Бажутов подверг резкой критике организаторов «мусорного бизнеса» в Коми

Вчера, 31 января, в Сыктывкаре состоялось расширенное заседание коллегии Прокуратуры Коми, где подвели итоги работы за 2018 год. С докладом выступил прокурор республики.

Сергей Бажутов рассказал о состоянии преступности, работе следствия, полиции, судов, о борьбе с коррупцией, о проблемах информационной безопасности, системе закупок для государственных и муниципальных нужд, о региональной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и многих других вопросах.

Но самая злободневная сегодня проблема, вызывающая у жителей Коми шквал возмущения, — мусорная реформа. Эту тему Сергей Бажутов достаточно подробно осветил в своем докладе. Ниже мы приводим выдержки из выступления прокурора.

«Ничего не сделано…»

«Проводимая в соответствии с федеральным законом реформа системы обращения с отходами дает существенные стимулы для сокращения количества подлежащих захоронению отходов и, как следствие, сокращения расходов населения и организаций на их утилизацию. И только от действий региональных властей и органов местного самоуправления зависит, как она будет реализована. Однако кроме передачи функции по приему, транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению отходов единому региональному оператору, установления нормативов образования отходов и тарифа на их утилизацию, вызвавших массовое недовольство граждан, для перехода на новый порядок сбора и утилизации ТКО практически ничего не сделано.

Первое. Не создана необходимая инфраструктура обращения с отходами. В Коми действует лишь 11 официальных полигонов, да и они заполнены более чем на 70 процентов. Все отходы утилизируются путем захоронения, поскольку нет ни одного объекта, приспособленного для сортировки с целью максимального извлечения полезных свойств для вторичной переработки.

Второе. С 1 января 2019 года вступили в силу принятые еще в конце 2017 года изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», согласно которым на органы местного самоуправления возложены полномочия по определению схемы размещения мест накопления коммунальных отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.

Проведенной в январе 2019 года проверкой установлено, что муниципалитеты необходимую работу в этом направлении не выполнили. Реестры площадок накопления отходов утверждены только на территории Сыктывкара, Ухты и Инты, но и они не отвечают установленным требованиям. В Печорском и Ижемском районах в нарушение ст. 8 закона схемы утверждены с превышением компетенции сельскими поселениями, а не муниципальными районами. Прокурорами Вуктыла, Ижемского, Корткеросского, Сысольского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов установлено, что не все населенные пункты оборудованы контейнерами и соответствующими площадками, их количество не соответствует реальным потребностям населения.

Третье. Одной из задач, поставленных перед регионами, является создание условий для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Однако контейнеры под раздельный сбор ТКО установлены только в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Куломском районе, их количество столь незначительно, что не решает проблемы. К примеру, в Ухте, где утверждено 254 площадки накопления отходов, приобретено всего 24 контейнера для пластика.

Платить как по счетчику

Четвертым и, наверное, самым ключевым вопросом является начисление потребителям платы за обращение с твердыми коммунальными отходами.

В республике расчет платежа как для юридических лиц, так и для граждан произведен исходя из единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами и норматива их накопления. Для жителей многоквартирных домов с центральным отоплением тариф составил 117 рублей с человека в месяц. Однако предусмотренные законодательством механизмы, стимулирующие потребителей на сокращение объемов образуемых отходов, организацию их раздельного сбора и, как следствие, снижение платы, остались незадействованными.

Так, согласно п. 148.30 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354, с учетом изменений, вступивших в силу со 2 октября 2018 года, при раздельном накоплении сортированных отходов размер платы за услугу по обращению с ТКО начисляется не по нормативу, а по объему вывезенных контейнеров с учетом расчетного количества граждан, использующих площадку накопления твердых коммунальных отходов. Таким образом, этот способ расчета предполагает оплату потребителями фактически образованных и вывезенных объемов отхода. (Здесь уместно сравнение со счетчиками на воду и электроэнергию. Есть счетчик – платишь по счетчику, нет – по тарифу).

Аналогичная ситуация складывается и для остальных потребителей. Например, для объектов оптово-розничной торговли в республике норматив накопления установлен в размере 0,28 кубических метра в год на 1 квадратный метр общей площади. Вместе с тем Правилами коммерческого учета твердых коммунальных отходов определено, что коммерческий учет отходов осуществляется расчетным путем, не только исходя из норматива их накопления, но и количества и объема контейнеров, установленных в местах накопления отходов.

Проверка показала

Однако разъяснительная работа с потребителями о возможности и условиях определения стоимости услуг подобным способом не проводится, потому что проще установить единый тариф, со всех его собирать и не думать об экологии и переполняемости свалок, которыми при таком раскладе скоро будут окружены наши города.

И последнее. Проведенными проверочными мероприятиями по публикациям в средствах массовой информации мы установили, что в договорах регионального оператора по транспортированию ТКО перечень мест накопления отходов не соответствует фактически установленным, периодичность их вывоза не соблюдается, что ставит под сомнение систему расчетов, складывающуюся в республике.

С учетом этого в текущем году прокурорам необходимо уделить пристальное внимание вопросам создания контейнерных площадок и утверждения схем их размещения, а также проверить соответствие условий договоров на транспортирование отходов требованиям законодательства и существующей системе накопления ТКО», — резюмировал Сергей Бажутов.