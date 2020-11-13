«Районная власть о нас забыла…» Пенсионер из поселка Приуральский пытается заставить чиновников соблюдать Конституцию

«В России есть две беды: дороги и дураки». Эту известную фразу сатирика Михаила Задорнова в отношении Коми можно дополнить еще одной бедой – расстояниями. В нашем конкретном случае речь пойдет о поселке Приуральский, расположенном в глубинке Троицко-Печорского района.

Житель поселка Сергей Анатольевич Родин прислал в редакцию «Трибуны» свою многолетнюю переписку с различными ведомствами. Увы, безрезультатную…

Последний рейс

Сегодня в поселке проживает несколько сотен человек (по данным на 2010 год было 450 жителей). Хотя правильнее будет сказать – выживает. Даже дата известна, когда пришла последняя беда – 9 октября 2018 года из поселка ушла последняя рейсовая машина. Теперь людям не выехать в районный центр по своим скромным делам – в больницу, аптеку, в гости или на похороны…

Но фактически невыездными жители поселка стали еще лет десять назад, поскольку постоянно происходили сбои в транспортном сообщении. Казалось, что к началу 2018 года все проблемы уже позади. Было организовано транспортное сообщение индивидуальным предпринимателем Натальей Юшковой («уазик» предоставила в аренду районная администрация). Зимой было по три рейса в неделю, летом – по два. Места распределялись строго по билетам, их можно было приобрести заранее. Несколько часов пути – и ты уже в Троицко-Печорске.

Но сказка быстро закончилась. В весенне-осеннюю распутицу из поселка выехать просто невозможно: дороги размыты. Рейсовая машина простаивала по несколько месяцев, а с индивидуального предпринимателя налоговики требовали плату «полной ложкой». А с чего платить налоги, когда машина не может выйти в рейс? Районная администрация заняла позицию стороннего наблюдателя. В результате чиновники вынудили Наталью Юшкову отказаться от аренды машины и перевозки пассажиров.

Суровое испытание

Теперь каждый выбирается из поселка своими «тропами». Зимой на снегоходе – 50 километров до Усть-Илыча, а летом в том же направлении – на лодке. По реке путь удлиняется и уходит больше времени – до Усть-Илыча надо добираться три часа, а домой – часа четыре. Село Усть-Илыч – это уже «большая земля», оттуда рейсовый автобус за полтора часа доставит до Троицко-Печорска.

Ошибается тот, кто думает, что плыть по Илычу – это вроде прогулки на свежем воздухе с созерцанием заповедных мест. В узеньких лодках люди сидят по несколько часов, а в ненастье поездка превращается в суровое испытание.

Из обращения Сергея Родина в адрес и.о. главы Коми Владимира Уйба и прокурора Коми Николая Егорова (июнь 2020 года):

«Особенно трудно одиноким пенсионерам, инвалидам. Мы с женой никуда особо не выезжаем, такие дальние поездки не для нашего здоровья. Уедешь в райцентр, а домой как добираться? Я однажды просидел целый день на берегу в Усть-Илыче, лодок в поселок не было, и пришлось вернуться в гостиницу Троицко-Печорска, не на берегу же ночевать?Власть к нашим проблемам равнодушна. Приходится людям на свой страх и риск, даже с детьми, пользоваться услугами частников на реке, лодки не оборудованы для перевозки пассажиров. Но частников не винить надо, а надо благодарить. Как бы мы, приуральцы, без них выезжали-приезжали, если районная власть о нас забыла…»

Списывают друг у друга?

В ответах из различных министерств и ведомств Сергею Анатольевичу сообщают, что вопрос находится на контроле. Причем чиновники не стесняются друг друга дублировать: тексты порой практически одинаковые, только названия административных структур разные.

Из полученных ответов пенсионер из Приуральска теперь назубок знает, например, какие функции и задачи стоят перед министерствами и ведомствами, каким они следуют инструкциям и предписаниям, когда они были приняты, а затем дополнены. Знает о «народном бюджете» и прочих нововведениях, которые вот-вот заработают, надо только чуть подождать.

Прокурорские более конкретны. Они даже оштрафовали на 50 тысяч рублей администрацию Троицко-Печорского района, которая не обеспечивает транспортную связь с отдаленным поселком. Ведь по Конституции России все граждане имеют право свободно передвигаться по стране.

Холостая вертикаль

А ведь этого бюрократического чтива могло и не быть, если бы районная администрация в 2018 году как-то вошла в ситуацию с выплатой налогов частной предпринимательницей. Есть даже основания думать, что недополученные в 2018 году сборы по налогам из-за распутицы вряд ли перекрывают сумму штрафа, заплаченного районной администрацией за нарушение конституционных прав приуральцев.

В итоге в сухом остатке мы имеем абсолютно позорную ситуацию. Из-за несчастного «уазика» и недополученных от его эксплуатации налоговых сборов на всю мощь заработала бюрократическая вертикаль, были задействованы десятки чиновников, исписаны горы бумаг! И ведь результат все равно получился нулевым.

Веры нет

Рассказывая о Приуральском, нельзя обойти стороной и другую грустную историю. Более десяти лет назад в поселке сгорело основное здание школы. Из года в год обещают построить новое.

Из самых последних

обещаний – ввод новой школы на 80 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в 2021 году. Вроде бы и вся проектно-сметная документация уже утверждена. Но приуральцы в эти обещания теперь не верят. Если в Сыктывкаре обычную школу с героическими усилиями построили за пять лет, то что говорить о троицко-печорской глубинке, куда строительные материалы можно завезти только в зимнее время.

Жителям Приуральска власти чего только не обещали в разные годы – и внедорожник, и водный транспорт, и вертолет, и дорогу круглогодичного действия. Но жизнь в этом отдаленном поселке становится только хуже.

Сергей МОРОХИН.