На должность директора Федерального исследовательского центра Коми НЦ УрО РАН претендуют пять докторов наук.

После недавней реорганизации все институты Коми научного центра вошли в так называемый ФИЦ. Они сохранили статус обособленных подразделений, автономию в кадровой, финансовой и научной деятельности. А задача ФИЦа состоит, по идее, в том, чтобы эффективно использовать общую материально-техническую базу для междисциплинарных исследований.

«Эйнштейны драгоценные»

Все время, пока шел процесс реорганизации, велась и подготовка к выборам директора ФИЦ. Известно, что переговоры шли с несколькими кандидатами, в том числе из-за пределов республики, учеными Москвы и Новосибирска. Временно исполняющим обязанности руководителя все это время был Владимир Володин. Далеко не все сотрудники КНЦ восприняли его стиль руководства, тем более что Володину пришлось принимать ряд непопулярных кадровых решений. Этот факт отразился и на итогах голосования. Из пяти кандидатур, рассматриваемых на Объединенном ученом совете в конце февраля, у Володина лишь третий результат. Однако шанс стать директором ФИЦа у него остается. Согласно положению о выборах он подал заявление, заручившись поддержкой двух академиков РАН.

Прием документов на вакантную должность закончился 1 марта. В Министерство науки и высшего образования РФ, помимо Володина, поступили также документы от врио директора Института физиологии Евгения Бойко, директора Института биологии Светланы Дегтевой, директора ИЯЛИ Игоря Жеребцова и члена-корреспондента РАН Алексея Москалева. Причем Бойко и Москалев воспользовались тем же способом, что и Володин, поскольку Объединенный ученый совет после жарких дебатов поддержал лишь И. Жеребцова и С. Дегтеву.

Сегодня все пять кандидатур проходят процедуру согласования в Москве. Затем список претендентов, получивших одобрение Президиума РАН и комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте РФ, вернется в Сыктывкар. Директор будет избираться всем коллективом ФИЦа тайным голосованием.

Предварительное голосование на Ученом совете показало, что сегодня в ФИЦе нет согласия и нет лидера, которого поддержали бы все без исключения. Но, может, времена единогласия уже прошли?

Выборы, предположительно, пройдут в мае, а пока можно познакомиться с претендентами. Кто и куда поведет за собой почти тысячу научных сотрудников?

Евгений Бойко

59-летний доктор медицинских наук считает, что главный упор в работе ФИЦа стоит делать на Арктику. «Учитывая перспективы развития Северного морского пути, строительства новых портов и другой инфраструктуры, связанной в том числе с безопасностью этого региона, ФИЦ в предстоящее пятилетие должен быть вовлечен в эти работы», — считает Е. Бойко. Особое место в этой работе, по его мнению, принадлежит многопрофильному стационару в Воркуте и филиалу ФИЦа в Усть-Цильме.

«Институты — тягловые лошадки, которые готовят «продукт». Задача ФИЦа — сконцентрироваться на обеспечении проводимых исследований, их поддержке и продвижении», – уверен претендент.

Владимир Володин

Врио директора также поддерживает «арктический вектор» исследований и кооперацию с ведущими российскими и зарубежными коллегами. Большое внимание Володин уделил вопросу воспитания талантливой молодежи через Малую академию и Кванториум, интеграции с региональными вузами и созданию на базе ФИЦа научно-образовательной организации нового типа (речь идет о присоединении к ФИЦу Сыктывкарского лесного института).

Важно сохранить в рабочем состоянии имеющееся имущество Центра и вводить в строй новые объекты, считает претендент. В частности, лабораторный корпус бионанотехнологий и материаловедения, современный виварий, лаборатории доклинических исследований субстанций, разрабатываемых в институтах, в соответствии с требованиями GLP (Надлежащая лабораторная практика).

Светлана Дегтева

Самый, пожалуй, опытный участник «выборной гонки» и, к слову, самый ярый противник самого ФИЦа на первоначальном этапе. Это не в очень корректной форме было подчеркнуто ее оппонентами на Ученом совете, что возмутило академика Михаила Рощевского. В знак протеста он даже на время покинул зал заседания.

Дегтева делает акцент на сохранении преемственности научных исследований и на развитии новых направлений в соответствии с приоритетами, закрепленными в национальном проекте «Наука». Как крепкий хозяйственник, она также уделила много внимания укреплению материально-технической базы аккредитованных лабораторий и центров коллективного пользования научным оборудованием. Средства на эти цели не выделялись с 2014 года, подчеркнула она.

Необходима аккредитация аспирантуры, увеличение контрольных цифр приема по ряду специальностей и возобновление работы диссертационных советов. Бюджет программы развития составит, по словам С. Дегтевой, 6100 млн рублей, из которых 4700 млн — это базовое бюджетное финансирование.

Игорь Жеребцов

Единственный кандидат, кто отсутствовал на Ученом совете, доверив представить свою программу другу, коллеге и тезке Игорю Васкулу. «Жеребцов — один из авторов концепции развития ФИЦа»,

— напомнил он собравшимся. Изюминкой же нашего федерального центра должно стать финно-угроведение. Тем более что у нас несомненное лидерство в данном направлении. «Да, мы поддерживаем арктическую тематику, но непременно будем проигрывать коллегам из Архангельска и Кольского научного центра. Здесь важна не конкуренция, а сотрудничество», — пояснил идею коллеги Игорь Васкул.

То ли финно-угорская тема сыграла роль, то ли отсутствие Жеребцова, но он собрал наибольшее число голосов. По мнению наблюдателей, в ученых кругах этот претендент-гуманитарий считается компромиссной фигурой.

Алексей Москалев

Самый молодой соискатель директорского кресла. В свои 42 года Москалев — доктор биологических наук, профессор РАН, завлабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии КНЦ и завлабораторией генетики продолжительности жизни и старения Московского физико-технического института.

«Моя задача — создать условия для получения результатов мирового уровня и повысить рейтинг цитируемости ученых ФИЦ», — заявил он. Ученый-генетик намерен «гармонично развивать все имеющиеся в КНЦ научные направления, искать новые точки роста и молодые таланты, а также содействовать вхождению членов ФИЦа в руководящие органы международных научных обществ и редколлегий высокорейтинговых журналов».

Нужно искать новые источники финансирования, создать фонд развития, который можно будет использовать для оперативных нужд подразделений, а также поездок молодых ученых на международные форумы, оплаты публикаций в крупных журналах. Помимо этого, Москалев предлагает создать структуру, которая поможет ученым переводить их статьи на английский язык и оформлять их для публикации в высокорейтинговых изданиях.

— Что надо сделать, вы рассказали. А что не надо делать? — поинтересовался у молодого коллеги «аксакал» КНЦ Виталий Лаженцев.

Тот ответил весьма достойно: «Ломать историю и традиции».

Олег МАРКОВ.