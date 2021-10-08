Продолжая цикл публикаций, посвященных 100-летию региональной милиции, в этом выпуске мы расскажем об одном из самых жутких преступлений в истории Коми края…

Сегодня сосногорский поселок Ираель считается «депрессивным» и относительно тихим. А в советское время здесь было около двух тысяч жителей и два крупных леспромхоза, где работали «пришлые люди». Поэтому не удивительно, что Ираель нередко попадал тогда в криминальные сводки. Однако то, что случилось здесь зимой 1984 года, потрясло не только

обитателей поселка, но и бывалых сыщиков…

Дама с собачкой

Зимним вечером жительница Ираеля выгуливала собаку. Внезапно лайка рванула в сторону железнодорожной насыпи, за которой начинался лес. Через пару минут охотничий пес вынырнул из кустов и в зубах принес хозяйке «добычу». Это было нечто круглое, непонятное. Но приглядевшись, хозяйка ужаснулась: человеческая голова!

Подвывая от страха, женщина побежала в контору леспромхоза. И вскоре на месте ЧП появился милиционер – уполномоченный Сосногорского РОВД Иван Кравчук. В Ираеле молодой сыщик находился в командировке (совсем по другому делу) и собирался уже уезжать. Но тут понял: командировка затянется, и в Сосногорск он вернется нескоро.

«Понаехали тут…»

Кравчук немедленно доложил о жуткой находке начальнику Сосногорского РОВД Василию Золотопупову и Анатолию Безгодько. От них последовала команда организовать охрану места происшествия: оперативно-следственная группа прибудет в поселок только к утру.

Вместе с участковым Вячеславом Петровым Кравчук обратился к местным жителям с просьбой помочь в охране места трагедии. Сформировав группу из пяти человек, они выехали в лесной массив, где и дежурили до утра.

Оперативники прибыли в Ираель на рассвете. Группу возглавил заместитель начальника Сосногорского РОВД по оперативной работе Анатолий Шитиков, в ее состав вошли следователи республиканской прокуратуры и несколько сотрудников Управления уголовного розыска МВД Коми АССР, в том числе один из самых опытных оперов – Владимир Мажукин.

Первым делом нужно было установить личность убитого, но сделать это оказалось непросто. В обоих леспромхозах была большая текучесть кадров. Работников сюда набирали из южных областей страны, зачастую на сезон, контроля за ними не было. Так что определить, чью голову нашла собака, сразу не удалось.

«Подарок» от науки

Рядом с тем местом, где собака нашла голову, было обнаружено еще несколько мелких фрагментов человеческого тела. По делу было допрошено более ста свидетелей, попутно раскрыто несколько преступлений различного характера. Но серьезных зацепок, которые помогли бы выйти на след убийцы, не было.

Сыщики с нетерпением ждали результатов судебно-медицинской экспертизы. Никто из оперов не мог и предположить, какой сюрприз преподнесут им судебные медики.

Получив результаты исследований, Шитиков вызвал к себе Кравчука:

– Смотри, опер, какой «подарок» всей вашей опергруппе преподнесла «наука».

Пробежав глазами текст, лейтенант не сразу осознал прочитанное: черным по белому там было написано, что фрагменты тела принадлежат двум разным людям! Это означало одно: в поселке произошло не одно, а два убийства.

«Агентурное сообщение»

Вопрос о том, с чего начинать поиск, перед опером не стоял. Конечно, с оперативных источников. Без них раскрыть двойное убийство будет крайне сложно.

Через неделю от одного из своих «агентов» сыщик узнал, что пару месяцев назад из поселка исчез некто Игорь Белов. После кропотливой работы экспертиза подтвердила: останки одного из убитых скорее всего принадлежат Белову.

Предстояло установить и личность второго убитого. Причем сыщики почти не сомневались, что убийство совершил один и тот же человек, которому дали условную кличку «Ираельский мясник».

Что творится в свинарниках?

Через некоторое время эксперты предоставили новые данные: на останках человеческих тел обнаружены следы опилок и свиного помета. Сыщики выдвинули версию: расчленение происходило в каком-то свинарнике. Выяснилось, что свиней в Ираеле держали в трех десятках дворов. Всего же сараев, в которых могла быть живность, оказалось и того больше — порядка 50.

