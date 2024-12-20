Прощайте, родные крыши! Российские чиновники запретили голубям целоваться на чердаках и вить там гнезда

Власти опровергли популярную советскую песню «Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет!». Судя по официальным документам, такие преграды уже давно появились.

«Замуровали, демоны…»

Еще в 2003 г. Госстрой РФ издал постановление о том, что все чердачные помещения должны быть обеспечены вентиляцией с помощью технических отверстий – так называемых продухов, закрытых металлическими сетками или решетками. В результате городские птицы, устраивающие гнезда на чердаках, лишились крова.

С тех пор все новые дома строятся по этому техрегламенту. Но теперь даже и в старых «деревяшках» после капитального ремонта крыш на продухах устанавливаются такие же сетки-решетки. И стайки птиц, возвращаясь на родную кровлю, не могут попасть домой. А бывают случаи, когда пернатая мелочь во время ремонта остается внутри чердака. То есть пичужек заживо замуровывают.

Не давите на жалость!

Эту неожиданную для редакции тему предложила «Трибуне» сыктывкарка Наталья Агафонова. «Или мы поможем птицам, или они обречены на гибель, оставаясь без крова», – говорит сердобольная горожанка.

По словам Натальи, она обратилась с этой проблемой к Виктору Бетехтину, депутату Госсовета Коми от «экологической» партии «Зеленая альтернатива». И получила ответ из Регионального фонда капитального ремонта, где сказано, что «при проектировании работ по ремонту крыш предусматривается установка решеток на вентиляционные продухи, слуховые окна и т.д. Рядом проектных решений предусматривается «замуровка» существующих продухов…»

Из ответа понятно, что «проектные решения» даны нам свыше и отмене не подлежат. Технический регламент – это святое. Так сказать, оставим небо птицам, а прорабам – продухи. Каждому – свое, и жалость тут неуместна.

Впрочем, не все так безнадежно. В том же ответе говорится: «Собственники помещений в многоквартирном доме после завершения Фондом работ по капитальному ремонту крыш вправе принимать решение о демонтаже вышеуказанных решеток или открытии слуховых окон».

То есть судьба пернатых – в руках собственников жилья. Их Наталья Агафонова и призывает спасать птичьи гнезда, а по большому счету и всю популяцию городских птиц: «От нашей доброй воли зависит, услышат ли внуки-правнуки веселое чириканье воробья и воркование голубки, или мы будем рассказывать о них потомкам, как теперь – о динозаврах? Или мы им поможем, или они обречены на гибель».

Решетка преткновения

Увы, разжалобить наших граждан, испорченных «квартирным вопросом», – это непростая задача. Я, например, не рискнул бы назвать своих соседей «людьми доброй воли». Нравы нашего подъезда таковы, что сюда лучше не подбрасывать бездомных котят или раненых птиц – это верная смерть. Собственникам жилья, суровым управдомам и деятелям коммунальных служб бесполезно читать лирические стихи типа «Не шумите, ради бога, тише, голуби целуются на крыше». Абстрактным гуманизмом их не проймешь. А вот ссылки на Уголовный кодекс иногда помогают.

Напомним, что в УК есть статьи, посвященные «братьям меньшим». Это ст. 245 («Жестокое обращение с животными») и ст. 246 («Нарушение правил окружающей среды при производстве работ»). Кроме того, в Федеральном законе № 384 (ст. 35) сказано: «Капитальный и текущий ремонты здания должны осуществляться таким образом, чтобы не возникла угроза (…) жизни и здоровью животных».

Таким образом, если в ходе ремонта кровли из-за установленных в вентиляционных отверстиях решеток погибли птицы или другие представители фауны, это повод, чтобы обратиться в полицию или в природоохранную прокуратуру. Виновным грозят штрафы (для юридических лиц – довольно крупные).

Но это, конечно, крайний вариант. К тому же не слишком надежный. Ведь полиция вряд ли захочет заниматься дохлыми воробьями. А коммунальщики – люди бестрепетные, штрафами их не запугаешь. Поэтому, если соседи у вас все-таки адекватные, лучше собрать подписи собственников жилья и заставить управляющую компанию снять хотя бы одну решетку на чердаке. Денег это не стоит, зато в карму – зачтется. Там, в чистом небе, где летают пернатые, ведется строгий учет. И в списке добрых поступков вам поставят «птичку». Дело ведь богоугодное, это и Библия подтвердит.

Птицы и люди

В Ветхом Завете голубь впервые упоминается в истории про Всемирный потоп. С его помощью Ной определил сухое место, чтобы причалить Ковчег.

В христианстве голубь символизирует Святой Дух, мир, чистоту и Благую весть. Отсюда и праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 7 апреля по новому стилю.

Обижать голубей не стоит даже темным язычникам. Ведь и в дохристианские времена славяне искренне верили, что душа умершего превращается в птицу. И если она стучится в ваше окошко или садится на подоконник, это вам «привет» с того света.

Кстати, голуби очень умны, различают людей и всех своих обидчиков запоминают в лицо.

Сизокрылых любят дети, молодожены, служители культа. А вот управдомы, дворники и санитарные врачи – не очень. По мнению последних, городские птицы распространяют заразу. Хотя на самом деле главные носители инфекционных заболеваний – кошки, собаки, крысы и, конечно, сами горожане.

Пользы от пернатых – голубей, ворон, воробьев – гораздо больше, чем вреда. Они – «санитары» улиц и площадей, утилизаторы пищевых отходов. Кроме того, спасают городские деревья от насекомых-вредителей. Те же, например, воробьи – чемпионы по уничтожению гусениц. Все помнят, что «всекитайская охота на воробьев» в 60-е годы обернулась крахом сельского хозяйства и голодом.

Беда, если в городах исчезают голуби. Как это было, к примеру, в Гражданскую войну. Тогда «страну пустого неба» покинули даже птицы. Потому что «благие вести» безбожникам не нужны.

Голуби – своего рода барометр состояния общества. Пока они, к радости детей и старушек, беспечно воркуют на улицах, остается надежда на мир и благополучие.

Владимир СУМАРОКОВ.