Губернатор Владимир Уйба намерен отправить в отставку Валерия Козлова, Представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе. Причем без объяснений причин. В связи с этим представители Коми землячества «Неватас», а также наши знаменитые земляки, ныне проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обратились к главе региона с открытым письмом.

Уважаемый Владимир Викторович!

Нам, представителям Коми землячества в Санкт-Петербурге, стало известно о возможном прекращении служебного контракта с Представителем Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ Валерием Владимировичем Козловым.

Валерий Владимирович занял пост Представителя в 2019 году. За эти два года работа Представительства коренным образом изменилась. Ведется серьезная работа с ветеранами, наши коллективы выступают на ведущих площадках Санкт-Петербурга, мы, как земляки, чувствуем сплоченность и связь с нашей Родиной. Вы прекрасно осведомлены о многих проектах и мероприятиях Представительства, так как принимали в них непосредственное участие. Нам казалось, что все мероприятия, посвященные 100-летию Республики Коми, прошли на достойном уровне и не вызвали нареканий с вашей стороны.

Два года работы в Представительстве – это совсем небольшой срок, уверены, что в дальнейшем Валерий Владимирович может сделать еще очень много.

Мы бы хотели продолжить работу с человеком, который должным образом выполняет свои обязанности и имеет огромную поддержку среди земляков. Знаем, что Валерий Владимирович пользуется заслуженным авторитетом и уважением в Республике Коми благодаря своим профессиональным и личным качествам.

Просим вас, Владимир Викторович, в год 100-летия Республики Коми с уважением отнестись к нашему мнению и сохранить пост Представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе за В.В. Козловым. Считаем чрезвычайно важным, чтобы объединением земляков занимался человек, имеющий корни в республике, связанный с ней многолетней работой и пользующийся уважением.

Михаил БУРДИН, народный артист Республики Коми, Заслуженный работник культуры РФ.

Евгений БОРИСОВ, экс-председатель Госсовета РК,

бывший мэр столицы Коми.

Валерий ГАФИАТУЛИН, бывший шахтер, бывший мэр г. Инты.

Олег БЛОХИН, Заслуженный работник РК.

Александр ТЕРЮКОВ, Заслуженный работник РК.

Олег ЧУПРОВ, Почетный гражданин г. Санкт-Петербурга,

Заслуженный работник РК, поэт.