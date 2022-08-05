Когда здесь звучали переливчатые звоны, в Мошъюге никто уже не помнит. На возвышающейся посреди села 25-метровой колокольне остался один пятипудовый колокол. Да и на саму колокольню много лет было рискованно подниматься…

Старинная, 1884 года постройки, она стойко выдержала 20-е богоборческое атеистическое столетие. Трижды спасалась во время пожара. Ее крепкий сруб из лиственницы почти 140 лет сопротивлялся снегам, ветрам и дождям. Все это время колокольня держалась. И дождалась.

За сохранение редкого образца деревянного зодчества в Ижемском районе наконец взялись всерьез. В июле в отдаленной деревне побывали волонтеры и мастера из общественной организации «Общее дело». Этот проект 16 лет занимается восстановлением деревянных храмов на Севере, он оживил уже 168 церквей. Но в Коми добровольцы из «Общего дела» приехали впервые.

Другой такой нет

Найти колокольню, подобную той, что в селе Мошъюга Ижемского района, вряд ли получится. Еще советский исследователь Генрих Гунн в 70-е годы называл село архитектурным заповедником, местным музеем деревянного зодчества под открытым небом. Говорил, что другого такого ни на Ижме, ни на всей Печоре нет. И особенно оценил трехъярусную деревянную колокольню.

– Нигде на Севере такой колокольни, как в Мошъюге, не встретишь, – спустя годы подтверждает москвич Павел Смирнов. Он возглавил экспедицию волонтеров «Общего дела», которые приезжали в Ижемский район для консервации колокольни. Сам Павел в восстановлении храмов участвует шесть лет. – В Архангельской области, например, крыши у колоколен в основном прямые, конусообразные. Здесь же жители попытались воссоздать точную копию каменной колокольни, поэтому крыша получилась замысловатой, с изгибами.

Это и неудивительно, потому что само появление колокольни в конце 19-го века необычно. Мошъюга, в отличие от соседних сел Ижма, Мохча, Сизябск, была не такой богатой и на каменную церковь собрать средства не могла. Но, чтобы не отставать от других, местные жители решили сделать деревянный «двойник» колокольни из Мохчи и проявили немалое мастерство. Каждый ярус оформили декоративным портиком с колоннами, на колоннах искусно вырезали капители, воспроизвели даже окна-люкарны в скате крыши. Плотники создавали иллюзию каменного сооружения, а сотворили нестандартную и единственную колокольню.

Вырвали язык и сорвали крест

Так началась история деревянной святыни, которая сложилась в витиеватую биографию. Часть ее судьбы довелось увидеть местному жителю, заведующему клубом Илье Сметанину. 54-летний мошъюгец помнит, как детстве залезал под самую крышу. Как в 60-е годы директор местной школы затеял восстановить колокольню – изготовили новый крест, но забросили и водрузили его на макушку лишь этим летом.

По воспоминаниям Ильи Павловича, в конце 80-х заезжал в село сборщик металла и успел стащить колокол на землю. Но сельчане заставили вернуть его на место. Впрочем, уже с 30-х годов безъязыкий колокол молчал. Лишь пять лет назад один из жителей обнаружил в старом сарае родной язык колокола и вернул его на место.

Сам Илья Павлович, когда 21 июля 2006 года молния ударила в верхушку колокольни, бросился наверх с водой и успел сбить пламя. Потом и остальные, на веревках поднимая наверх ведра с водой, помогли затушить пожар. В тот же год местные жители выправили накренившуюся колокольню домкратами, подложили под фундамент бетонные блоки. Уникальный экземпляр намеревались вывезти в этнопарк под Сыктывкаром, но в Мошъюге воспротивились.

Жители берегли, отстаивали свою святыню, но все же для ее сохранения требовались чья-то инициатива и настойчивость. Их и проявил московский предприниматель, общественник Иван Артеев родом из Ижмы.

Охраняется государством?

Сама колокольня официально не имеет хозяина – ею не заинтересовалась епархия, ее не взял под опеку муниципалитет. Так что, хоть и висит на здании табличка «Памятник культуры. Охраняется государством», заботиться о сохранении бесхозной колокольни пришлось самим мощъюгцам.

Иван Артеев с земляками обратился с инициативой в Управление по охране объектов культурного наследия Коми, и там выделили 100 тысяч рублей на создание проекта по консервации колокольни. Проект «Общее дело» отозвался на просьбу жителей Коми и пообещал выполнить работы. Нужные средства на стройматериалы – около 700 тысяч рублей – получили за счет гранта главы региона «Народный бюджет» и местного бюджета.

