Район «закатали» в бетон. Обитатели столичной «Орбиты» шесть лет добиваются права жить по-человечески

Октябрь 21, 2022 - Актуально

Сыктывкарский микрорайон «Орбита» по количеству жителей не уступает многим российским городам. Но вряд ли в стране найдется хоть один город, в котором нет парковой зоны. И в этом смысле «Орбита» уникальна…

В микрорайоне, похожем на огромный каменный мешок, проживает около 60 тысяч человек.

«Точка» побеждает

В далеком уже 2007 году тогдашний глава Коми Владимир Торлопов (кстати, недавно освободился из колонии) держал отчет перед главой государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он сообщил, что впервые в Сыктывкаре появились автомобильные пробки – и это свидетельствует о росте благосостояния населения. Однако Владимир Путин не принял это умозаключение. «Чему вы радуетесь? – удивился президент. – Дороги надо расширять!».
Главная причина автомобильных пробок в Сыктывкаре – это не столько узкие дороги, сколько пресловутая точечная застройка. Из-за нее некогда один из самых уютных и зеленых на Северо-Западе страны городов превратился в грязноватый и тесный «бетонный мешок». И процесс «бетонизации» продолжается.

Все скукоживается

Это хорошо видно на примере микрорайона «Орбита», который в последние годы активно застраивается многоэтажками, а возможности для развития социальной инфраструктуры только скукоживаются.
Автомобильные пробки в часы пик в районе «Орбиты» стали привычным делом, хотя их по еще советскому генеральному плану развития города не должно было быть даже теоретически. Одна из самых широких улиц Сыктывкара – улица Первомайская – обрубается практически за зданием горотдела полиции, хотя должна была быть проложена до «Орбиты». Три десятилетия чиновники из мэрии обещают решить проблему, довести дорогу «до ума». А результата все нет.

Доходное место

Но вернемся к «точке». В самом центре «Орбиты» возвели 14-этажного «монстра». Раньше там был вещевой рынок, а если посмотреть на градостроительный план, то первоначально это место отводилось под поликлинику. Как так вышло – планировали построить учреждение здравоохранения, а на выходе – коммерческое жилье? Все очень просто: местечковые олигархи попросту договорились с чиновниками. Действительно, зачем простым людям поликлиника, пусть будет доходная высотка.
Недалеко от высотки остался последний незастроенный участок в густонаселенной «Орбите», где на компактной территории насчитывается уже порядка 20 тысяч квартир. Сколько в них проживает жильцов, можно приблизительно определить, но никак не меньше 60 тысяч.
На этом последнем участке размером более 9 тысяч квадратных метров, согласно генеральному плану развития города, должны были построить культурно-развлекательный комплекс. Но его нет и не будет. Согласно официальной версии лакомый для бизнеса участок «за просто так» отдали бизнесменам.
И это происходило в то время, когда на всех уровнях региональной власти процветала тотальная коррупция. Кстати, много чего интересного по этой части мог бы рассказать экс-прокурор Коми Владимир Поневежский, но он по-тихому отбыл в Израиль, а по последним сведениям, осел где-то в Прибалтике. Фамилия бывшего прокурора фигурировала в рамках громких уголовных дел, возбужденных в 2015 году в отношении первых лиц Республики Коми.
Сейчас на «орбитовском» пустыре официально значится коммерческая автостоянка (на снимке), причем, как видим, уже сильно «травянистая», поскольку постоянно пустует. Чиновники с местными олигархами видят в обозримом будущем здесь очередную огромную жилую коробку (поговаривают, что в ней будет более 400 квартир!). Естественно, прибавится сотня-другая автомашин, которые и так забили все дворы.

На этом пустыре собираются возвести очередную высотку.

