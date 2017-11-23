Работающим пенсионерам опять отказали в прибавке

На этой неделе Государственная Дума рассмотрела предложенный группой оппозиционных депутатов законопроект о возобновлении индексаций пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, что пенсии для этой категории пожилых людей были заморожены в 2016 году по инициативе правительства «в связи со сложной экономической ситуацией». На сей раз госдумовская фракция «Единой России» отказалась поднять пенсии работающим по аналогичной причине: из-за отсутствия источников финансирования.