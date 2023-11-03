Закон о повышении в России пенсионного возраста был подписан в октябре 2018 года. Власти тогда заявили: главная цель реформы – улучшение материального положения людей старшего возраста. Прошло пять лет, можно подвести итоги. Увы – неутешительные…

О пенсионной реформе было официально объявлено еще в июне 18-го, аккурат перед началом чемпионата мира по футболу. Впервые в истории мундиаль проводился в России, и вся страна была охвачена «футбольно-патриотической» лихорадкой. Чиновники посчитали, что это удачный момент: в предвкушении зрелищ народ вряд ли будет думать о хлебе насущном, вникать в суть реформы.

Неприятный сюрприз

Но когда затихли трибуны на стадионах, улеглись футбольные страсти, многим все же пришлось задуматься. И если бы по стране прошли массовые акции протеста, то все могло бы обернуться иначе. Власть хотя бы смягчила или перенесла реформу на другие сроки. Ведь было очевидно, что люди предпенсионного возраста были застигнуты врасплох: строили планы на ближайшее будущее, а тут такой неприятный сюрприз…

Особенно чувствительно восприняли реформу жители сельской глубинки, где у многих пенсии являются единственным доходом. Пенсионных выплат ждали, на них рассчитывали, под них брали кредиты. Потому что граждане привыкли верить государству и президенту, который еще в 2015 году (а также в 2005 и 2007 гг.) обещал, что повышения пенсионного возраста при нем не будет: «Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, – вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в «деревянный макинтош» – и поехал? Это невозможно…»

Оказалось – возможно. Правительство за весь народ решило, что 65 лет – это «лучшее время» для выхода на пенсию. После чего среднестатистическому россиянину можно отправляться и в «деревянный макинтош». И тогда будет большая экономия средств Пенсионного фонда.

Маховик пропаганды

Самый массовый в Коми митинг против пенсионной реформы прошел в Сыктывкаре в июле 2018 года (на снимке). На него пришло порядка 600 человек. Прямо скажем, не густо, если учитывать, что на те же митинги против завоза на Европейский Север московского мусора и обустройства экологически опасного полигона для отходов в районе Шиеса собирались тысячи!

Именно на инертность людей, их социальную пассивность и рассчитывали чиновники. Кроме того, был запущен маховик пропаганды на государственном телевидении. Звезды экрана вещали о прелестях реформы (особенно расстарался тогда актер Сергей Безруков). Сладкоголосые представители московского бомонда, отрабатывая свои заоблачные гонорары, на «голубом глазу» утверждали: россиянам повысят не только пенсионный возраст, но и сами пенсии. А значит, у пенсионеров появится возможность больше времени уделять внукам, а самим наслаждаться отдыхом и покоем, путешествовать по всему миру, как это делают, например, престарелые японцы или какие-нибудь пожилые англичане.

В общем, как сообщал телезрителям лучезарный Сергей Безруков (а ранее товарищ Сталин), жизнь станет лучше, жить станет веселее.

И теперь, спустя пять лет, пенсионеры смогли убедиться, какова она – эта «веселая жизнь», когда старикам из-за дикой инфляции приходится считать каждый рубль и питаться в основном макаронами и крупой.

Если без эмоций

Вернемся к сыктывкарскому митингу, на котором были озвучены проблемы, актуальные и по сей день, – урезание социальных льгот, оптимизация бюджетных расходов, работа «за копейки»…

Говорили и о том, что пять членов президиума Государственного Совета Республики Коми, пять «единороссов» (Валентина Жиделева, Александр Макаренко, Василий Смалий, Владимир Косов и Надежда Дорофеева) приняли решение за всех депутатов – одобрили проект пенсионной реформы. В их адрес из рядов митингующих звучало: «Позор!».

Но если отбросить эмоции, то упомянутые депутаты, по большому счету, лишь выразили волю избирателей, что подтвердили и выборы в нынешний состав Госсовета Коми, прошедшие в 2020 году. Из «пятерки смелых» не переизбрался лишь Василий Смалий, да и то потому, что сам не захотел – ушел из политики.

Кого винить?

А большинство тех кандидатов в депутаты, кто называл пенсионную реформу «людоедской», агитировал против нее на митингах и в социальных сетях, попросту пролетели, оказались кучкой отщепенцев, которая не верит в светлое пенсионное будущее России.

Кто-то скажет, что не голосовал на выборах за депутатов от партии власти, но ведь надо понимать, что еще больше окажется тех, кто вообще не голосовал, поскольку не ходил на выборы – проигнорировал. И чему тогда здесь удивляться? Какой избиратель – такая и власть. Поэтому чиновники сегодня имеют все основания говорить о том, что народ поддержал пенсионную реформу. (Кто не верит, изучайте итоги выборов не только в Коми, но и по всей России.)

