77-летний сыктывкарец Валерий Федотов выиграл судебную тяжбу сразу у «трех китов» коммунального рынка – АО «Комиэнергосбытовая компания» («КЭС»), ПАО «Т Плюс» и ООО «Региональный оператор Севера».

На судебном ристалище Федотов выступал в «легком весе» – он обычный пенсионер, за которым не стоят ни большие деньги, ни связи, ни юридическая обслуга. Тем не менее, он вчистую (с удовлетворением всех исковых требований) победил «тяжеловесов» – сначала в мировом суде, а недавно и в городском (после поданной ответчиками апелляции).

Безропотные клиенты

Будучи людьми старой закваски, пенсионеры традиционно являются самыми добросовестными плательщиками коммунальных услуг. При этом редко кто из них вникает в цифры, указанные в квитанциях. Больше всего они боятся, что на старости лет их объявят должниками, затаскают по судам. Опасаются пеней, штрафов, угроз отключения света и тепла.

Многие пожилые люди ментально «застряли в социализме» и поэтому ошибочно олицетворяют коммунальные службы с самим государством, к которому они до сих пор относятся с трепетным уважением.

Однако ЖКХ сегодня – это просто бизнес, причем зачастую довольно темный и циничный. На самом деле все эти АО, ПАО, ООО – частные коммерческие фирмы, «заточенные» на получение прибыли. И процветают благодаря монопольным позициям в отдельных сегментах коммунального рынка. Они строят себе шикарные офисы, а их боссы получают заоблачные зарплаты и бонусы. И все это – на деньги безропотных клиентов, тех же покорных стариков, которые отдают последние рубли из своих жалких пенсий.

«Трибуна» не раз писала о завышенных тарифах на энергоресурсы (еще с тех времен, когда энергетикой региона рулил тогдашний вице-премьер Константин Ромаданов, в тарифы закладывалась коррупционная составляющая). Рассказывали мы и мутную историю появления монополиста на мусорном рынке Коми (сначала ООО «Ухтажилфонд», а после смены вывески – ООО «Региональный оператор Севера»). Сообщала «Трибуна» и о том, что компания «КЭС», рассылающая счета сразу по трем позициям – за электричество, свет и вывоз мусора, не является законным платежным агентом (доказано в судебном порядке). Однако надзорные органы почему-то закрывают на это глаза. А бесконтрольность еще больше развращает воротил ЖКХ.

Конечно, жители Коми часто жалуются на «неправильные платежки». Однако в клиентских службах им говорят: «Все начислено верно» и пугают карами за долги. Люди смиряются и платят. Мол, «плетью обуха не перешибешь», «с сильным не борись, с богатым не судись», «против лома нет приема» и т.д. (в русском языке немало подобных рабских поговорок).

Но, оказывается, есть такие приемы – что и доказал на своем примере жилец многоквартирного дома по ул. Серова Валерий Федотов.

Не на того напали

Правда, Валерий Владимирович все-таки не совсем «типичный» пенсионер. До выхода на заслуженный отдых он работал в Минпромэнерго Коми, был заместителем главы департамента горнорудной промышленности. А еще раньше трудился горняком в Инте. У него множество регалий: Заслуженный шахтер РФ, Заслуженный работник РК, кавалер Шахтерской Славы, ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и т.д.

В общем, человек грамотный, с большим опытом. В свое время он руководил целой отраслью, и было бы странно, если бы теперь ветеран не смог сложить цифры столбиком, проверяя платежки. Поэтому Федотов поначалу безмерно удивился, столкнувшись с тупым упрямством коммунальщиков, отрицавших собственные ошибки. Но потом заподозрил, что это не просто ошибки, а, вероятно, вполне себе обычная практика наглых приписок в счетах, массово выставляемых жителям республики.

Как манипулируют счетами

– С 2017 года АО «КЭС» и ПАО «Т Плюс» начали предъявлять мне требования о погашении задолженностей, которых на самом деле не было, – рассказывает Валерий Федотов. – Каждый раз я предъявлял им чеки и квитанции об оплате, но все повторялось. А в 2021 году ПАО «Т Плюс» обратилось в мировой суд с заявлением о взыскании с меня «долгов». Сначала истец объявил сумму 8154 рубля, затем уменьшил ее вдвое, а в ходе судебных заседаний – до 857 рублей. И наконец, осознав, что и эту сумму доказать не удастся, отозвал исковое заявление.

