Работникам задолжали 200 миллионов

204 млн рублей составил долг перед 3011 работниками из 67 организаций Коми по состоянию на 31 мая текущего года.

Эта информация была обнародована в следственном управлении Следственного комитета РФ по РК на очередном заседании коллегии. На ней констатировалось, что в республике на протяжении длительного времени складывается негативная ситуация по соблюдению трудовых прав граждан на своевременную и полную выплату им заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом.

В 2016 году в территориальные подразделения следственного управления поступило 130 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (2015 год — 222), по результатам рассмотрения которых возбуждено 28 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 57 сообщений, по которым возбуждено 9 уголовных дел.

В 2016 году завершено расследование 32 уголовных дел, из них направлено прокурору 26 дел, прекращено 6 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года окончено производством 10 уголовных дел, из них прекращено 1 уголовное дело.

Размер причиненного ущерба по уголовным делам, предварительное расследование по которым осуществлялось в 2016 году, составил более 22 миллионов рублей. При этом добровольно подозреваемыми (обвиняемыми), а также путем наложения ареста на имущество на стадии предварительного следствия возмещено более 21 миллиона рублей, что составило 96,7 процента. За 5 месяцев 2017 года возмещено 99,5 процента от причиненного ущерба.