В апреле Артеев с земляками закупили и доставили стройматериалы в Мошъюгу. А в июле сельчане встречали волонтеров из «Общего дела» – предоставили жилье, помогали с молоком и рыбой, пилили-строгали доски…

Точка невозврата

Однако не все удалось воссоздать так, как задумали плотники 19-го века. Сделать купол аутентичным не получилось. Для этого потребовались бы реставрационные работы, но они кропотливые и дорогостоящие. Поэтому для сохранения купола его, точно в шубу, обернули в изоляционный материал.

– Чтобы повторить ее фигурные изгибы, требовались более тонкие доски – в один сантиметр, – поясняет Павел Смирнов. – Их мы и использовали в восстановлении крыши: заменили прогнившие или утраченные доски, а сверху положили изоляционный материал. Конечно, если бы поверх него положить доски, то купол выглядел бы как сто лет назад.

Приезжие добровольцы прострогали доски, перекрыли один из уровней звона – заменили прогнившие полы, частично сделали консервацию купола, установили на макушке крест.

– Каждый год без консервационной крыши стремительно бы разрушал колокольню, и она могла быть безвозвратно утеряна, – признает Павел Смирнов.

А всего-то, как оказалось, для достаточной консервации уникального объекта нужно десяток рабочих рук, две недели работы и стройматериалов на 500 тысяч рублей. И пусть, как уточняет Иван Артеев, консервация – более легкий и дешевый вариант сохранения памятников, чем реставрация, зато у святыни появился шанс простоять еще лет 20-30.

– Это настоящее везение, что приехали специалисты для консервации храма. Еще бы чуть-чуть, и была бы пройдена точка невозврата. Жалко, что мы так запустили колокольню, – сокрушается ижемский общественник.

Добровольцы надеялись уложиться в две недели, но не успели. Все делали на совесть, да и специалистов по верхолазным работам не хватало. Приехал бы в Мошъюгу с подмогой хотя бы один верхолаз-доброволец, крыша была бы готова. Пока же заготовленные доски волонтеры отложили на будущее лето.

Тогда же, к завершению консервации, Иван Артеев надеется приобрести на оставшиеся 200 тысяч два-три подзвонных колокола. Чтобы подновленная колокольня зазвучала как положено.

Власти – не при делах

Писать о том, что сделано, и перечислять – нашли деньги, доставили доски, поставили крест – легко. Но если обернуться хотя бы на два последних десятилетия, то возникнет вопрос: почему разрушающуюся колокольню не стали восстанавливать раньше? Почему ни местным, ни республиканским властям не было дела до редкого объекта деревянного зодчества? У общественника Ивана Артеева есть свои ответы.

– К сожалению, государству сейчас не нужны у руководства те люди, которые живут внутренними, духовными ценностями. По уму управлять должны не те, кто удобен власти, а активные и небезразличные люди.

Тем не менее, он уверен, что многое можно сделать местными силами, не обязательно чего-то ждать.

– Меня как-то спросили: как нам удалось организовать консервацию колокольни? – рассказывает Артеев. – Считаю, что нужно всегда поднимать вопрос – не важно, удобно это кому-то или неудобно. Образно говоря, нужно звонить во все колокола. Всех специалистов, которые приезжают в Ижемский район, я возил в Мошъюгу к колокольне, а потом приводил в местную администрацию. Нужно обращать внимание высокопоставленных лиц на проблему. Каждый персонально должен принимать участие. Все вместе это и даст результат. Если же сидеть и ждать, то храмы разрушатся.

Далее – везде

Таких деревянных церквей, оставшихся без присмотра, в Коми сохранилось не больше десятка. Немногим повезло остановить свое умирание. 20 лет назад в часовне в Средней Отле Княжпогостского района провели реставрацию. В этом году участники «Общего дела» планировали заняться консервацией храма в Нючпасе Койгородского района, но по ряду причин отложили на следующий год. Другие же храмы, как в деревнях Тыдор, Вездино, Кырс и Заречье Усть-Вымского района, находятся в аварийном состоянии. Обретут ли они своих энтузиастов, подобных ижемскому общественнику, неизвестно.

На дверях колокольни в Мошъюге нет тяжеловесного замка. Из опыта добровольцев «Общего дела» замки вовсе не охраняют памятники. Рассчитывая найти внутри что-то ценное, люди стараются их выломать. Но ничего ценного в ижемской колокольне нет. Приезжавшие мастера поставили там икону. А завершив дела, закрыли двери на проволочку. Пусть заходит каждый, кто хочет. Лишь бы колокольня жила.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото предоставлено добровольцами проекта «Общее дело».