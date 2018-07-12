Проверяющие нашли липовую «молочку»

Специалисты Управления Роспотребнадзора Коми изъяли из оборота несколько партий фальсифицированного сыра.

В семи случаях установлено, что в производстве сыра «Голландский», «Костромской», «Российский» и «Легкий» использованы немолочные виды сырья — растительные жиры. Как сообщает ведомство, из оборота было изъято 20 партий молочной продукции…

По микробиологическим показателям было исследовано 270 образцов молока и молочной продукции, из них 26 проб не соответствовали гигиеническим нормативам, что составило 9,6% от общего количества исследованных проб.

По результатам проведенных исследований было выявлено семь фактов фальсификации продукции в связи с несоответствием по жирно-кислотному составу жировой части продукта. Это свидетельствует об использовании немолочных видов сырья — растительных масел.

Таковыми стали сыры производства ООО «Производственная компания «Милк Групп», юридический адрес: г. Петрозаводск; а также производства Белгородской области, с. Великомихайловка; сыр «Российский» производства ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский», Новосибирская область; сыр фасованный «Легкий» ТМ «Сыробогатов» производства ООО «Первая линия», г. Екатеринбург; сыр «Голландский» производства ООО «Арча» Балтасинского маслодельно-молочного комбината, Республика Татарстан; сыр «Голландский Lord», производства крестьянского хозяйства (глава Курданов Х.Х.), Кабардино-Балкарская Республика.