Просыпается с рассолом вся огромная страна…

Закончилась длинная череда новогодних пиршеств. Все эти дни россияне (кроме, конечно, трезвенников и язвенников) предавались разнузданному обжорству, обильным возлияниям. В качестве расплаты — головная боль, изжога, депрессия. И если еще недавно мы во хмелю скакали у елочки, то теперь у нас скачет только давление. В таком состоянии войти в рабочий ритм крайне трудно.

О том, как минимизировать последствия праздничных застолий, «Трибуне» рассказал известный в республике врач-нарколог Анатолий ПОДОРОВ.

Пиво без водки — деньги на ветер?

— Анатолий Дмитриевич, большинству обычных, «в меру пьющих» людей непросто «выйти из праздников» — чтобы и руки не тряслись, и мозги хорошо работали…

— Начнем с первых минут праздничного застолья. Если знаете, что вам предстоит выпить и не хотите быть пьяным, перед употреблением спиртного советую плотно поесть, принять 5-7 таблеток активированного угля. Чтобы алкоголь быстрее разрушался и выводились алкогольные шлаки, используйте витамины группы В, С. До выпивки можно принять ложку растительного масла, выпить молока (оно нейтрализует алкоголь).

И наконец, привычные советы. Не смешивайте различные виды алкоголя. Выражение «Пиво без водки — деньги на ветер» принадлежит тем, кто хочет как можно быстрее опьянеть. Откажитесь от шампанского, соков, коктейлей. Не пейте натощак и контролируйте дозу.

— С похмелья утром человеку плохо, болит голова… Как правильно выйти из этого состояния?

— Если у пациента тяжелый похмельный синдром, это значит, что он уже болен алкоголизмом. Но даже те, кто еще не болен, тоже могут испытывать состояние интоксикации после неумеренного возлияния. «Быстрый» выход для них состоит в восстановлении водного баланса. Рекомендую сытный, но легкий завтрак, душ, по возможности — физзарядку. Важен и полноценный сон. Это поможет тем, кто еще не стал зависимым от алкоголя.

Если же появились рвота, тремор — будьте бдительны. Увидели в рвотных массах прожилки крови — немедленно обращайтесь за медпомощью. Это может свидетельствовать о кровотечении из пищевода или желудка. Такое случается после употребления некачественного алкоголя, «фунфыриков» — их содержимое сжигает слизистую желудка. В последние годы такие кровотечения –частая причина смерти. Рвота прошла — выпейте куриный бульон, томатный сок, съешьте овсяную кашу, цитрусовые.

Холодец — молодец

— Если у нас есть «национальные особенности праздника», то, может, есть и свои, «национальные» средства?

— На Новый год россияне традиционно варят холодец. Это отличное средство — оно оберегает слизистую желудка. У многих северян дома есть брусника, клюква, хозяйки варят морс. И уж в каждом доме точно есть квашеная капуста.

Избегайте сухомятки — пища должна быть жидкой. Для восстановления водно-солевого баланса хорошо пить зеленый чай, кефир, молочную сыворотку, молоко, ну и, конечно, «классический» огуречный рассол.

— А что можно использовать из аптечных средств?

— Можно купить «Алка-Зельтцер», антипохмелин. Если нет рвоты, примите препарат янтарной кислоты — лимонтар. Для восстановления водно-солевого баланса возьмите один порошок регидрона и растворите его в литре теплой кипяченой воды. В течение суток постепенно выпейте два литра.

ОРЗ — «очень резко завязал»

— Анатолий Дмитриевич, а как быть, если вдруг выяснилось, что у вашего гостя или родственника наступил абстинентный кризис?

— Если те меры, о которых мы говорили, не помогают — человек болен. Он не может внезапно и резко перестать пить. Поэтому возможен дробный прием алкоголя — давайте ему по 70 граммов водки через 2,5-3 часа. Желательно, чтобы потом пациент уснул. В своей практике я использовал прием, который доступен многим. Для поддержания сердечной деятельности больного дайте ему выпить стакан холодной воды, куда накапайте 10 капель нашатырного спирта.

И все же стоит обратиться за медпомощью. Таким больным во избежание осложнений (инфаркт, инсульт, обострение язвенной, желчекаменной болезни, панкреатита) нужна капельница, возможно — госпитализация.

Здравствуй, «белочка»!

— А что делать близким, если человек вдруг стал абсолютно неадекватен, к нему «белочка пришла»?

— Один мой пациент говорил: «Чертей и тараканов еще можно терпеть, но самое страшное, когда они начинают тебя щупать». Это он про галлюцинации. Галлюцинации бывают слуховые, зрительные (белая горячка) или, как у этого больного, — тактильные.

Это крайний случай. Если у больного галлюцинации, нарушение сна, судороги, похожие на эпилепсию, не медлите ни минуты, нужна неотложная помощь, госпитализация — иначе больной может погибнуть от отека мозга.

А вообще, алкоголь в принципе человеку не нужен. Это яд! У каждого из нас есть внутренний эндогенный алкоголь, который обеспечивает все потребности организма. Он образуется непосредственно в ходе биохимических реакций самого организма.

И еще. Выпив накануне вечером, многие на следующее утро садятся за руль. Хочу предостеречь: если человек дошел до средней степени опьянения (выпил 300-400 граммов водки), садиться за руль ему можно только через 36 часов.

Беседовала Людмила КУДРЯШОВА.