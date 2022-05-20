На состоявшейся в минувший вторник встрече главы Коми Владимира Уйбы со спортивной общественностью Сыктывкара стало известно, что команду «Строитель» болельщики больше не увидят.

Будет другая команда по хоккею с мячом – под названием «Строитель Сыктывкар». И место ей уготовано не в Суперлиге, а в Высшей лиге чемпионата страны. Фактически это низшая лига, в которой играют молодежь и потенциальные претенденты на попадание в составы команд Суперлиги.

Даешь перестройку!

Еще в начале апреля Владимир Уйба заговорил о перестройке команды. И на то были веские причины.

Среди них хронические долги по зарплате перед игроками. Многие из них получали ежемесячно сотни тысяч рублей, хотя из года в год команда показывала довольно посредственные результаты. Смущала губернатора региона и непрозрачная система финансирования (из-за чего ушел основной спонсор – «Монди Сыктывкарский ЛПК»). А также тот факт, что автономная некоммерческая организация ХК «Строитель» имела лишь одного учредителя в лице экс-игрока команды Константина Агафонова (он же был президентом клуба).

Ожидаемо в апреле капитанский мостик покинул легендарный Павел Франц. В другие команды Суперлиги ушла группа игроков, составлявших костяк «Строителя».

Ау, патриоты?

Перестройка команды началась с назначения нового тренера, им стал в прошлом вратарь и экс-капитан «Строителя» Эдуард Найденков. По его мнению, из-за проблем с составом придется выступать в Высшей лиге и наигрывать в ней своих воспитанников.

Напомним, что и Владимир Уйба ранее заявлял, что ставку нужно делать на местных игроков. Вероятно, подразумевается, что лишь настоящие патриоты готовы биться за спортивную славу Коми, а деньги их мало интересуют.

Желание сэкономить похвально, и второй хоккейный эшелон дает такую возможность. Но тут есть один важный момент. В Высшей лиге чемпионата страны уже играет «Строитель-2». В минувшем сезоне наша вторая команда выступила провально: набрала всего семь очков (разница забитых и пропущенных мячей – 49-205) и заняла последнее место. Эта же команда в Высшей лиге, чуть усилившись за счет оставшихся игроков из основного состава «Строителя», вряд ли покажет что-то особенное и в следующем сезоне. То есть будет долго бултыхаться в низшем дивизионе и окончательно растеряет своих болельщиков.

Вариант Скрынника

Противники ухода «Строителя» из Суперлиги называют перестройку команды началом ее распада.

Они считают, что надо всеми силами цепляться за Суперлигу и помощь в этом была готова оказать Федерация хоккея с мячом России во главе с Борисом Скрынником (в прошлом – игрок «Строителя»).

Любители футбола со стажем помнят трагедию, случившуюся с ташкентским «Пахтакором» в 1979 году, – команда погибла в авиакатастрофе. Встал вопрос: что делать? И тогда на помощь «Пахтакору» пришли игроки из других команд. Федерация хоккея предложила пойти по такому же пути набора. В командах Суперлиги есть много молодых перспективных ребят, готовых приехать в Сыктывкар на выручку. Именно этот вариант выхода из кризиса Борис Скрынник обговаривал с Владимиром Уйбой. Увы, каждый остался при своем мнении.

Завещание Янко

На этой неделе ушел из жизни выдающийся спортсмен и тренер Владимир Янко. Благодаря ему в начале 80-х годов прошлого столетия возродился «Строитель», а Сыктывкар стал одним из всесоюзных и международных центров развития хоккея с мячом.

По словам председателя совета ветеранов «Строителя» Анатолия Соловьева, с Владимиром Янко он был постоянно на связи. Последний разговор с ним состоялся в конце апреля, когда уже встал вопрос о сохранении «Строителя» в главной лиге страны. Позиция Янко была однозначной: команду нельзя опускать в «вышку». «Считайте это моим завещанием», – сказал Владимир Владимирович.

Проводы Владимира Янко пройдут 20 мая в Москве. А будет ли на них присутствовать делегация из Коми?

Постскриптум

В интернете идет голосование по будущему «Строителя». 83 процента участников голосования считает, что переход в Высшую лигу – это «смерть русского хоккея в Республике Коми», 17 процентов увидели начало «новой эры».

Сергей МОРОХИН.