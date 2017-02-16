Работникам культуры обещают поднять зарплату

Недавно в ходе очередного ежегодного пленума Коми республиканской профсоюзной организации работников культуры состоялась встреча членов комитета, приехавших из разных уголков республики, из всех районов, с новым министром культуры Сергеем Емельяновым (на фото).

В работе пленума приняли участие специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты и Министерства культуры, туризма и архивного дела, а также председатель ФПРК Людмила Ляшенкова.

Такие встречи проходят ежегодно и стали традиционными. Председатель рескома профсоюза работников культуры Елена Серкова (на фото) особо подчеркнула, что отраслевое Соглашение между министерством и профсоюзом работников культуры выполняется в полном объеме. Соглашение способствует эффективному сотрудничеству в реализации социального партнерства в области культуры.

Вопросы министру задавались традиционные — о зарплате, о развитии материально-технической базы учреждений, о федеральных и республиканских субсидиях, о распределении премий и стимулирующих надбавок.

Министр клятвенно заверил, что повышение зарплат будет — это необходимо сделать в соответствии с майскими указами президента. В 2015-16 гг. эти действия были заморожены, а теперь зарплату все же будут повышать. На вопрос, как именно это произойдет, ведь МРОТ вырос, а с июля подрастет еще, и сделать это будет намного сложнее, министр ответил: «Механизм разрабатывается. Главное, чтобы люди это ощутили. В любом случае перерасчет будет осуществлен с 1 января 2017 года».

Тогда был задан вопрос на засыпку: где деньги взять? Чтобы выплатить «по-новому» работникам культуры только в одном из районов, надо дополнительно 10 миллионов. А Соглашение было подписано в декабре. Район дотационный.

Министр отвечал, что полномочия несет бюджет муниципального образования.

— Однако мы все в одной лодке, мы не оставим вас в беде, — заверил Сергей Витальевич.

Среди вопросов был и нестандартный. Одна из делегатов спросила:

— Считается ли мой сегодняшний день рабочим, если я приехала из района сюда на профсоюзное мероприятие? Начальник районного управления культуры сказала, что нет, и заставила меня написать заявление на один день отгула.

— Я министр, — ответил Емельянов, — и тоже сижу на профсоюзном пленуме. У меня рабочий день. Так что передайте от меня привет начальнику управления культуры…

Новый министр заверил, что ни один музей в Коми закрыт не будет. Он также согласился с коллегами в том, что надо уравнять меры соцподдержки пенсионеров. Сельский педагог, выйдя на пенсию, сохраняет льготы, а тот же киномеханик, таскавший бобины из деревни в деревню, нет. С этим вопросом следует обратиться к депутатам Госсовета и Госдумы от Коми, чтобы решить его на более высоком уровне.

Специалисты Минтруда обсудили с членами комитета вопросы, касающиеся коллективных договоров, их важности и нужности, проведения спецоценки условий труда и охраны труда в учреждениях культуры.

Для справки. Сегодня профсоюз работников культуры объединяет 1,5 тысячи членов из всех районов Коми — от Прилузья до Воркуты. Это работники театров и концертных организаций, преподаватели музыкальных школ и колледжей, библиотекари, сотрудники музеев, клубов, а также Коми республиканской типографии. Средняя зарплата в отрасли традиционно невысока. В 2016 году она составляла 28033 руб. (по «дорожной карте»).

Нина ВЕТЛУГИНА.