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Зри в цифру

По подсчетам специалистов, в результате пенсионной реформы каждый, кому отодвинули срок выхода на пенсию на пять лет, лишился (или еще лишится) до 1,5 млн рублей. Цифры, конечно, приблизительные, но тут важен сам факт: по итогам реформы пожилые россияне лучше жить не стали. Индексация пенсий производится для неработающих пенсионеров исходя из официального уровня инфляции, которому мало кто верит.

Что касается работающих пенсионеров, то им тоже ежегодно индексируется пенсия, как записано в новой редакции Конституции, за поправки к которой в 2020 году также проголосовало большинство избирателей. Но только эта сумма «добавки» не превышает 100-300 рублей. По факту – это издевательство над работающими пенсионерами, которые своим трудом заслужили получать положенные государством выплаты.

А что получило само государство от своей пенсионной затеи?

Как следует из исследования, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), за пять лет численность пенсионеров по старости снизилась на 2,5 млн человек, составив 34,2 млн – минимум за последнее десятилетие. Снизился коэффициент демографической нагрузки – соотношение численности трудоспособного и нетрудоспособного населения.

Таким образом, государству стало легче платить пенсии, поскольку в нынешней модели пенсионной системы их должны обеспечивать взносы работающих граждан, число которых увеличилось. Повышение пенсионного возраста добавило рынку труда 1,7 млн человек.

Отодвинули старость

И еще весьма характерный показатель. Согласно графику повышения пенсионного возраста, на пенсию по старости в этом году в России вообще никто не вышел (за исключением льготных категорий граждан, которым пенсия назначается досрочно) – на работе остались 700 тысяч пожилых людей, и платить им пенсию не надо. Экономию федерального бюджета эксперты оценивают в разные суммы – от 250 до 600 млрд рублей.

Но все это лишь временные послабления для расходной части бюджета. В недавно обнародованном прогнозе проекта бюджета Социального фонда на 2024 и плановый период 2025-2026 годов уже по итогам 2023 года число пенсионеров в стране опять резко вырастет – на 1,1 млн человек. А за два года увеличится до 43,5 млн человек – максимального значения с начала пенсионной реформы. Как нетрудно догадаться, приток пенсионеров обеспечат новые территории – ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Российские пенсии жителям этих территорий начали назначать с марта нынешнего года.

Привет из СССР

Осенью 1967 года в Советском Союзе был снижен пенсионный возраст на пять лет. Такое решение было принято в связи с улучшением общей экономической и социальной ситуации в стране.

Помимо снижения возраста выхода на пенсию (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55) были и другие бонусы от власти. Сделали коэффициенты к заработной плате для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока. Продолжили снижать налог с заработной платы для низкооплачиваемых работников, повысили размер больничных выплат до 100 процентов от заработной платы при трудовом стаже свыше 8 лет и так далее.

Улучшилась социально-экономическая ситуация в СССР – понизили пенсионный возраст. Современные реалии: улучшилась социально-экономическая ситуация в России (согласно официальной версии) – повысили пенсионный возраст.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Постскриптум

Встретить старость в Монако

Какие пенсии на «загнивающем Западе»?

Если переводить на наши деньги, то самые высокие пенсии в Норвегии: в среднем – 218 тысяч рублей. На втором месте – крошечный Лихтенштейн (212 тыс. руб.), на третьем – тихая Швейцария (205 тыс. руб.), на четвертом – карликовое Монако (184 тыс. руб.) и на пятом – Сингапур (182 тыс. руб.).

Наша «сестра» по финно-угорском миру – Финляндия – на 8 месте – 171 тыс. руб. Средняя пенсия в США (17 место) – 132 тыс. руб.

Средняя пенсия в России в 2023 г., по официальным данным, составила 21,8 тыс. – мы находимся в конце мирового рейтинга. Для сравнения: неработающий пенсионер на Багамских островах (39 место в списке) получает 67 тыс. руб. И это очень обидно: мало того, что на Багамах райские условия жизни, так там еще и пенсию платят!

А в России пенсионеры получают мало, зато и живут недолго – в среднем 71 год. В рейтинге продолжительности жизни Россия на 119 месте. А лидируют опять-таки проклятое Монако – 89 лет, а также Япония (84 года) и Сингапур (83 года).

Что же касается Республики Коми, то даже в общероссийском рейтинге по этому показателю мы на 70-м месте. Мужчины у нас живут в среднем 64 года, женщины – 73.

Сергей МОРОХИН.