Пусть помолчат?

«Первый канал» могут наказать по требованию усинского депутата.



Депутат Совета Усинска Павел Тарасов (на фото) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить выпуски передачи «Пусть говорят» на предмет нарушения законодательства. В обращении он отметил факты распространения личных данных в деле об изнасилованной несовершеннолетней и пропаганду употребления алкоголя. Ведомство начало работу по проверке сигнала. «А какая санкция будет применена в итоге — решать уже правоохранительным органам», — прокомментировал ответ службы по надзору П. Тарасов.