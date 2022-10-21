Сыктывкарский микрорайон «Орбита» по количеству жителей не уступает многим российским городам. Но вряд ли в стране найдется хоть один город, в котором нет парковой зоны. И в этом смысле «Орбита» уникальна…

«Точка» побеждает

В далеком уже 2007 году тогдашний глава Коми Владимир Торлопов (кстати, недавно освободился из колонии) держал отчет перед главой государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он сообщил, что впервые в Сыктывкаре появились автомобильные пробки – и это свидетельствует о росте благосостояния населения. Однако Владимир Путин не принял это умозаключение. «Чему вы радуетесь? – удивился президент. – Дороги надо расширять!».

Главная причина автомобильных пробок в Сыктывкаре – это не столько узкие дороги, сколько пресловутая точечная застройка. Из-за нее некогда один из самых уютных и зеленых на Северо-Западе страны городов превратился в грязноватый и тесный «бетонный мешок». И процесс «бетонизации» продолжается.

Все скукоживается

Это хорошо видно на примере микрорайона «Орбита», который в последние годы активно застраивается многоэтажками, а возможности для развития социальной инфраструктуры только скукоживаются.

Автомобильные пробки в часы пик в районе «Орбиты» стали привычным делом, хотя их по еще советскому генеральному плану развития города не должно было быть даже теоретически. Одна из самых широких улиц Сыктывкара – улица Первомайская – обрубается практически за зданием горотдела полиции, хотя должна была быть проложена до «Орбиты». Три десятилетия чиновники из мэрии обещают решить проблему, довести дорогу «до ума». А результата все нет.

Доходное место

Но вернемся к «точке». В самом центре «Орбиты» возвели 14-этажного «монстра». Раньше там был вещевой рынок, а если посмотреть на градостроительный план, то первоначально это место отводилось под поликлинику. Как так вышло – планировали построить учреждение здравоохранения, а на выходе – коммерческое жилье? Все очень просто: местечковые олигархи попросту договорились с чиновниками. Действительно, зачем простым людям поликлиника, пусть будет доходная высотка.

Недалеко от высотки остался последний незастроенный участок в густонаселенной «Орбите», где на компактной территории насчитывается уже порядка 20 тысяч квартир. Сколько в них проживает жильцов, можно приблизительно определить, но никак не меньше 60 тысяч.

На этом последнем участке размером более 9 тысяч квадратных метров, согласно генеральному плану развития города, должны были построить культурно-развлекательный комплекс. Но его нет и не будет. Согласно официальной версии лакомый для бизнеса участок «за просто так» отдали бизнесменам.

И это происходило в то время, когда на всех уровнях региональной власти процветала тотальная коррупция. Кстати, много чего интересного по этой части мог бы рассказать экс-прокурор Коми Владимир Поневежский, но он по-тихому отбыл в Израиль, а по последним сведениям, осел где-то в Прибалтике. Фамилия бывшего прокурора фигурировала в рамках громких уголовных дел, возбужденных в 2015 году в отношении первых лиц Республики Коми.

Сейчас на «орбитовском» пустыре официально значится коммерческая автостоянка (на снимке), причем, как видим, уже сильно «травянистая», поскольку постоянно пустует. Чиновники с местными олигархами видят в обозримом будущем здесь очередную огромную жилую коробку (поговаривают, что в ней будет более 400 квартир!). Естественно, прибавится сотня-другая автомашин, которые и так забили все дворы.

Карман «не греет»

Между тем местные жители уже шестой год настаивают на том, чтобы обустроить пустырь под сквер. Но олигархам не нужна «зеленая зона» – она карман «не греет».

За прошедшие годы прошло множество акций в поддержку сквера. Особенно запомнилась встреча населения с чиновниками и депутатами в мэрии. Собрался почти полный зал. В глазах председателя Совета Сыктывкара Анны Дю читалась некоторая растерянность – она, видимо, не ожидала, что придет столько неравнодушных граждан.

