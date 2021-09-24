8 мая с.г. «гроза браконьеров» Наталья Вурдова вместе с двумя коллегами-сотрудниками Минприроды и в сопровождении полиции провела рейд в заказнике «Удорский». В двух километрах от устья реки Увью на левом берегу Мезени они увидели лодку с мотором, а возле охотничьей избушки – мужчину пенсионного возраста. Это был житель деревни Макар-ыб Михаил Карпов.

Нежданным «гостям» хозяин избушки М. Карпов предоставил для осмотра охотничье ружье, патроны, а также разрешение на хранение и ношение оружия. А вот разрешения «на добычу охотничьих ресурсов» он при себе не имел. И тем самым нарушил пункт 5.2 новых Правил охоты за номером 477, а также подпункт 3 пункта 6.2 Положения о заказнике «Удорский».

Инспекторы решили осмотреть избушку – видимо, искали охотничью добычу. Возмущенный хозяин потребовал предъявить решение прокурора о проникновении в жилище, сославшись на статью 25 Конституции РФ. В ответ его предупредили, что за сопротивление власти грозит тюрьма. И пенсионер не стал препятствовать. Дальше, как он написал в своем письме в «Трибуну», последовали «погром, обыск, изъятие охотничьего ружья и патронов».

Родовые угодья

Однако «охотничьи ресурсы» так и не были обнаружены, а значит, не имелось и криминала. Тем не менее, участники рейда составили протокол об административном правонарушении.

А потом состоялся суд, на котором Михаил Карпов, уважаемый человек, капитан 2 ранга в отставке, тщетно пытался доказать, что ничего не нарушал, а вот инспекторы – сплошь и рядом попирали его права. Во-первых, в протоколах, как он считает, свидетели выступают в роли двуликого Януса, являясь одновременно и участниками рейда, и понятыми.

К тому же еще на пороге своей охотничьей заимки пенсионер заявлял, что не собирался охотиться и путевку не брал, а ружье прихватил, чтобы при необходимости отпугнуть хищников.

На суде также выяснилось, что Михаил Карпов считает себя хозяином строений на берегу Мезени по праву наследства: одну избушку построил еще его прадед, а вторую – отец в 1985 году. И вообще – местность, именумая Быраной, на которой стоит заимка, – это родовые угодья семьи с незапамятных времен. И это известно всем в округе. Однако при вторжении в избушку проверяющие заявили: «А вы это докажите!»

Надо отметить, что Михаил Карпов предоставил суду показания свидетелей, которые подтвердили, что указанные избушки «использовались семьей для заготовки сена и любительской рыбалки и никогда не использовались как охотничьи».

Закон – тайга?

Сотрудник ГБУ РК «Центр по ООПТ» Наталья Вурдова, много лет проработавшая инспектором рыбоохраны в Удорском районе, утверждает, что браконьерством на Мезени в основном занимаются местные жители. И она борется с ними всеми доступными методами. Новые правила охоты эти методы заметно расширили. Об этом свидетельствует и скандальная история с военным пенсионером Михаилом Карповым, который себя браконьером не считает. Он убежден, что инспектор в данном случае нарушила его исконные права, которые в среде местных жителей признаются бесспорными.

Проверяющие не обнаружили на заимке никаких фактов браконьерства. Зато подвели хозяина строений под суд за нарушение только что введенных правил, о которых тот мог и не знать. В итоге суд оштрафовал пенсионера на 3 тысячи рублей.

В письме в редакцию Михаил Алексеевич написал: «Мадам Вурдова на судебном заседании договорилась до того, что у нее равные права на мою избушку. Что же получается? Если у нее есть права на мою избушку, то у нее такие же права и на все остальные. С ее слов получается, что она – «владычица всея тайги», как известный персонаж из сказки А.С. Пушкина».

По мнению ветерана вооруженных сил, своим решением «суд Удорского района объявляет вне закона (вне юрисдикции РФ) все имеющиеся на территории района охотничьи избушки и их владельцев. После этого решения все проверяющие (а имя им легион) могут врываться в охотничьи избушки, творить произвол».

«Выход из этой нестерпимой ситуации есть – необходимо собрать Съезд коми народа (это уже прерогатива руководителей «Коми войтыр»), – считает Михаил Карпов. – На съезде обсудить ситуацию, выработать предложения и обратиться к руководству страны. К голосу Съезда прислушается любая власть».

Анатолий ПОЛЬКИН.