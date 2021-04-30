В канун Первомая «Трибуна» обратилась к председателю профсоюза Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивану Урсу с просьбой поделиться проблемами отрасли и планами на будущее.

Сначала о хорошем

– Проблем много – как в дорожной отрасли, так и в автотранспортной. Но давайте сначала о хорошем: все-таки праздник трудящихся приближается, – говорит лидер отраслевого рескома. – На сегодняшний день заключены, подписаны и зарегистрированы Отраслевые тарифные соглашения (ОТС) по дорожному хозяйству на 2021-2023 годы. В соответствии с соглашением минимальная ставка дорожного рабочего первого разряда составляет 14710 рублей. Для работника шестого разряда (механизатора, авторемонтника. водителя) межразрядный коэффициент равен 2.23, в итоге месячный оклад составит 32803 рублей. И это без северных надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат.

А в целом в стоимости дорожных работ зарплата одного работника заложена в размере 62 тысяч рублей. Хочу обратить внимание, что Правительством РК данные параметры закладываются во все виды дорожных работ и выполняются безупречно.

Гарантии не для всех

– Но доходят ли эти социальные блага до каждого труженика? Известно, что реском чуть ли не постоянно судится со многими работодателями по поводу неисполнения трудового законодательства в ДРСУ.

– К сожалению, заложенные в ОТС социальные гарантии, предусмотренные в контрактах дорожных работ и оплаченные правительством, не во всех компаниях доходят до рабочих. В некоторых дорожных компаниях зарплата ниже положенной более чем в два раза!

– И как же так получается, что правительство деньги на зарплату в контракты закладывает в полном соответствии с Законом, а рабочие получают гроши?

– Полагаю, что органам Прокуратуры есть над чем работать, Следственному комитету тоже.

Объясню на примере АО «Коми дорожная компания», которое имеет 10 филиалов по всей республике. Руководство компании на протяжении последних 7 лет стало снижать зарплату. Если в 2013 году в компании ставка первого разряда соответствовала МРОТ, то сегодня она упала почти в 2,5 раза. К примеру, правительство РК во всех контрактах дорожных работ закладывает ставку первого разряда в размере МРОТ с 15% коэффициентом, что составляет 14710 руб. 08 коп. А в АО «КДК» руководство установило ставку 1 разряда всего лишь в размере 6 тысяч рублей.

– И рабочие, зная это, молчат?

– Увы! Это при том, что реском постоянно твердит рабочим, что правительство взятые на себя обязательства по оплате труда исполняет без претензий! Поэтому все претензии – к вашему работодателю и к самим себе! Если вы будете и дальше терпеть такое положение дел, будет только хуже! Однако находятся штрейкбрехеры, которые пишут заявления, что такая зарплата рабочих устраивает. Делается это с одной целью: выгораживания своего начальника.

– Вы хотите сказать, что рабочие сами себе пишут приговор, заявляя о восторге от маленькой зарплаты?

– Да, такое происходит. Понятно, что этих бедолаг попросили подобные заявления написать с целью защититься перед прокурором. Это как раз доказательство того, как рабочим человеком можно сегодня манипулировать, особенно когда у начальника имеются козыри типа КТУ (коэффициент трудового участия) при формировании зарплаты, когда начальник устанавливает этот коэффициент по своему усмотрению. В итоге начальник превращают рабочих в бесправных рабов.

Рабочие сегодня поставлены в такие условия, что они давно перестали обсуждать на предприятиях любые вопросы социального характера. Они боятся преследования со стороны этих царьков, которые пользуются своим положением, злоупотребляя и узурпируя права рабочих. И я отчасти этих рабочих понимаю, потому что потерять работу для многих – это обречь семью на прозябание и нищету.

Нужен тотальный аудит

– Но ведь есть, видимо, и объективные причины такого положения? Откуда руководителю брать деньги для большого коллектива? И в каких компаниях так происходит?

– Это и есть корень проблемы. В компании 11 контор. В каждом филиале практически полноценные аналогичные АУП, ИТР и служащие, а помимо этого есть еще и головной офис, где более ста конторских людей, не понятно чем занимающихся. Вся эта конторская рать и всякие люди, не имеющие ничего общего с дорожным процессом, сидят на шее дорожного рабочего и механизатора, притом с нехилой зарплатой. Но мало этого: контора оборудована дорогущей мебелью, оргтехникой, интернетом, которым пользуются частенько и в личных целях, комнатой отдыха. Не забудьте про служебные автомобили, на которых некоторые разъезжают по своим личным делам, используя служебного водителя. Понятно, что с таким подходом никаких денег не хватит. Вот именно поэтому деньги вынимаются из кармана рабочих.

– Получается, что рабочий обречен на нищенское существование?

– Ну, такие выводы делать рано, но разобраться с положением дел в этой компании нужно самым серьезным образом. Я считаю, что помимо того, что численность аппарата здесь запредельная, процветает банальное воровство. В отдельных филиалах ДРСУ хищение битума, песка, щебня доходило до 1000 кубов. Собственник об этом хорошо информирован, знает, но взирает на происходящее сквозь пальцы. Считаю, что собственнику необходимо провести тотальный аудит как минимум за последние 5-10 лет и взыскать ущерб с воришек без оглядки на их родство и принадлежность к тому или иному чиновнику республиканского уровня. Материалы у нас есть, да и не только у нас.

Мифическая солидарность

– Иван Семенович, у рескома есть второй сегмент деятельности – это автотранспортные перевозки, автомобильная отрасль.

– К сожалению, в автомобильной отрасли РК тоже хватает проблем. Особенно на автотранспортных перевозках как в регионе, так и в Сыктывкаре, которые являются зеркалом положения дел в осуществлении городских перевозок. Сегодня идет совместная работа с правительством, в том числе по соблюдению прав граждан на равный доступ к транспортным услугам. В настоящее время разрабатываем один из нормативно-правовых актов, который даст возможность в ближайшем будущем урегулировать ситуацию. Наде-емся, что тот хаос, который происходит в Сыктывкаре с пассажирскими перевозками, будет преодолен.

– Иван Семенович, 1 Мая профсоюзы проводят митинги, у вас в отрасли что-то планируется или нет?

– Наши отрасли работают беспрерывно. 1 Мая у нас не выходной: дороги требуют обслуживания ежедневного и ежечасного, впрочем, как и перевозки людей. В нашей отрасли только конторские отдыхают в выходные и праздничные. Но они, конечно, не выйдут в защиту трудящихся.

Я лично тоже против митингов, но по другим причинам: пассивность и разобщенность населения. С чем связана эта пассивность, все и без меня хорошо знают. Народ не вышел на митинги, когда увеличили пенсионный возраст на 5 лет, что уж говорить о мифической солидарности? Сейчас все озабочены одним: как бы не стало хуже. И с этим нужно считаться.

Беседовал

Анатолий ПОЛЬКИН.