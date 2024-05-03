Если в целом не удается в Коми решить проблему плохих дорог, то пусть хотя бы школьные автобусные маршруты будут приведены в порядок. Увы, из этой затеи республиканских властей пока мало что получается.

Напомним, что глава Коми Владимир Уйба еще в 2021 году поставил задачу привести к 1 сентября того же года все школьные маршруты в нормативное состояние. Но только не указал, где для этого взять средства. В апреле этого года глава поручил Минстрою региона с 2025 года выделять из Дорожного фонда по 1 млрд рублей в год на ремонт школьных маршрутов, чтобы окончательно решить эту проблему к 2027 году.

Семь лет ждать…

То есть при самых благоприятных раскладах понадобится семь лет, чтобы автобусы со школьниками могли ездить по дорогам, отвечающим всем нормативам. Но за это время может произойти все что угодно. И уже происходит.

В апреле стало известно о разрушении части дорожного полотна в районе поселка Заручейный Усть-Вымского района (на фото). Этот участок дороги имеет стратегическое значение. Жители Ленского района Архангельской области по нему добираются до железнодорожной станции Межег и Сыктывкара. Эта дорога активно используется местными деревообрабатывающими предприятиями, по ней дети из поселка Донаель ездят до школы и детского садика в поселок Казлук, поскольку местная школа была закрыта, а детсад сгорел.

В 2023 году на ремонт школьных маршрутов в Коми было выделено более миллиарда рублей, однако, судя по всему, эти деньги до жителей Усть-Вымского района не дошли.

Над пропастью

Как не дошли они и до Сыктывдинского района. Характерный пример привел член общественной палаты Сыктывдинского района, депутат Совета села Часово Евгений Потолицын:

«На протяжении вот уже четырех лет на автомобильной дороге к селу Часово на переезде через огромный ручей отсутствует железобетонное ограждение, которое раньше служило защитой от съезда транспортных средств в пропасть. Поставили его в свое время не из-за чьей-то прихоти, там действительно опасно ездить. А ведь этот участок дороги относится к школьному маршруту.

В октябре 2023 года я поставил в известность о потенциально опасной ситуации на дороге заместителя руководителя администрации Сыктывдинского района, отвечающего за дорожную сферу. Мне было сразу сказано – нет средств, но было предложено создать комиссию и осмотреть объект. Комиссия выехала в Часово только в феврале 2024 года, изучила ситуацию на месте. А толку? Ответ был тот же – денег нет. В апреле я обратился в ОМВД по Сыктывдинскому району, была проведена проверка старшим государственным инспектором дорожного надзора, по результатам которой было возбуждено дело об административных правонарушениях», – подытожил грустную историю Евгений Потолицын.

Кстати, общественник с этой дорожной проблемой обратился еще непосредственно к главе Коми и в республиканскую прокуратуру. А еще он попросил обратить внимание на выводы контрольно-счетной палаты Сыктывдинского района, из которых станет понятно, почему денег на дороги никогда не было и не будет.

Речь, в частности, идет о муниципальном контракте на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. КСП установила, что заказчик (то есть районная администрация) согласовал и засчитал выполненную работу в двойном объеме. Неэффективное расходование бюджетных средств составило более 490 тысяч рублей.

Сумма, конечно, небольшая даже по меркам сельского района, но именно из таких «мелочей» и складывается дефицит муниципальных бюджетов.

«Противотанковый» участок

В связи с упомянутым выше разрушением дорожного полотна в Усть-Вымском районе депутат Госдумы России Олег Михайлов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку. А еще депутат отметил, что с наступлением весны в Коми в его адрес посыпались обращения граждан о ненадлежащем состоянии дорог в регионе.

Идут обращения и к главе Коми. Так, депутат из Воркуты Валентин Копасов на прошлой неделе пожаловался на плохое состояние кольцевой дороги. Один из ее участков от поселка Воргашор до поселка Комсомольский воркутинцы называют «противотанковым». Администрация Воркуты неоднократно обращалась за финансовой поддержкой (требуется от 80 до 100 миллионов рублей) в правительство республики, но каждый раз получала одни лишь отписки.

Если прямо сейчас не провести ремонтные работы, то вскоре всю кольцевую дорогу можно будет называть «противотанковой». А по ней, между прочим, многие воргашорцы ежедневно ездят на работу и на учебу в Воркуту, а также в поликлинику и больницу.

«Вполне может сложиться такая ситуация, когда перевозки прекратятся и найти другого перевозчика в нашем городе будет невозможно, так как Воркута – это не мегаполис и даже не Сыктывкар. К чему это приведет, вы знаете и без меня», – таким пессимистичным выводом воркутинский депутат заканчивает свое обращение к губернатору Владимиру Уйбе.

Судя по тому, как складывается ситуация с наполнением республиканского бюджета, деньги на проведение ремонтных работ в ближайшие два-три года в нужном объеме точно не появятся. Сам же глава Коми в свое время заявил, что в приоритете у властей приведение в нормативное состояние школьных маршрутов. Но, как мы видим, и на эти цели бюджетных средств не хватает.

Сергей МОРОХИН.