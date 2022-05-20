Прощание с Суперлигой. Какова дальнейшая судьба столичной команды?

Май 20, 2022 - Лента

На состоявшейся в минувший вторник встрече главы Коми Владимира Уйбы со спортивной общественностью Сыктывкара стало известно, что команду «Строитель» болельщики больше не увидят.
Будет другая команда по хоккею с мячом – под названием «Строитель Сыктывкар». И место ей уготовано не в Суперлиге, а в Высшей лиге чемпионата страны. Фактически это низшая лига, в которой играют молодежь и потенциальные претенденты на попадание в составы команд Суперлиги.

Даешь перестройку!

Еще в начале апреля Владимир Уйба заговорил о перестройке команды. И на то были веские причины.
Среди них хронические долги по зарплате перед игроками. Многие из них получали ежемесячно сотни тысяч рублей, хотя из года в год команда показывала довольно посредственные результаты. Смущала губернатора региона и непрозрачная система финансирования (из-за чего ушел основной спонсор – «Монди Сыктывкарский ЛПК»). А также тот факт, что автономная некоммерческая организация ХК «Строитель» имела лишь одного учредителя в лице экс-игрока команды Константина Агафонова (он же был президентом клуба).
Ожидаемо в апреле капитанский мостик покинул легендарный Павел Франц. В другие команды Суперлиги ушла группа игроков, составлявших костяк «Строителя».

Ау, патриоты?

Перестройка команды началась с назначения нового тренера, им стал в прошлом вратарь и экс-капитан «Строителя» Эдуард Найденков. По его мнению, из-за проблем с составом придется выступать в Высшей лиге и наигрывать в ней своих воспитанников.
Напомним, что и Владимир Уйба ранее заявлял, что ставку нужно делать на местных игроков. Вероятно, подразумевается, что лишь настоящие патриоты готовы биться за спортивную славу Коми, а деньги их мало интересуют.
Желание сэкономить похвально, и второй хоккейный эшелон дает такую возможность. Но тут есть один важный момент. В Высшей лиге чемпионата страны уже играет «Строитель-2». В минувшем сезоне наша вторая команда выступила провально: набрала всего семь очков (разница забитых и пропущенных мячей – 49-205) и заняла последнее место. Эта же команда в Высшей лиге, чуть усилившись за счет оставшихся игроков из основного состава «Строителя», вряд ли покажет что-то особенное и в следующем сезоне. То есть будет долго бултыхаться в низшем дивизионе и окончательно растеряет своих болельщиков.

Вариант Скрынника

Противники ухода «Строителя» из Суперлиги называют перестройку команды началом ее распада.
Они считают, что надо всеми силами цепляться за Суперлигу и помощь в этом была готова оказать Федерация хоккея с мячом России во главе с Борисом Скрынником (в прошлом – игрок «Строителя»).
Любители футбола со стажем помнят трагедию, случившуюся с ташкентским «Пахтакором» в 1979 году, – команда погибла в авиакатастрофе. Встал вопрос: что делать? И тогда на помощь «Пахтакору» пришли игроки из других команд. Федерация хоккея предложила пойти по такому же пути набора. В командах Суперлиги есть много молодых перспективных ребят, готовых приехать в Сыктывкар на выручку. Именно этот вариант выхода из кризиса Борис Скрынник обговаривал с Владимиром Уйбой. Увы, каждый остался при своем мнении.

1984 год. Главный тренер команды «Строитель» Владимир Янко, начальник команды «Строитель» Анатолий Соловьев.

Завещание Янко

На этой неделе ушел из жизни выдающийся спортсмен и тренер Владимир Янко. Благодаря ему в начале 80-х годов прошлого столетия возродился «Строитель», а Сыктывкар стал одним из всесоюзных и международных центров развития хоккея с мячом.
По словам председателя совета ветеранов «Строителя» Анатолия Соловьева, с Владимиром Янко он был постоянно на связи. Последний разговор с ним состоялся в конце апреля, когда уже встал вопрос о сохранении «Строителя» в главной лиге страны. Позиция Янко была однозначной: команду нельзя опускать в «вышку». «Считайте это моим завещанием», – сказал Владимир Владимирович.
Проводы Владимира Янко пройдут 20 мая в Москве. А будет ли на них присутствовать делегация из Коми?

Постскриптум

В интернете идет голосование по будущему «Строителя». 83 процента участников голосования считает, что переход в Высшую лигу – это «смерть русского хоккея в Республике Коми», 17 процентов увидели начало «новой эры».

Сергей МОРОХИН.

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