Работали в тандеме (Криминал от 11 апреля)

Сотрудник банка помогал частному детективу собирать информацию о денежных операциях конкретных людей.

Граждане обращались к детективу с просьбой установить местонахождение конкретных лиц. Он, в свою очередь, просил знакомого банковского служащего предоставить ему информацию о банковских счетах и операциях лиц, в отношении которых вел розыскную деятельность. Таким образом, сотрудник банка причинил моральный вред указанным гражданам и нанес ущерб деловой репутации банка. В ходе судебного заседания оба подсудимых полностью признали свою вину. «Банкиру» назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а детективу – в размере 200 тысяч рублей.

Выстрел в лесной избушке

Нетрезвый сыктывкарец, находясь в охотничьей избе, повздорил со своими товарищами.

Он заявил им, что отныне будет взимать с них деньги за нахождение в избушке и охоту на территории угодий, поскольку ранее занимал пост охотничьего инспектора и следил за порядком в лесу. Ссора завершилась угрозой: зарядив карабин, мужчина выстрелил в сторону одного из приятелей со словами: «Убью тебя и твою жену!». Участникам компании удалось отобрать ружье и скрутить дебошира. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Изъятый у мужчины охотничий арсенал, в том числе орудие преступления и боеприпасы к нему, передан Росгвардии.

Парфюм дешевый, но поддельный

Полицейские Сыктывкара задержали 23-летнего жителя Московской области.

34-летний мужчина сообщил, что его обманули на 63 тыс. рублей. На интернет-площадке он приобрел духи известного бренда по низкой цене, заказав также партию еще для троих знакомых. Получив товар, проверяя маркировочный код, он обнаружил, что купил подделку. Сотрудники угрозыска установили причастного к мошенничеству. Молодой парень из Подмосковья признал, что размещал в сети объявления о продаже «оригинальной» парфюмерии, сознательно вводя покупателей в заблуждение. Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».

Схватил сумочку и исчез

30-летний сыктывкарец угрожал девушке в баре физической расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыли на вызов сработавшей сигнализации в один из баров столицы. Администратор бара сообщила, что один из посетителей, находясь в компании со своей девушкой и ее подругой, стал вести себя агрессивно. В результате конфликта он угрожал своей спутнице, а ее подруге нанес телесные повреждения. Затем дебошир забрал сумочку подруги и покинул заведение. Его удалось задержать недалеко от увеселительного заведения. При задержании парень оказал неповиновение, поэтому в отношении него были применены физическая сила и наручники.

С нее взыскали три «лимона»

Усть-Вымским районным судом рассмотрен иск прокурора в интересах муниципалитета.

Приговором Усть-Вымского районного суда с бывшей начальницы отдела реализации жилищных программ управления районного хозяйства администрации района взыскан ущерб в размере 3,2 млн рублей. Чиновница признана виновной в злоупотреблении полномочиями из личной заинтересованности.