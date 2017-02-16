Проверка на дороге выявила целый шлейф нарушений, которые в реальной жизни устранить очень трудно

Недавно в Ижемском районе разразился скандал. У водителя школьного автобуса, перевозившего детей, обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Утром 31 января сотрудники ГИБДД при проверке документов водителя «почуяли» характерный запах и заподозрили, что он нетрезв. Пройти медосвидетельствование шофер отказался. Выяснилось, что медицинский контроль перед выездом водитель не проходил. Не было и предрейсового осмотра технического состояния самого автобуса.

Кому доверяют детей

— В средней школе поселка Том в этом году учатся два десятка школьников из деревни Картаель, — говорит директор Томской школы Татьяна Филиппова. — В то злополучное утро в автобусе находились 19 детей. Скандал возник в связи с тем, что, по мнению инспектора, от водителя исходил запах алкоголя. Он был временно отстранен от работы. На медосвидетельствование ему предложили ехать почти за 80 километров, в Ижму. Сам водитель, Василий Филиппов, запах алкоголя объяснил тем, что употребил спиртное накануне, в воскресенье.

О «проштрафившемся» водителе жители маленькой деревни Картаель и учительский коллектив отзываются только положительно. Родители полностью доверяют ему своих детей и не верят, что в ранний час он был выпившим.

54-летний Василий Филиппов уже седьмой год крутит баранку школьного автобуса. До этого трудился «вахтовиком», получал неплохие деньги. Односельчане долго уговаривали его стать водителем автобуса — на этой работе и платят меньше, и хлопот больше. Но без шофера школьный транспорт простаивал — возить детей было некому.

На свои деньги работники школы построили в Картаеле гараж для автобуса. И все эти годы Филиппов (водитель, слесарь и механик в одном лице) сам заготавливал для гаража дрова, отапливал помещение. Причем — бесплатно.

Особая категория

Если Василия Филиппова лишат водительских прав (суд должен состояться в течение трех месяцев), другого водителя в поселении не найти — уверены картаельские родители и директор.

— Возим школьников — нарушаем один закон, а не возим — нарушаем другой, — сетует директор школы. — Правила перевозки школьников постоянно ужесточаются. Но фактически следовать букве закона мы в глубинке попросту не можем. Живем в транспортной изоляции, кроме как по зимнику от нас почти невозможно выбраться.

Сегодня необходимую для водителя школьного автобуса категорию «Д» можно получить только за пределами района. Условия: непрерывный стаж водителя по данной категории — не менее трех лет. При этом не должно быть нарушений и штрафов за последние годы. Где такого отыщешь? Если кто-то и согласится, нужно будет его обучить, найти на это деньги. Безопасный перевоз детей — дело нешуточное.

А где нам взять такого кадра?

Существующий сегодня закон о безопасности детей — палка о двух концах. Нужно поднимать вопрос не об ужесточении правил, а о том, как упростить задачу по допуску водителя для перевозки школьников в сельской местности.

— А где нам взять отдел технического контроля, механика, который будет проводить предрейсовый контроль, выдавать путевой лист? — продолжает Татьяна Филиппова. — Функции механика вынужден выполнять сам водитель. Я к «расстрельной» должности директора приступила всего полгода назад. С тех пор не могу найти механика. По закону мне надо пройти учебу по обеспечению безопасности дорожного движения и получить соответствующее свидетельство, а затем пройти аттестацию в Сыктывкаре.

По словам директора, мытарства возникают и с поиском сопровождающих лиц, которые (по закону) также должны находиться в автобусе во время перевозки детей.

На инструкциях далеко не уедешь

Перед тем, как сесть за руль, водителю необходимо пройти медосмотр. У районного одела образования есть соглашение с ЦРБ об оказании такой услуги. В деревнях и селах это должны делать фельдшера местных ФАПов.

Когда сотрудники ГИБДД остановили школьного водителя, у него имелась справка о прохождении предрейсового медицинского осмотра со штампом и подписью медработника сельского ФАПа. Как оказалось, справка была «проштампована» заранее…

Вот так одна случайная проверка на дороге выявила кучу нарушений. А за ними — целую цепочку вопросов организации перевозки детей.

И наконец, главное. Законы и инструкции, которые пишутся в столичных кабинетах, очень сильно расходятся с реалиями сельской глубинки.

Наталья КОЛОДИНОВА.