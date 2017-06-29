204 млн рублей составил долг перед 3011 работниками из 67 организаций Коми по состоянию на 31 мая текущего года.
Эта информация была обнародована в следственном управлении Следственного комитета РФ по РК на очередном заседании коллегии. На ней констатировалось, что в республике на протяжении длительного времени складывается негативная ситуация по соблюдению трудовых прав граждан на своевременную и полную выплату им заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом.
В 2016 году в территориальные подразделения следственного управления поступило 130 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (2015 год — 222), по результатам рассмотрения которых возбуждено 28 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 57 сообщений, по которым возбуждено 9 уголовных дел.
В 2016 году завершено расследование 32 уголовных дел, из них направлено прокурору 26 дел, прекращено 6 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года окончено производством 10 уголовных дел, из них прекращено 1 уголовное дело.
Размер причиненного ущерба по уголовным делам, предварительное расследование по которым осуществлялось в 2016 году, составил более 22 миллионов рублей. При этом добровольно подозреваемыми (обвиняемыми), а также путем наложения ареста на имущество на стадии предварительного следствия возмещено более 21 миллиона рублей, что составило 96,7 процента. За 5 месяцев 2017 года возмещено 99,5 процента от причиненного ущерба.
Работникам задолжали 200 миллионов
204 млн рублей составил долг перед 3011 работниками из 67 организаций Коми по состоянию на 31 мая текущего года.