Прощай, Эмбраер! Бразильские самолеты вернут обратно

Напомним, в 2014 году «Комиавиатранс» приобрел в лизинг шесть самолетов Embraer.

Руководство республики и лично бывший в то время министром промышленности и транспорта Андрей Самоделкин весьма активно расхваливали тогда условия сделки. Мол, самолеты не новые, но надежные. Ресурс есть. Пять мы покупаем, а шестой нам достанется почти даром, ведь стоимость нового Embraer на тот момент составляла 29 млн долларов США, а мы приобретали самолеты за 5 млн долларов. Летчиков компании отправили переучиваться за границу. Техникам пришлось штудировать инструкции на английском самостоятельно. В итоге пять самолетов до республики долетели, а шестой остался в Португалии на растаможке. Из-за падения курса рубля в 2014-м республика не смогла выплатить за него деньги.

В течение нескольких лет самолеты выполняли рейсы по республике и за ее пределы: в Екатеринбург и Пермь. Планировалось наладить также перелеты за границу – в Баку из Самары и в Ленкорань из Москвы (но от этого пришлось отказаться из-за невостребованности). В 2018 году летная программа «Комиавиатранса» заметно сократилась: самолеты требовали планового и внеочередного ремонта, подолгу не эксплуатировались… Сегодня, по словам и.о. генерального директора «Комиавиатранса» Юрия Голубева, воздушные суда стоят «на приколе»: два в московском «Домодедово» и два на ремонтном заводе в Любляне. Республика ведет переговоры, чтобы вернуть технику обратно лизинговой компании.

Афера с «Эмбраерами» чуть было не привела к банкротству всей компании. Сейчас «Комиавиатранс» отстояли. С «Газтехлизинг» заключено мировое соглашение. «К «Эмбраерам» возвращаться точно не будем», — заявила на заседании в Госсовете Коми и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Людмила Панюкова. Теперь республика намерена сделать ставку на самолет Ил-114, который появится через пару лет. Коми уже стоит в очереди, заявка в Минпромторге есть. А пока «Комиавиатранс» будет обходиться тем авиапарком, который есть: L-410, вертолеты, три Ан-24 и Ан-26 для санавиации.

На период ледостава

В Вуктыле жителей отдаленных сел на «большую землю» будут доставлять вертолетом.

С 19 ноября в Вуктыле перестала работать переправа через Печору. В дальнейшем перевозки будут осуществляться вертолетом МИ-8. По маршруту «Ухта – Вуктыл – Усть-Соплеск – Усть-Воя – Усть-Щугер – Кырта – Вуктыл – Ухта» еженедельно по понедельникам: вылет из аэропорта Ухты в 10 часов. Вылет из аэропорта Вуктыла в сельские населенные пункты в 11.30; из Вуктыла в Ухту – в 13.20. По маршруту «Ухта — Вуктыл — Ухта» еженедельно по четвергам и субботам: из аэропорта Ухты в 10.00, из аэропорта Вуктыла в 11.30. Запись по телефонам: 2-17-59, 2-27-28.