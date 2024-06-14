Работаем на износ? Канализация в Коми совсем прохудилась

На заседании Экологического совета при главе Коми Владимире Уйбе под председательством руководителя РЭО Рашида Исмаилова озвучили результаты мониторинга коммунальных систем, которые требуют реконструкции.

Как сообщил зампред правительства Коми Андрей Чибисов, средний износ канализации и очистных в Коми составляет от 65 до 73%. Это, по его словам,«укладывается в федеральную тенденцию».

В целом программа модернизации требует 25 млрд руб. Но республика выбрала приоритетные направления для решения в ближайшие 5-7 лет.

Для Краснозатонского требуется 495 млн руб. ПСД разработана в 2020 году, заявка подана в федеральный центр. Проект предварительно согласован Минприроды и Минстроем РФ. Работы должны быть проведены в 2025-2027 годах.

Очистные Воркуты изношены на 100%. Работы по устранению аварии в 2022 году идут до сих пор. На реконструкцию очистных требуется около 6 млрд руб.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме прошли переговоры с крупной компанией «Полипластик», которая готова заняться изношенными очистными Воркуты и взять на себя разработку ПСД и реконструкцию по концессионному соглашению.

По информации руководителя Минприроды Коми Екатерины Киселевич, регион получил 270 млн руб. выплат от пользователей водными ресурсами. В 2024 году планируемая сумма составляет 312 млн руб.

Сегодня 47 пользователей сбрасывают стоки в водоемы. При этом большинство очистных сооружений в регионе требуют реконструкции, оборудование изношено. Остро стоит вопрос в сыктывкарском поселке Краснозатонский, где сброс стоков идет в озеро Выль-ты. На водоеме растет число заморных явлений. Наблюдаются системные проблемы, которые угрожают попаданием токсинов в реку Сысолу.

С 2025 года Минприроды готовит проект по реконструкции очистных, на ПСД для которого требуется 30 млн руб., проект одобрен Росводресурсами. Как заметил А. Чибисов, в регионе ведется работа и в малых населенных пунктах, где ежегодно в эксплуатацию вводятся 5-6 очистных станций.