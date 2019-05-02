Путин решил «отвязать» детские пособия от места прописки

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении выплат за рождение или усыновление первого или второго ребенка по месту фактического проживания.

Сегодня заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Таковым считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Но в поисках работы многие, особенно молодежь, переезжают и фактически проживают не там, где прописаны. Это лишает возможности молодых родителей получать «детские» деньги, которые им положены.

Теперь закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания. При этом получатели выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания в соответствующие органы исполнительной власти региона страны.