Более 2200 жителей шахтерского поселка Ярега (городской округ Ухта) поставили свои подписи в поддержку главврача местной поликлиники Светланы Мясниковой, с которой не продлило контракт Министерство здравоохранения Коми.

Поддержка поистине народная, если учесть, что в поселке проживает всего порядка шести тысяч человек. Поддержали Светлану Мясникову и коллеги по работе. Они записали видеообращение к главе Коми Владимиру Уйбе с требованием продлить контракт с главврачом. По их мнению, нынешняя кадровая политика Минздрава Коми приведет к тому, что жители Яреги не смогут получать качественную медицинскую помощь, а работа учреждения будет парализована.

Официально Светлана Мясникова с апреля является не трудоустроенной, ей предложили должность заместителя в том же медицинском учреждении, но этот факт она пока никак не прокомментировала.

Аншлаг в клубе

А тем временем страсти только накаляются. 4 апреля в Доме культуры Яреги прошла встреча общественности с и.о. министра здравоохранения Коми Игорем Дягилевым, в ней также принял участие глава Ухты Магомед Османов.

Несмотря на то, что встреча проходила в рабочий день, да еще началась в не самое удобное время – в 15 часов, зал ДК был практически полностью заполнен, некоторые сидели с плакатами в поддержку Светланы Мясниковой.

Выступление Игоря Дягилева получилось каким-то скомканным и малопонятным. Он сделал упор на то, что при прежнем руководстве поликлиника в Яреге не выполнила некие ведомственные нормативы по диспансеризации и провалила экономические показатели.

Хотя о какой диспансеризации можно было вести речь, когда она была официально приостановлена в разгар пандемии из-за ковидных ограничений?

Но в любом случае непродление контракта, то есть, по сути, отрешение С. Мясниковой от должности главврача, имеет формальные основания. Тогда как мнение ярегцев основано на личном опыте тысяч жителей, которые лечатся в местной поликлинике. Люди одобряют работу Мясниковой и готовы встать за нее горой. Почему же из Сыктывкара, из министерских кабинетов «лучше видно», справляется главврач или нет?

Ранее было распространено официальное заявление Минздрава Коми, которое также оказалось малоубедительным. Действительно, кого может убедить следующий посыл – «Кадровые изменения в руководстве поликлиники: новый шаг в развитии здравоохранения поселка. Основные задачи нового главного врача – усилить работу по ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкозаболеваний, проведению профосмотров, диспансеризации и вакцинации среди жителей поселка, а также привлечь в поликлинику узких специалистов…»

Без комментариев

Зато сама Светлана Мясникова выступила ярко и достойно. В поликлинике Яреги за полтора года ее работы в должности главврача был укомплектован на 100 процентов штат среднего медицинского персонала. В поликлинику пришли в рамках реализации программы «Земский доктор» два врача-терапевта. Помимо основных врачей (терапевтов и педиатров) сегодня ведут прием невролог, гинеколог, окулист, хирург (детский и взрослый) и так далее.

В присутствии министра она напомнила, что материально-техническая база поликлиники не обновлялась уже более 12 лет, требуется построить новое здание для поликлиники.

Ответных комментариев министра по этому поводу жители Яреги так и не услышали. Под выкрики из зала «Позор!» он покинул недружелюбную аудиторию.

Дойдут до Путина?

Глава администрации Ухты Магомед Османов в социальных сетях оперативно высказался по ситуации в Яреге: «Я понимаю жителей поселка. Заслуживает уважения то, как дружно они отстаивают кандидатуру своей землячки в качестве главного врача поликлиники, хотя решение Минздравом было принято на основании нескольких показателей работы учреждения…»

Также он отметил, что позиция жителей Яреги будет доведена до главы Коми, который и примет окончательное решение. Также он напомнил, что никакой реорганизации и объединения Ярегской поликлиники с Ухтинской не планируется.

А тем временем местные жители собираются записать еще одно видеообращение к главе Коми, а если и это не поможет, то они готовы обратиться к главе государства.

Сергей ПАВЛОВ.