Сами коммунальщики в спорах с потребителями обычно выдвигают «железный» аргумент: мол, клиентские счета формируются с помощью «машин», то есть компьютерной техники, которая ведет расчеты по специальным программам. Но компьютер – это в сущности тот же калькулятор, только более сложный. И считает он по тем исходным данным и программам, которые задают ему живые люди, то есть операторы, сотрудники клиентских служб.

– Искажая отчетность, сосредотачивая уплаченные клиентом средства то на одном, то на другом счете, можно создавать искусственную недовыплату, на которую затем и начисляются пени, – говорит Валерий Владимирович.

Предновогодний шантаж

Именно таким странным образом у Федотова возникла «задолженность» перед Коми энергосбытовой компанией – за 4 месяца 2020 года и за пять месяцев 2021-го. Причем в единой квитанции, рассылаемой «КЭС», указывались задолженности и пени за три вида услуг (электричество, тепло и вывоз мусора).

Терпение у пенсионера лопнуло, и он уже сам обратился в суд, причем с иском ко всем трем компаниям.

В итоге мировой судья Первомайского судебного участка взыскал с ответчиков в пользу пенсионера пени, штрафы, а также компенсацию морального ущерба в размере 10 тыс. рублей.

Комиэнергосбытовая компания оспорила этот вердикт в Сыктывкарском городском суде. Апелляция была рассмотрена спустя четыре месяца.

– И все это время мне угрожали отключением электричества, не дожидаясь окончательного судебного решения, – продолжает В. Федотов. – Я думал – это просто шантаж. Но 27 декабря прошлого года мою квартиру действительно обесточили. Причем сделали это, когда дома никого не было, и бросили «Акт на отключение» в почтовый ящик.

Таким образом накануне праздника семья Федотовых оказалась впотьмах. Встречать Новый год при свечах – это, конечно, красиво, но Федотов предпочел обойтись без такой «романтики» и отправился в городскую прокуратуру.

После вмешательства прокурора свет в квартиру «вернулся». Но лишь спустя 32 часа после отключения, а в офисе компании Федотову опять пригрозили: «Не оплатите долги – снова

обесточим!».

Куда уходят деньги?

Апелляционная инстанция оставила решение мирового судьи в силе. Но даже после этого ничего не изменилось. В квитанции за декабрь Федотову снова выкатили «задолженность»: за электричество – 5185 руб., плюс пени 281 руб., за тепло – 3675 руб., за обращение с ТКО – 281 руб. плюс пени.

31 января 2023 года пенсионер вновь обратился в суд. На сей раз – о возбуждении исполнительного производства в отношении трех компаний, которые не выполняют судебные решения. Кроме того, он требует взыскать с АО «КЭС» компенсацию (31 тыс. руб.) морального ущерба за неправомерное отключение электричества.

– Куда уходят деньги, которыми я ежемесячно и в полном объеме оплачиваю коммунальные услуги? – вопрошает Валерий Владимирович. – На этот вопрос могли бы ответить правоохранительные органы (ведь речь, возможно, идет о незаконном обогащении на основе заведомо ложных данных). Но люди в погонах почему-то не хотят заниматься подобными делами. А в результате страдают многие потребители, которых, как и меня, систематически заставляют переплачивать. Далеко не каждый пенсионер готов защищать свои права в суде. Но я считаю – это необходимо, потому что безнаказанность лишь усиливает аппетиты дельцов коммунального бизнеса.

Постскриптум

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Несколько простых советов для потребителей

1. Храните все квитанции и чеки об оплате коммунальных услуг.

2. Если вы уверены в отсутствии долгов, не оплачивайте сумм, указанных в счетах как «задолженность за предыдущий период». Эти деньги вам потом не вернут, а сам факт оплаты автоматически подтверждает, что вы допустили задолженность.

3. Если клиентская служба ресурсной организации отказывает вам в перерасчете, обращайтесь в мировой суд по месту жительства.

4. К исковому заявлению (его можно написать от руки в произвольной форме) прикладываются копии квитанций и чеков.

5. Гражданские иски по таким простым делам рассматриваются быстро, без волокиты (как правило, в течение одного судебного заседания). Все судебные издержки оплачивает проигравшая сторона.

6. Требуйте от ответчика еще и выплату моральной компенсации за нервотрепку и хлопоты.

7. Если вы этого не сделаете, «неправильные» счета будут выставляться вам регулярно.

Владимир СУМАРОКОВ.