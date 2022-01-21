Десятилетиями власти республики воюют с бродячими собаками, но ситуация с каждым годом лишь ухудшается.

В «лихие» 90-е дошло до того, что в столице Коми уличный пес укусил за ляшку самого градоначальника! Мэрия расценила это как покушение на власть и задумала ответный террор. Однако против массового умерщвления бездомных животных тогда выступили зоозащитники, да и пыл чиновников быстро угас.

Закон не работает

10 лет в Госдуме пролежал законопроект «Об ответственном обращении с животными», и все же депутаты его приняли – закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

Этот закон устанавливает, что обращение с животными основывается на принципах гуманности, признается, что они способны испытывать эмоции и физические страдания. В законе говорится и об ответственности хозяев за содержание четвероногих друзей. Установлены полномочия органов власти и их права в области обращения с животными.

Однако закон, принятия которого так долго ждали, увы, не работает. На бумаге вроде все по делу изложено, а жизнь распоряжается по-своему.

Звериная хроника

В декабре 2020 года в Ухте произошел ужасный случай – собаки прямо на улице загрызли женщину. И убийство произошло не где-нибудь на окраине в безлюдном месте, а возле оживленной торговой точки. Муж несчастной пытался отогнать диких животных, но куда там…

В январе этого года в Усинске были обнаружены девять забитых собак, у четырех из них были бирки о стерилизации.

1 января этого года в полицию поступило сообщение об избиении пожилой жительницы села Зеленец Сыктывдинского района, которая с телесными повреждениями была госпитализирована. Хулиганам не понравилось то, что она подкармливала бродячих собак.

В социальных сетях на этой неделе была распространена информация о том, что в Сыктывкаре злоумышленники целенаправленно травят собак, которые умирают в муках.

На днях забила тревогу жительница поселка Жешарт, депутат местного Совета Татьяна Просужих. Депутата возмутило то, что по поселку рыщет стая собак (на фото). Как выяснилось, у большинства из них есть хозяева, которые без всякого надзора выпускают своих питомцев погулять, нисколько не заботясь о последствиях.

Подобные резонансные случаи можно привести буквально по каждому муниципалитету. И их число возрастает.

Здесь вам не Москва

Когда оленеводы со своим стадом останавливаются рядом с каким-нибудь населенным пунктом, чтобы запастись продуктами, местные знают, что своих собак лучше не выпускать со двора. Тундровики их отстреливают при приближении к стаду – дабы не было случайных «любовных связей» с собаками оленеводов. Зачем портить породу?

Но в тундре всегда жили по своим неписаным правилам. А если следовать упомянутому выше федеральному закону, то безнадзорных собак надо отлавливать, затем вакцинировать и стерилизовать, после чего возвращать на улицы. Так поступают, например, в Москве и Московской области. В приюты там распределяются лишь собаки, у которых есть шанс обрести семью. Обычно это питомцы небольшого размера со спокойным характером.

Понятно, что Москва может себе позволить тратить значительные суммы на решение собачьих проблем. А вот в провинции все гораздо сложнее.

В Ухте уже более 20 лет работает приют для бездомных собак «Хочу домой». Он существует исключительно благодаря поддержке волонтеров и финансовой помощи добрых людей. Сейчас объявлен сбор средств для оплаты коммунальных услуг. В январе нужно будет оплатить коммунальщикам по счетам за ноябрь и декабрь 6 тысяч 668 рублей. Среднегодовой счет по газу – около 800 рублей, по электроэнергии – 1500 рублей.

По словам волонтера Надежды Колесниковой, на данный момент в приюте содержится около 130 собак. Приют переполнен, собаки в основном возрастные, поэтому их трудно пристроить в семьи. Радость, когда за год удается отдать в добрые руки хотя бы пару питомцев.

Собачья «армия»

По оценке Минсельхоза Коми, в регионе насчитывается более пяти тысяч безнадзорных собак. Цифра весьма приблизительная – подсчитать «беспризорников» можно только на глазок.

Вообще, подсчетом собак в России впервые занялись только весной прошлого года. В отличие от Коми на федеральном уровне ими занимается Министерство природных ресурсов и экологии, а не Минсельхоз. Так вот, по данным природоохранного ведомства, по стране безнадзорно бегает порядка 700 тысяч собак (сколько кошек – неизвестно, их никто не считает). Больше всего таких животных в Татарстане (24,5 тысячи), Краснодарском крае (24 тысячи) и Башкирии (22 тысячи). Меньше всего их было выявлено в Еврейской автономной области (450), Ненецком округе (300) и на Чукотке (150 собак).

В России, по данным на 2021 год, работал 461 приют для бездомных животных. Суммарно они рассчитаны на 114 тысяч особей. В Москве приюты способны принять более 15,5 тысячи собак.

Цены тоже «кусаются»

Но одними приютами проблему не решить. Тем более что финансовая сторона вопроса выглядит неподъемной. Минсельхоз Коми в ноябре прошлого года представил депутатам Госсовета Коми государственную программу «Развитие сельского хозяйства». Причем больше вопросов министру Денису Шаронову (в январе был отправлен в отставку) народные избранники задавали не о путях пополнения продовольствия, а как раз о безнадзорных собаках. Их очень заинтересовала стоимость приюта. Так, для реализации пилотного проекта по строительству модульного частного приюта на 50 собак в Печоре необходимо выделить из бюджета 13 миллионов рублей! Где взять такие деньжищи при дефиците республиканской казны?

Кормовая база бездомных животных – стихийные мусорные свалки. Мусором должны заниматься муниципальные власти, но делают они это ни шатко ни валко. Кстати, здесь в качестве редкого примера для подражания можно привести село Помоздино в Усть-Куломском районе, где соблюдаются чистота и порядок, а мусорные баки закрыты самодельными крышками.

Признак бедности

С 2014 года в стране неуклонно снижается уровень жизни, население беднеет, растет число тех, кто не в состоянии содержать домашних животных, поэтому их попросту безнаказанно выкидывают на улицу или «забывают» на летних дачах.

Что-то подобное представить в европейских странах невозможно – там налажен действенный контроль за домашними питомцами. Если собака вдруг окажется одна на улице, то ее хозяина ждет крупный штраф. Раз уж завел собаку, то обязан о ней заботиться.

Сергей МОРОХИН.