Преподаватели Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. Куратова перед выходом в отпуск получили уведомление об изменении условий труда и объема учебной нагрузки на следующий учебный год. С новой тарификацией они не согласны. Работать придется по-прежнему много, а зарплата явно уменьшится.

Уравняли с уборщицей

– Новую тарификацию хотели сделать в середине прошлого учебного года, но приостановили. Уведомление дали подписать 1 марта, и мы все написали, что не согласны. Положение меняли каждый месяц, при этом педсовет не собирали. После отказа подписать уведомление об изменении условий труда нас стали вызывать к руководству по одному и запугивать увольнением, – рассказала «Трибуне» преподаватель педколледжа Ольга Кузьчуткомова.

По ее словам, изменения коснутся педагогов, которые выпускают будущих учителей. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г., зарплата преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам педагогической направленности, производится по норме 18 часов работы в неделю за ставку. В уведомлении происходит замена понятия «недельная норма часов» на «годовую норму», разбитую на семестры. Таким образом, количество часов, подлежащих оплате, существенно снизили. Причины, вызвавшие необходимость таких изменений, в уведомлении не обозначены.

– Никаких законных оснований нет, – считают преподаватели. – Захотели – и уменьшили. В федеральном законодательстве ничего не поменялось. Это региональные власти ищут возможные пути, чтобы урезать нам зарплату. В течение двух лет все уменьшают. Одна учительская ставка практически сравнялась с зарплатой уборщицы. И это в образцовом колледже республики с вековой историей!

Минус 20 миллионов

Директор педколледжа Марина Герасимова на письменный запрос преподавателей пояснила, что это вынужденные изменения, положение было пересмотрено в связи с уменьшением финансирования. То есть если в 2020 году Минобраз Коми выделял колледжу 162 565 440 рублей, то на 2021 год предусмотрено на 20 759 240 рублей меньше. Директор педколледжа сообщила также, что в настоящее время в федеральных и региональных нормативных документах, регламентирующих порядок нормирования, оплаты часов по практике не существует. А значит, никакого нарушения нет.

– Из ответа Марины Петровны следует, что «в колледже имеются завышенные нормы времени в часах», – продолжает Ольга Витальевна. – По ее мнению, например, на инструктивно-лагерный сбор закладывалось 80 часов на группу, что не соответствовало реально отработанному времени. Либо нам практику со студентами уменьшили с трех до двух часов. Якобы преподаватель способен за полчаса прочитать и проанализировать конспект урока, которые сейчас предоставляются нам в печатном виде, и мы не тратим время на разбор почерка. На самом деле мы проводим со студентом гораздо больше времени. Не каждый может с первого раза написать идеальный конспект урока и провести его на высшем уровне. Как минимум, три раза надо переделывать, слушать уроки в школе, анализировать. Если этот труд преподавателя не будет оплачен, то никто не будет брать практику: просто проведем лекцию, и все. Но тогда какого специалиста мы подготовим для школы?

Преподаватели обращались за консультацией к юристу, который посоветовал фотографировать журнал (сколько часов проведут) и тарификацию: разницу должны оплачивать. Если нет, то добиваться оплаты через суд.

Также педагоги в начале июня написали обращение министру образования Коми Наталье Якимовой с просьбой устранить нарушение трудовых прав. На момент верстки номера газеты стало известно, что ответ получен. Правда, пока не по существу. Минобраз Коми решил продлить срок рассмотрения обращения педагогов еще на 30 дней.

Екатерина МАКАРОВА.