Карман «не греет»

Между тем местные жители уже шестой год настаивают на том, чтобы обустроить пустырь под сквер. Но олигархам не нужна «зеленая зона» – она карман «не греет».
За прошедшие годы прошло множество акций в поддержку сквера. Особенно запомнилась встреча населения с чиновниками и депутатами в мэрии. Собрался почти полный зал. В глазах председателя Совета Сыктывкара Анны Дю читалась некоторая растерянность – она, видимо, не ожидала, что придет столько неравнодушных граждан.
Люди говорили о наболевшем, о том, что «Орбита» стала спальным районом со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Если оставшиеся свободными 9 тысяч квадратных метров земли отдать под очередную жилую застройку, то даже теоретически в перспективе не будет возможности разбить какую-нибудь парковую зону.
Но «слуги народа» свой народ в очередной раз не услышали.

Окончательно «закупорить»?

Два года назад глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова обещала договориться с олигархами о выделении места под застройку многоквартирного дома в другом месте. Однако этого не произошло, а сама Хозяинова теперь работает в Желтом доме.
Власти города мотивируют свою позицию тем, что в столице Коми якобы не осталось свободной земли под застройку. На самом деле это, мягко говоря, лукавство. Ведь только в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в городе планируется снести десятки домов. Речь идет о целых кварталах, на месте которых и можно строить многоэтажки. Но нет – надо окончательно «закупорить» именно «Орбиту». По новому генплану, микрорайон должен быть плотно застроен исключительно высотками, без каких-либо рекреационных зон.

Полсотни писем

Все эти годы общественный активист Станислав Штралер бьется за сквер. История этой борьбы во многом поучительна.
– На основании личного обращения к Президенту РФ Владимиру Путину, – рассказывает Станислав Штралер, – по поводу земельного участка в сыктывкарском микрорайоне «Орбита», который в свое время отошел известным предпринимателям Забровским, был получен ответ, что мое обращение тупо спустили в республику, в отдел обращений граждан администрации главы Коми. А дальше – в Минстрой и столичную администрацию. То есть именно в те структуры, которые своим бездействием и довели до момента, что начали всплывать факты подготовки проекта застройки многоквартирного дома на спорном участке.
За шесть лет я лично направил порядка полусотни писем в различные инстанции с указанием проблемной ситуации и требованием разрешить ее пока не поздно. Но даже в последнем ответе из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми было сказано: «По информации, представленной АМО ГО «Сыктывкар», на территории г. Сыктывкара отсутствуют равноценные земельные участки, которые можно предложить для обмена на рассматриваемый участок. В соответствии с изложенным к указанному вопросу целесообразно вернуться в случае сноса жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, и освобождения соответствующих земельных участков…». О чем говорит этот казенный ответ? О том, что ничего нового от нынешней власти нам ждать не стоит, – резюмирует Станислав Штралер.

Почувствуйте разницу

Еще в мае 2018 года Владимир Путин своим указом поручил к 2024 году кардинально повысить комфортность городской среды. Среди важных параметров – количество зеленых насаждений и парковых зон, детских садиков и школ, разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, безопасность автомобильных дорог и так далее. А еще в документе отмечалось, что чиновники должны прислушиваться к мнению самих жителей.
Если параметры этого архиважного указа жители всех муниципалитетов Коми примерят на себя, их ждет полное разочарование. Очевидно, что к 2024 году ситуацию не выправить. Но ведь можно ее хотя бы и не ухудшать? А в сыктывкарской «Орбите» именно это и происходит.

«Далеки от народа»

В свете последних международных событий растет тревожность в обществе, что отмечают все социологические службы. Чиновники всех рангов сейчас много говорят о том, что мы должны быть едины, стоять плечом к плечу, у нас одни задачи и цели.
Слова-то вроде правильные, но звучат абстрактно. За ними не видно ни конкретных дел, ни готовности властей идти на прямой и честный диалог с простыми людьми. Наглядный пример – та же «Орбита», жителей которой волнует состояние коммунально-энергетических сетей (на них с каждым годом все больше «насаживается» домов-«человейников»). Выдержат ли они такие огромные нагрузки? Когда наконец прекратится безумная точечная застройка?
На эти и другие вопросы нет четких и внятных ответов ни из мэрии, ни из Желтого дома. И в этом смысле про наших чиновников можно сказать словами Александра Герцена: «Страшно далеки они от народа».

Сергей МОРОХИН.

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