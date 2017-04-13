Пусть помолчат?

Апрель 13, 2017 - Лента

«Первый канал» могут наказать по требованию усинского депутата.


Депутат Совета Усинска Павел Тарасов (на фото) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить выпуски передачи «Пусть говорят» на предмет нарушения законодательства. В обращении он отметил факты распространения личных данных в деле об изнасилованной несовершеннолетней и пропаганду употребления алкоголя. Ведомство начало работу по проверке сигнала. «А какая санкция будет применена в итоге — решать уже правоохранительным органам», — прокомментировал ответ службы по надзору П. Тарасов.

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