Люди говорили о наболевшем, о том, что «Орбита» стала спальным районом со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Если оставшиеся свободными 9 тысяч квадратных метров земли отдать под очередную жилую застройку, то даже теоретически в перспективе не будет возможности разбить какую-нибудь парковую зону.

Но «слуги народа» свой народ в очередной раз не услышали.

Окончательно «закупорить»?

Два года назад глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова обещала договориться с олигархами о выделении места под застройку многоквартирного дома в другом месте. Однако этого не произошло, а сама Хозяинова теперь работает в Желтом доме.

Власти города мотивируют свою позицию тем, что в столице Коми якобы не осталось свободной земли под застройку. На самом деле это, мягко говоря, лукавство. Ведь только в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в городе планируется снести десятки домов. Речь идет о целых кварталах, на месте которых и можно строить многоэтажки. Но нет – надо окончательно «закупорить» именно «Орбиту». По новому генплану, микрорайон должен быть плотно застроен исключительно высотками, без каких-либо рекреационных зон.

Полсотни писем

Все эти годы общественный активист Станислав Штралер бьется за сквер. История этой борьбы во многом поучительна.

– На основании личного обращения к Президенту РФ Владимиру Путину, – рассказывает Станислав Штралер, – по поводу земельного участка в сыктывкарском микрорайоне «Орбита», который в свое время отошел известным предпринимателям Забровским, был получен ответ, что мое обращение тупо спустили в республику, в отдел обращений граждан администрации главы Коми. А дальше – в Минстрой и столичную администрацию. То есть именно в те структуры, которые своим бездействием и довели до момента, что начали всплывать факты подготовки проекта застройки многоквартирного дома на спорном участке.

За шесть лет я лично направил порядка полусотни писем в различные инстанции с указанием проблемной ситуации и требованием разрешить ее пока не поздно. Но даже в последнем ответе из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми было сказано: «По информации, представленной АМО ГО «Сыктывкар», на территории г. Сыктывкара отсутствуют равноценные земельные участки, которые можно предложить для обмена на рассматриваемый участок. В соответствии с изложенным к указанному вопросу целесообразно вернуться в случае сноса жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, и освобождения соответствующих земельных участков…». О чем говорит этот казенный ответ? О том, что ничего нового от нынешней власти нам ждать не стоит, – резюмирует Станислав Штралер.

Почувствуйте разницу

Еще в мае 2018 года Владимир Путин своим указом поручил к 2024 году кардинально повысить комфортность городской среды. Среди важных параметров – количество зеленых насаждений и парковых зон, детских садиков и школ, разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, безопасность автомобильных дорог и так далее. А еще в документе отмечалось, что чиновники должны прислушиваться к мнению самих жителей.

Если параметры этого архиважного указа жители всех муниципалитетов Коми примерят на себя, их ждет полное разочарование. Очевидно, что к 2024 году ситуацию не выправить. Но ведь можно ее хотя бы и не ухудшать? А в сыктывкарской «Орбите» именно это и происходит.

«Далеки от народа»

В свете последних международных событий растет тревожность в обществе, что отмечают все социологические службы. Чиновники всех рангов сейчас много говорят о том, что мы должны быть едины, стоять плечом к плечу, у нас одни задачи и цели.

Слова-то вроде правильные, но звучат абстрактно. За ними не видно ни конкретных дел, ни готовности властей идти на прямой и честный диалог с простыми людьми. Наглядный пример – та же «Орбита», жителей которой волнует состояние коммунально-энергетических сетей (на них с каждым годом все больше «насаживается» домов-«человейников»). Выдержат ли они такие огромные нагрузки? Когда наконец прекратится безумная точечная застройка?

На эти и другие вопросы нет четких и внятных ответов ни из мэрии, ни из Желтого дома. И в этом смысле про наших чиновников можно сказать словами Александра Герцена: «Страшно далеки они от народа».

Сергей МОРОХИН.