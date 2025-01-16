Пятьдесят фиктивных займов (Криминал от 17 января)

Ущерб от действий работницы микрокредитной организации оценивается почти в 4 млн рублей.

Жительницы Вуктыла обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Обладая полномочиями по оформлению и выдаче займов, она оформила 50 фиктивных договоров займов. Она вносила недостоверные сведения в финансовые документы организации о выдаче денег людям, после чего забирала указанные в договорах средства себе.

14-летний вымогатель

Воркутинский подросток и его приятель-соучастник требовали от сверстника деньги.

Свои действия они подкрепляли угрозой применения насилия. С преступными намерениями злоумышленники пришли по месту жительства потерпевшего. Мать подростка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено два уголовных дела.

Не хотела оплачивать счет

В Сыктывкаре росгвардейцы задержали посетительницу бара.

24-летняя девушка, отдыхая в заведении, не оплатила счет в сумме около четырех тысяч рублей, вела себя агрессивно и высказывала оскорбления в адрес администрации бара. Приезд стражей порядка ее не успокоил. Гражданка продолжила вести себя агрессивно, утверждала, что пришла в заведение с пакетом, в котором была сменная обувь, и в грубой форме требовала вернуть его. Администрация заведения, просмотрев камеры видеонаблюдения, выяснила, что посетительница зашла в бар без пакета и сдала в гардероб только верхнюю одежду. Теперь ей грозит административный штраф.

Все пятеро в больнице

Группа несовершеннолетних пострадала при столкновении ВАЗа с большегрузом в Усть-Вымском районе.

ВАЗ-2106 ехал по автодороге Вогваздино – Яренск, за рулем находился 17-летний водитель. На 58-м километре он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с большегрузом с прицепом. В результате пострадал он сам и четверо пассажиров 15-16 лет. Они получили тяжелые переломы и травмы.

К работе не приступила

Выиграв тендер на разборку ветхих домов, сыктывкарская предпринимательница ничего не сделала.

Администрация Троицко-Печорского района заключила с ней семь муниципальных контрактов на снос двух домов в поселке Нижняя Омра и капремонт крыш пяти домов в поселках Комсомольск-на-Печоре, Знаменка и Якша. Поскольку работы выполнены не были, контракты были расторгнуты. Неисполнение обязательств по сделкам привело к необходимости выделения из районного бюджета дополнительных средств для выполнения работ иными подрядчиками. С предпринимательницы в качестве возмещения ущерба суд постановил взыскать в бюджет муниципалитета 746 тысяч рублей.

Орудие убийства – нож

48-летний житель Княжпогостского района нанес жене не менее 28 ударов.

Между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Потерпевшая была госпитализирована, но через три дня скончалась от осложнений, возникших от полученного проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.