Обыскивать каждый из них? На это уйдет уйма времени, да и наверняка убийца постарался спрятать следы. Поэтому нужно было искать связи Белова с местными жителями.

Оперативники установили, что пропавший Белов общался со многими жителями поселка, но чаще всего – с Сергеем Пчеловым, который не так давно освободился из мест лишения свободы. Был судим за грабеж, а в Ираеле проживал в частном доме на окраине поселка с местной женщиной.

Сыщики решили проверить сараи всех приятелей Белова, а для осмотра были созданы три группы.

Иван Кравчук с участковым отправились в дом Пчелова. Хозяин дома встретил сотрудников милиции вроде бы спокойно. Он объяснил, что свиней держал, но перед Новым годом – забил. И проводил гостей в сарай, где те увидели закуток примерно два на три метра, в котором когда-то содержались свиньи. Пол в сарае был сухой, что подтверждало показания хозяина.

Кости в опилках

Однако через пару дней источник Кравчука сообщил, что Пчелов задумал спешно уехать из поселка. И тогда молодой опер вместе с участковым Петровым принялись исследовать оставшуюся в сарае свиную подстилку, буквально просеивая ее сквозь пальцы. Среди опилок они обнаружили мелкие осколки костей…

Экспертиза подтвердила, что осколки принадлежат человеку и идентичны фрагментам, найденным возле железной дороги. После этого навоз в сарае Пчелова был взят официально, при понятых. Пчелова задержали на трое суток и доставили в Сосногорский изолятор.

«А мимо пролетали поезда…»

Спустя два дня под тяжестью улик Пчелов сознался в убийстве Белова, но категорично заявил, что ко второму убийству никакого отношения не имеет. К этому времени сыщикам удалось установить личность второй жертвы – это был житель Ираеля Николай Крашенинников. Фрагменты его тела были найдены вместе с останками Белова.

Потребовалась большая оперативная работа с Пчеловым в следственном изоляторе. В результате преступник сознался в убийстве обоих приятелей. По словам Сергея Пчелова, он решил перебрать в доме печь. А Игорь Белов согласился помочь – он слыл неплохим печником.

После ремонта хозяин оплатил работу. Но печнику сумма показалась маленькой. Поэтому Белов стал приходить к Пчелову – сначала просил выпить, а потом и вовсе стал вымогать деньги на спиртное. На этой почве у приятелей возникли ссоры.

Во время очередного конфликта Белов назвал сидевшего Пчелова непотребным словом, за которое «на зоне» пускают в ход нож. Бывший зэк в порыве ярости схватил подвернувшийся под руку напильник и с размаху воткнул его обидчику в грудь, причем попал прямо в сердце. Затем убийца перенес тело в сарай и бросил в пустой загон для свиней. Он решил расчленить труп и надежно спрятать останки…

…Люди в поселке все так же ложились спать, читали новости, ходили на работу, а по железной дороге по-прежнему с грохотом проносились товарные поезда. Вот здесь Пчелов и решил «захоронить» останки тела. Фрагменты тела Белова он забрасывал в открытые вагоны с углем, проходящие по железной дороге мимо станции.

Лишь один раз он не рассчитал силу броска – и несколько фрагментов, в том числе голова, перелетели через вагоны и скатились в кусты. Но поземка вскоре их замела, и, если б не лайка, страшную находку никто бы не обнаружил.

Нож в спину

Второй жертвой потрошителя стал Николай Крашенинников. Сам Николай жил в Ухте, а в Ираеле проживали его родители. Приехав в поселок на выходные, Николай не пошел домой, а заглянул к Сергею Пчелову. Ему стало известно, что Пчелов был последним, кто видел их общего приятеля Игоря Белова.

Крашенинников стал упорно наседать на Пчелова: «Куда делся Белов?». И даже пригрозил, что заявит об исчезновении в милицию. В этот раз орудием убийства стал нож, вонзившийся незваному гостю в спину. Тело убитого также было расчленено, и он стал таким же «пассажиром» товарного вагона с углем.

Суд приговорил «Ираельского мясника» к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение.

А фрагменты двух тел, попавших в вагоны, так и не нашли. Товарные поезда с углем прямиком шли на Череповецкий металлургический комбинат, где вагоны разгружались автоматически. Скорее всего, расчлененные трупы попали в топку доменной печи.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

капитан милиции в отставке.