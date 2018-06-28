Протестующих посылают подальше

В Ухте 1 июля возле ТЦ «Бенилюкс» (отнюдь не центр города) пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Инициатором митинга выступила местная ячейка КПРФ. Мероприятие официально согласовано.

Изначально коммунисты хотели провести митинг на Театральной площади, но им отказали, поскольку, как пояснили власти города, это место будет занято детским праздником.

Напомним, ранее в Коми уже проводили подобную акцию — митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Сосногорске.

Были и одиночные пикеты. В Жешарте (Усть-Вымский район), например, пикетчик встал у входа в поселковую администрацию с лозунгом «Медведева и правительство в отставку!».

Глава администрации Жешарта Юрий Штраух смял и выбросил плакат активиста, сообщила КПРФ Коми. Соответствующий репост появился в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Пикетчик подал в Усть-Вымский РОВД заявление о нарушении конституционных прав и порче имущества.

В Сыктывкаре власти не дали согласия на проведение митинга на Театральной площади. Вместо этого коммунистам предлагают идти в Мичуринский парк.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли во многих городах России.