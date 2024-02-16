Председатель Коми республиканского комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу обратился к прокурору республики Николаю Егорову с просьбой проверить контракты, заключенные Сыктывкарской мэрией с подрядчиками на проведение дорожно-строительных работ.

С 23 по 25 января с.г. столичная администрация в лице муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» объявила о проведении четырех тендеров на ремонт проезжей части в разных частях города – от центральных улиц до подъезда к Верхнечовскому кладбищу (что с учетом нижесказанного весьма символично).

Минус сорок миллионов

А всего через несколько дней, 31 января, муниципалитет уже заключил контракты с тремя фирмами – ООО «Доринвест», ООО «Темп-Дорстрой» и АО «Коми дорожная компания». Они хоть и «выиграли» эти заказы, однако назвать их «победителями» язык не поворачивается. Потому что цены контрактов были сильно занижены.

По первому тендеру – на 12% (со 142,8 млн руб. до 127,4 млн руб.), по второму – на 11% (с 67 млн руб. до 59,8 млн руб.), по третьему – на 15% (с 62,5 млн руб. до 52,8 млн руб.), по четвертому – на 11% (с 67,5 млн руб. до 60,2 млн руб.).

Итого дорожники лишились более 40 млн руб., которые могли бы получить, согласно сметным расчетам и заключениям Управления госэкспертизы Коми.

Причем специалисты Управления первоначальные цифры взяли не с потолка. Существует федеральный реестр сметных нормативов, согласно которому стоимость дорожных ремонтно-строительных работ варьируется по регионам. А внутри регионов есть еще и разбивка по зонам. В Коми их пять (Сыктывкар относится к первой зоне). Это очень жесткие госстандарты, а стоимость работ в реестре и без того указана по минимуму. Но даже при этих условиях муниципальные чиновники каким-то образом исхитрились занизить расчеты, сделанные государственными экспертами.

Ремонт без гарантии

Помнится, беспринципный бухгалтер Берлага из «Золотого теленка» так объяснял свой некрасивый поступок: «Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды».

На вопрос, почему занижена стоимость муниципальных контрактов, мэрия отвечает не менее загадочной фразой: мол, это сделано «с учетом лимитов бюджетных обязательств». В том смысле, что она и рада бы заплатить больше, но мешают некие суровые «лимиты» – от них никуда не денешься.

Между тем львиная доля средств на дорожные работы выделяется муниципалитетам из федерального центра. Причем в рамках федерального проекта «БКД» – «Безопасные и качественные дороги». Спрашивается: каким образом можно сэкономить на безопасности и качестве, если их параметры жестко определены, а стоимость каждого вида ремонтных работ расписана чуть ли не до рубля?

Оказывается – можно. Если подходить к делу творчески, то легко добиться экономии в 40 млн рублей. А чтобы подрядчикам жизнь не казалась медом, еще и навесить на них гарантийные сроки ремонта – до 5-8 лет. Следует отметить, что в данном случае речь идет даже не о собственно отдельных дорогах (имеющих свой статус и дорожный паспорт), а о так называемой уличной сети, ремонт которой осуществляется не по проекту, а по техническому заданию. И если для дорог различной категории вводятся свои ограничения по тоннажу автомобилей, то на тех же сыктывкарских улицах можно увидеть огромные фуры с нагрузкой до 20 тонн на ось вместо положенных 8,5 тонны. И мэрия никак на это не реагирует. Более того, выдает разрешения для движения большегрузов по городу. Но какие уж тут могут быть ремонтные гарантии, когда по городу шастают 100-тонные фуры, груженные водкой или бытовой техникой?

Хватаются за любую работу

Почему же сами подрядчики, несмотря на эти кабальные условия, с нулевой (в лучшем случае) прибылью, соглашаются заключать муниципальные контракты? А просто выхода у них нет.

Сезон дорожных работ короток даже на юге Коми – всего пять месяцев. Остальное время дорожные фирмы находятся по сути в простое. А содержание технической базы на Севере обходится очень дорого. И если подрядчики не получат муниципальные заказы в начале года, то рискуют и вовсе остаться без работы. Ведь им нужно уже сейчас заключать договоры с поставщиками стройматериалов. Например, дорожный щебень приходится привозить из Карелии, Перми или Свердловской области. И в очередь на поставку щебня сегодня записывают аж на июнь!

Кроме того, под каждый контракт надо еще найти рабочих-сезонников. К примеру, водитель «водочного» большегруза, обслуживающий крупные торговые сети, «зашибает» по 200 тысяч в месяц. А дорожным рабочим не светит получать больше 40-50 тысяч. Притом что нанимают их всего на несколько месяцев.

Дорог в Коми уже практически не строят, а дорожная отрасль находится в плачевном состоянии. А ведь еще несколько лет назад в Коми возводили по 200 км нового дорожного полотна в год. В том же ООО «Темп-Дорстрой» тогда трудилось около 2 тысяч человек. Сейчас осталось всего 300 работников, а из заказов – только ремонтные работы. Поэтому дорожники не могут позволить себе отказаться от любого контракта, даже самого мелкого и невыгодного.

Опасные и некачественные

Чиновники мэрии пользуются этой ситуацией, зная, что дорожники не станут роптать – боятся ссориться с местным градоначальством.

Подрядчики, в свою очередь, будут вынуждены ловчить, изворачиваться. Искать стройматериалы похуже, но подешевле. Экономить на зарплате рабочим. И не факт, что успеют вовремя осуществить контракты.

А главное, пострадает качество. Это значит, что через короткое время те же самые участки улиц вновь придется ремонтировать – для Сыктывкара и других городов Коми это обычная практика. Поэтому ни о какой экономии говорить не приходится. Наоборот, налицо неэффективное использование бюджетных средств.

Да, на бумаге, которая расписывает прелести нацпроекта «ПКД», все вроде красиво: «Безопасные и качественные дороги». Но ездим-то мы не по бумаге, а по разбитым улицам и дорогам, которые постоянно приходится чинить. Для этого нужно проводить новые тендеры, клянчить у федералов очередную порцию денег. И все потому, что в кабинетах власти сидят люди, мягко говоря, не вполне компетентные.

Виктор СЕМЕНОВ.