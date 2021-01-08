По словам руководителя Центра Михаила Сурина, в 2020 году отделение медицинской эвакуации столкнулось с небывалым количеством вылетов.
Помимо вылетов в отдаленные территории, на сложные клинические случаи, исключающие возможность медицинской эвакуации автомобилем скорой помощи, добавились также вылеты для проведения медицинской эвакуации пациентов с COVID-19.
Всего же отделением медицинской эвакуации Центра медицины катастроф было выполнено почти 5 тысяч медицинских эвакуаций, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. В основном были организованы переводы пациентов с инфарктами, инсультами в специализированные медицинские организации.
Сегодня штат Центра медицины катастроф насчитывает более 1000 ставок. «Каждый сотрудник ощутил влияние пандемии на свой сектор работы, – цитирует М. Сурина «Комиинформ». – Конечно, прежде всего, это выездные бригады скорой помощи. Как правило, ты не знаешь, болеет ли пациент COVID-19, поэтому каждый день сотрудники выходят в «красную зону». Основным достижением 2020 года считаю тот факт, что служба скорой медицинской помощи справилась с той нагрузкой, которая выпала на медиков».
К сожалению, уже открыт счет вылетов 2021 года. 4 января из Ухты в Сыктывкар санавиацией доставили ребенка, упавшего с высоты 5-го этажа и получившего тяжелые травмы. Пострадавшего эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Пять тысяч эвакуаций. Центр медицины катастроф выполнил в 2020 году беспрецедентную работу
По словам руководителя Центра Михаила Сурина, в 2020 году отделение медицинской эвакуации столкнулось с небывалым количеством вылетов.