Идет уже пятый год с начала так называемой «мусорной реформы». Но только сейчас республиканская власть решила всерьез заняться поиском площадки для новых полигонов ТБО под Сыктывкаром и Ухтой.

На вершине горы

Согласно федеральным требованиям вокруг аэродромов предусмотрена 15-километровая зона безопасности. А территория Ухтинского полигона находится всего в 7,5 км от взлетно-посадочной полосы. На кучи мусора слетаются стаи птиц, которые представляют угрозу для самолетов. Поэтому полигон надо переносить в другое место. Тем не менее, он продолжает действовать, что является грубым нарушением федеральных норм.

«Полигон» – звучит красиво. На самом деле это просто огромные кучи бытовых отходов. На вершину мусорной горы периодически заезжают машины, вываливают ТКО, которые затем утрамбовываются бульдозером. По правилам, каждый слой мусора надо пересыпать привозным грунтом, но это не делается. Возникают вопросы и по взвешиванию отходов. Весовое устройство должно фиксировать массу на въезде мусоровоза и затем на выезде порожняком. Однако экологи не раз указывали на оставленные мусоровозами следы, ведущие мимо весового устройства.

Согласно документам, Ухтинский полигон должен иметь шесть запроектировочных карт. Причем, пятая и шестая предусматривают систему сбора фильтрата для его последующей утилизации, обезвреживания или очистки. Но границы отдельных участков на территории полигона не просматриваются. Все они закрыты единой шапкой мусора, которую мнут мусоровозы и бульдозеры, выдавливая фильтрат под откосы в сторону ручьев, окружающих полигон с трех сторон. Туда и попадает часть грязной массы.

Залежи гниющих отходов

Сейчас в республике идут яростные споры о выборе мест для утилизации отходов. Ни эжвинцы, ни ухтинцы, ни обитатели других городов и районов Коми не хотят жить по соседству со свалкой, пить грязную воду, дышать отравленным воздухом.

Власти их убеждают: мол, это будут не банальные свалки, а современные МСК — мусоросортировочные комплексы. Что предполагает разделение ТКО на фракции, перемещение части отходов для мойки и просушки, прессование массы, а затем ее транспортировка к местам вторичной переработки. И лишь тот мусор, который нельзя переработать, подлежит захоронению (утилизации).

Если бы люди поверили, что все мусорные технологии будут в точности соблюдаться, никто бы не возражал против МСК. Но, во-первых, это очень дорогие технологии, требующие больших инвестиций, и не факт, что организаторы не попытаются сэкономить на этом. Во-вторых, у жителей Коми уже имеется горький опыт соседства с полигонами, где царит настоящий мусорный бардак. Взять к примеру «временную площадку» для ТКО в Троицко-Печорске, Усть-Цильме, Шельяюре и т. д. Из-за бездорожья и других проблем «временные площадки» превратились по сути в «стационарные». Мусор там разлагается месяцами, гниет, отравляя почву и воду.

Огромный Ухтинский полигон, некоторые участки которого уже забиты ТКО до отказа, лишнее тому подтверждение.

О том, что полигон в Ухте надо проверить на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, «Трибуна» писала неоднократно. Лишь в марте 2019 года, после серии наших публикаций, республиканская прокуратура начала проверку, в которой участвовали специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. После этого в адрес собственника полигона — администрации МОГО «Ухта» – были направлены предупреждения и предписания об устранении многочисленных нарушений. Выносились и постановления о штрафных санкциях.

Однако надзорные органы не решили главную проблему: полигон надо срочно переводить на другую площадку. Тем более это актуально сейчас — в свете жестких требований аэродромной безопасности.

Весь вопрос — куда

28 апреля в Ухтинской администрации состоялось заседание рабочей группы, обсуждавшей эту «больную» тему. Среди участников — представители Общественной палаты РК, глава Минприроды РК, депутаты парламента Коми, муниципального Совета, а также члены общественного Совета Ухты. Не пригласили только независимых экологов. Автор этой статьи, как и председатель Комитета спасения Печоры (КСП) Иван Иванов, оказались на этом совещании случайно. Но именно благодаря экологам мероприятие прошло «не для галочки», а приобрело характер дискуссии.

Вообще, общественники в Коми делятся на две группы. Первая — провластная — лишь имитирует проведение «общественных экспертиз», а на самом деле всегда заглядывает в рот чиновникам. У этих «экспертов» есть административные и финансовые ресурсы, доступ к официальным СМИ.

Вторая группа — независимые активисты. Никаких ресурсов у них нет, зато есть решимость бороться с мусорным беспределом. Они прошли «школу Шиеса» и занимаются экоактивизмом не ради денег и статуса, а по зову сердца. Кстати, многие из них уже пенсионеры, поэтому терять им особо нечего.

Появление двух таких активистов на заседании стало для его организаторов неприятным сюрпризом. Тем не менее обсуждение прошло с их участием. Всего рассматривалось 12 площадок под строительство нового полигона. Однако мэр Ухты Магомед Османов предложил еще и 13-й. А именно все тот же действующий Ухтинский полигон ТБО, заложенный в зеленой зоне Ухты еще в 1972 году. Этот полигон, по словам мэра, прослужит еще лет 15-20, если его реконструировать (муниципалитет готов выделить на это деньги).

Муниципальный депутат Д. Куприянов, он же юрист МКП «Ухтаспецавтодор» (именно это предприятие обслуживает нынешний полигон), поддержал главу Ухтинской администрации.

Я тоже выступил и напомнил собравшимся о необходимости соблюдать требования СанПиНа и о нормах авиабезопасности. Кроме того, предложил рабочей группе вместе побывать на полигоне, чтобы оценить его нынешнее состояние. Однако депутат Куприянов заявил, что он против моего присутствия на полигоне. Дескать, у меня нет удостоверения госинспекции, поэтому я не могу проводить проверки.

Что ж, мне пришлось довольствоваться осмотром других участков в составе рабочей группы. И мы пришли к выводу, что две площадки (одна близ ручья Катыдъель, другая возле Четласского зимника) вполне подходят для нового полигона. До ближайшего микрорайона Ухты – 13-15 км. Но это пока предварительно, нужны геологические исследования почв и подземных источников.

«Старые грабли»

11 мая в Ухтинской мэрии состоялось итоговое заседание Общественной палаты РК по выбору места для мусоросортировочного комплекса.

Вполне ожидаемо присутствующие поддержали «вариант Османова» – то есть старый полигон. Против выступили только общественники-экологи из КСП (Михаил Третьяков и автор этой статьи).

Главные аргументы «за»: действующий Ухтинский полигон можно рекультивировать, увеличить его площадь и расширить инфраструктуру. Причем строительство подъездных путей, подведение электричества к новым площадкам не потребует расходов из муниципальной казны. Ведь по словам чиновников, появился некий инвестор, который за все заплатит.

Если бы я знал этого загадочного инвестора, то обязательно пригласил бы его на экскурсию по старому полигону с его «мусорными Эверестами».

Возможно, здесь замешаны деньги. Ведь кто в итоге станет собственником полигона, тот и будет затем диктовать тарифы на захоронение ТКО. Впрочем, есть и коммерческий риск. Если безобразия на Ухтинском полигоне будут продолжаться, то власти смогут сбросить на инвестора всю ответственность.

Что же касается безопасности авиаперелетов, то на этот вопрос по-прежнему нет ответа. Может, «мусорных» птиц будут разгонять с помощью звуковых отпугивателей? А может, на полигоне появятся чучела — дачные пугала с развевающимися на ветру пустыми рукавами?

Валерий ТОРЛОПОВ,

член Комитета спасения Печоры.