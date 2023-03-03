Просто оставила его в подъезде… Врачи перинатального центра рассказали о горе-матери из Печоры

На прошлой неделе новость о младенце, найденном в подъезде одного из домов по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре, облетела все республиканские СМИ.

На плач малыша из своей квартиры вышел проверить, что случилось, неравнодушный мужчина – судебный пристав Сергей Митрофанов. Он нашел сверток с ребенком возле мусоропровода и вызвал полицию… Сегодня малышу, слава Богу, ничего не угрожает. Мальчик находится под присмотром врачей Республиканской детской клинической больницы, ему ищут приемную семью. А вот в отношении 23-летней мамаши возбуждено уголовное дело по статье 125 УК «Оставление в опасности». Ее разыскали в квартире сожителя, у которого она периодически проживала. Свой поступок она объяснила «сложными отношениями с сожителем».

«Ее решение было обусловлено не психическим состоянием, а отношениями с мужчиной, – рассказала главный врач перинатального центра Коми Ольга Лебедева на «круглом столе» в Госсовете региона, который был посвящен теме репродуктивного выбора. – Оставившая ребенка женщина не страдала от послеродовой депрессии. Она предпочла мужчину своему ребенку».

— Никто не мог подумать, что это случится. Потому что на самом деле есть сомневающиеся женщины, те, кто боится выхаживать маленьких детей дома. Есть синдром «грусть рожениц». Она не относилась к такому. Она была обычной женщиной, вынашивала беременность, кормила ребенка грудью, интересовалась этим ребенком. А уходя, придумала историю, как она оставит ребенка. Это все продуманный шаг, а не отклонение, связанное с беременностью.

По словам Ольги Лебедевой, у женщины есть сожитель, который якобы заявил, что не пустит ее домой, если она придет с ребенком. Женщина предпочла мужчину своему ребенку. Придумала историю, что «муж» попал в аварию и поэтому не приехал за ней. Врачи предлагали ей подумать, остаться в Центре еще на несколько дней. «Нет, я поеду», – сказала женщина. «Мы вызвали такси, попросили водителя, чтобы он помог ей вынести вещи… Женщина поехала по адресу, оставила ребенка, а потом вернулась к сожителю», — с сожалением констатировала врач.

Ольга Лебедева сообщила также, почему женщина не воспользовалась беби-боксом (специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство государственным органам). Там повсеместно установлены камеры.

— Кто придет в Больничный городок — засветится, принести ребенка и уйти без него невозможно, — пояснила она. – Почему роженица не захотела воспользоваться другим цивилизованным способом отказа от младенца – просто написать заявление в роддоме – тоже в общем-то понятно…

Республика вымирает

На «круглом столе» в Госсовете Коми Ольга Лебдева рассказала также, что число женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) в Коми заметно уменьшилось. В 2018 году их было 196,3 тыс., а в 2022 году – уже 183,2 тыс. Такого критического снижения родов и рожденных детей еще не было в истории Коми. На ситуацию влияют многие факторы, в том числе женские онкологические заболевания — молочных желез, шейки и тела матки, яичников…

«Республику надо буквально спасать от вымирания, – заявил депутат Андрей Климушев. – Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста и убыли населения в Коми на 2022 год таковы: родилось 6 498, умер 10 481 человек. Естественная убыль составляет 4 тысячи человек. Если демографические показатели останутся таковыми, то математика проста: при сегодняшней численности населении в 800 тысяч человек и ежегодной потере 4-х тысяч через 200 лет республики не будет».