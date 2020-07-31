В 2020 году вся страна праздновала юбилей Великой Победы, а в поселке Жешарт в этом году должен был отмечаться День окончания выполнения программы по превращению его в процветающий промышленный центр.

Дело в том, что 10 лет назад, в апреле 2010 года, поселок Жешарт получил статус моногорода — наряду с Емвой, Воркутой и Интой. Была утверждена Программа развития поселка, рассчитанная ровно на десятилетие. После ее реализации Жешарт должен был стать не просто рабочим поселком, а «городом мечты».

За 10 лет планировалось модернизировать фанерный комбинат, построить керамический завод, провести полную модернизацию Жешартского экспериментального механического завода, построить муниципальную газовую котельную и снизить тарифы на теплоснабжение. При этом должно было появиться свыше тысячи новых рабочих мест.

Утверждалось, что к завершению реализации Программы, т. е. к 2020 году, зарплата рабочих крупных и средних предприятий (существующих и планируемых) достигнет 35-37 тысяч рублей в месяц.

Но 10 лет прошло – и «программа мечты» канула в Лету.

Вот вам, ребята, зарплата…

Как следует из статуса моногорода, в Жешарте на сегодня всего одно предприятие – фанерный комбинат, поэтому о конкуренции речи быть не может. ЖФК здесь, по сути, монополист. Как следствие — невысокие заработки рабочих и отток населения, и прежде всего — молодежи.

Государство для улучшения жизни народа приняло решение об увеличении МРОТ. Однако, если посмотреть на ситуацию критически, то, увеличив МРОТ до 18 тысяч рублей, власть сделала всех нищих просто бедными. Ведь не секрет, что любое повышение выплат населению тут же влечет за собой повышение цен на все виды товаров и услуг.

Повышение МРОТ без повышения зарплаты не слишком высоко оплачиваемым категориям населения в общей массе привело к обнищанию рабочих. На ЖФК средняя зарплата 35 тысяч рублей. Но еще Маркс сказал, что нет ничего абсурднее средней цифры. Он говорил: «У нас с миллионером на двоих миллион. Но у меня только доллар, а у него — все остальное. И получается, что в среднем у нас по 500 тысяч».

— У нас почти так же, — говорят местные. — Руководители получают хорошие деньги, а зарплата рабочих составляет порядка 20 тысяч. В среднем как раз те самые 35 тысяч и получаются. Тяжелый физический труд, смена по 12 часов, а зарплата чуть больше МРОТа. Было бы куда уйти – ушли бы, только некуда…

Известно, что бизнес в оплате труда рабочих ориентируется на МРОТ. Платить меньше рабочим он не имеет права, а больше – не считает нужным. Причем фактически никто от бизнесменов этого и не требует. Экономические интересы и права рабочих не защищает никто: ни профсоюзы (они остались в основном только в лице функционеров на уровне республики), ни трудовая инспекция. При такой зарплате рабочий не может себе позволить полноценного питания, отдыха и даже лечения, достаточно посмотреть, сколько стоят продукты и лекарства.

«Где деньги, Зин?»

За прошедшие годы были проведены десятки различных совещаний и заседаний, конференций и симпозиумов по вопросу моногородов. Множество чиновников разных уровней потратили немало денег на командировки, в том числе в Москву. Исписали горы бумаги и к 2020 году об этом инвестиционном плане благополучно забыли.

Из всего запланированного практически ничего не было выполнено. Единственное, что получил поселок Жешарт, это 18 млн рублей бюджетных денег на благоустройство в рамках той самой Программы.

Для нашего поселка с населением в 7,5 тысячи человек – это огромные деньги. Многих жителей поселка очень интересует вопрос: куда и как были потрачены эти деньги? Кем и по каким расценкам выполнялись работы? Увы, ответ получить не удается. Слухи ходят разные, но задать эти вопросы некому, поскольку за последние 12 лет не было ни одной встречи администрации поселка с населением, а тем более — отчетов о работе администрации поселка Жешарт перед жителями.

Между тем подобные вопросы задают сейчас правоохранительные органы бывшему мэру моногорода Инты, который получил 200 млн рублей для благоустройства по подобной же Программе. Как выясняется, потратили их не совсем законно.

Думаю, пора эти вопросы задать и администрации нашего поселка, поскольку многие работы, выполненные на 18 млн рублей, из-за низкого качества можно назвать не благоустройством, а худоустройством. Но деньги, как оказывается, освоены в полном объеме.

«Синдром генерала Власова»

Потрясения и катастрофы вроде наводнений, пожаров, а теперь и пандемия, как рентген, высвечивают, кто из губернаторов и прочих облеченных властью чиновников действительно государственный человек, а кто просто прикидывается. Поведение таких должностных лиц можно назвать «синдромом генерала Власова». Когда в регионе сложнейшая ситуация, а губернатор подает в отставку и фактически бросает его вместо того, чтобы организовать работу и помощь людям, налицо признак этого синдрома.

Наш бывший глава республики, «наломав дров» (одна «мусорная реформа» чего стоит!), наобещав с три короба («Будете жить как в Европе!»), сбежал, а за ним и все его прихлебатели. И никто ни за что не ответил! А поскольку на пост главы региона господина Гапликова рекомендовал президент РФ, то нанесен ущерб авторитету первого лица государства в глазах жителей республики. Что и показали итоги голосования по поправкам к Конституции – каждый третий из участвующих в выборах высказался против.

Очень бы хотелось услышать оценку деятельности господина Гапликова как своему однопартийцу со стороны республиканской организации «Единая Россия». Но у них хватило решимости лишь слегка пожурить председателя Госсовета Н. Дорофееву, а глава региона оказался как бы и ни при чем. Что уж говорить о забытой Программе создания города мечты Жешарт?..

Зинаида УВАРОВА,

Усть-Вымский район.