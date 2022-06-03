Уже пять лет продолжается противостояние между жителями сыктывкарской «Орбиты» с местными олигархами и примкнувшими к ним чиновниками.

Бетонный мешок

Напомним, что в столичном микрорайоне «Орбита» количество квартир приближается уже к 20 тысячам. И при этом городские власти, пренебрегая всеми нормами гражданского строительства, превратили самый густонаселенный район, по сути, в бетонный мешок, в котором нет ни одного общественного места отдыха. Практически все мало-мальски свободные места были уничтожены точечной застройкой. И это безобразие чиновники собираются усугублять и дальше.

Последний «живой» участок в «Орбите» (более 9 тысяч квадратных метров), на котором согласно первоначальному градостроительному плану намечалось построить культурно-развлекательный комплекс, теперь хотят отдать под возведение очередной жилой коробки, хотя здесь можно разбить парковую зону. Ну сколько можно издеваться над людьми?

Свободных мест нет?

В свое время по доброте душевной (официальная версия) столичные власти просто так взяли и отдали жизненно важный для «орбитовцев» участок земли коммерсантам. Выждав определенное время, те построили на нем автостоянку, которая была фактически не востребована (по сути это была псевдопарковка, чтобы соблюсти законодательные нормы). Затем землю выкупили, и теперь на ней собираются строить многоэтажный жилой дом.

На днях на территории парковки по инициативе общественности состоялась встреча с представителями прокуратуры Коми и Сыктывкара, Кадастровой палаты и Росреестра. Ее цель – определить законность выкупа земли компанией «Ассорти Плюс».

По словам гражданского активиста Станислава Штралера, который организовывал собрания горожан, зона парковки за весь период эксплуатации использовалась лишь примерно на 10 процентов. Что касается сделки выкупа земли, то она была проведена с занижением стоимости огромного земельного участка в разы. Подготовка равноценной территории для обмена не проводилась.

Действительно, пару лет назад городские власти

обещали договориться с коммерсантами о том, что им будет выделена земля в другом месте. Теперь выясняется, что якобы свободных мест нет. Хотя всем известно, что в центральной части города ветхое и аварийное жилье, идущее под снос, занимает целые кварталы. Просто чиновники не желают заниматься серьезными городскими проблемами. Но этим вряд ли кого можно удивить.

«Выжать копейку»

Чиновники с коммерсантами уже давно присосались к точечной застройке, которая фактически уничтожает некогда цветущий облик столицы. «Точка» появляется в самых неожиданных местах. Так, в марте было опубликовано объявление, что продается земельный участок на набережной Сысолы, в районе Кировского парке площадью почти три тысячи квадратных метров.

Выходит, что, пока мы ждем обустройства парковой зоны в уникальном месте Сыктывкара, оно уже передано коммерсантам.

Работники Сыктывкарского городского суда, наверное, сильно удивятся, узнав, что расположенный у них под окнами (метрах в пятнадцати) небольшой пустырь также в свое время был отдан под точечную застройку: там первоначально планировалось возведение отеля. Хотя кому он нужен?

Да и от администрации столицы далеко ходить не надо, прямо напротив здания, аккурат через дорогу от офиса «Единой России» в «нулевые» годы тоже планировалось возведение какого-то торгового центра. Общественность тогда сильно возмутилась такой наглости.

И сколько таких мест кругом? И если верить официальной версии, то все эти «вкусные» места были отданы просто так за спасибо. Хотя известно, что в «нулевые» годы городские чиновники умудрялись на свой карман «выжать копейку» из всего, что подвернется под руку.

Время идет, а мало что меняется. И ведь самое печальное то, что те же чиновники прекрасно понимают, что кругом творится беззаконие, но при этом делают вид, что вроде как и ничего страшного не происходит. Так и живем.

Сергей МОРОХИН.