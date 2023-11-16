Против лома нет приема (Криминал от 17 ноября)

Житель Печоры собрался сходить в магазин за очередной порцией спиртного. Однако его 38-летней сожительнице это не понравилось. Чтобы остановить мужчину, она ударила его по голове… ломом. И получила такой же удар в ответ.

После сожители помирились и легли спать. Впоследствии, однако, обоим пришлось обратиться за медицинской помощью и стать фигурантами уголовных дел. Как пояснили печорцы в ходе расследования, инциденту способствовал алкоголь.

Убила возлюбленного

Суд вынес приговор 44-летней воркутинке, которая зарезала своего сожителя.

В марте этого года в квартире дома по ул. Водопроводной дама, находясь в нетрезвом состоянии, нанесла сожителю ножом не менее двух ударов в шею. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. По решению суда женщина 10 лет проведет в колонии общего режима.

А в остальном, прекрасная маркиза…

Чаепитие обернулось лесным пожаром и штрафом в полмиллиона рублей.

56-летний житель Удорского района в мае этого года решил попить чайку во дворе своего дачного дома. Поставил самовар и оставил его без присмотра. От внезапного порыва ветра самовар упал, угли из него вывалились, и на придомовом участке загорелась сухая трава. Далее пожар перекинулся на соседние дома и хозпостройки, а также лесной массив. В результате возгорания уничтоженными оказались два дачных домика и 2,5 га леса. Ущерб от пожара составил 550 тыс. рублей. Суд назначил дачнику штраф в размере 100 тыс. рублей, а также взыскал с него ущерб, причиненный государственному лесному фонду.

Старики лишились денег

Сразу пять пенсионеров сообщили в ухтинскую полицию о том, что неизвестные похитили у них крупную сумму. Самой пожилой потерпевшей было 92 года.

Схема обмана оказалась идентична: «Ваш родственник попал в ДТП…». На домашний телефон поступал звонок, незнакомец предлагал содействие в освобождении родственницы от уголовной ответственности, возместив ущерб потерпевшему. Получив согласие, злоумышленник попросил завернуть сбережения в пакет и передать их его помощнику, который прибудет к месту ее проживания. Таким образом, одна женщина лишилась 1,1 млн личных накоплений. Еще три ухтинки – 83, 84 и 92 лет – соответственно, потеряли от 500 до 900 тысяч рублей. Полиции удалось задержать «помощника». Им оказался 18-летний студент колледжа. Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело.

Швырял купюры в лицо

В Инте агрессивный покупатель угрожал продавцу расправой.

Пьяный мужчина зашел в магазин и начал нецензурно выражаться. На просьбу продавца покинуть помещение отреагировал неадекватно: попытался повредить прилавок магазина, стал бросать свои деньги в продавца и угрожать ей. Женщина нажала на тревожную кнопку, и лишь тогда нарушитель быстро покинул помещение. Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на указанный адрес, осмотрели близлежащие дворы, «вычислили» нарушителя и доставили его в полицию.