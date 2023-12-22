Юннатское движение в советской России возникло еще в 1918 году, а в тридцатые оно появилось и в Коми АССР.

Все началось с того, что Коми пионерия объявила «великий овощной поход». Суть его была в том, чтобы ставить смелые биологические опыты на пришкольных участках. Юннаты искренне верили, что помогут голодной стране достичь

изобилия овощей и картофеля.

Мичуринцы бросили вызов самой природе. Они считали, что советская наука всесильна и путем скрещивания растений можно получить небывалые урожаи, выращивать гигантские овощи и фрукты. Недаром бытовала шутка о нелепой гибели селекционера Мичурина: старичок упал с лестницы, когда взбирался по ней на арбуз…

Первый гектар

В рукотворные чудеса верили и местные педагоги. В Сыктывкарской школе

№ 1 учителем биологии с 1937 года работала Валентина Потолицына. Она и возглавила опыты на пришкольном участке. Позже Потолицына стала первым директором городской станции юннатов, которой руководила на протяжении 30 лет.

В архиве Коми республиканского эколого-биологического центра сохранились ее воспоминания: «Юннаты школьного кружка на площади триста квадратных метров проводили опыты по выращиванию томата, цветов, сахарной свеклы. Юные натуралисты этого кружка Зина Коданева, Юрий Мингалев, Нина Кондикова, Надя Ветошкина, Лариса Жеребцова в 1939 году стали первыми нашими участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве».

13 марта 1941 года была создана Республиканская станция юных натуралистов. Станции была выделена площадь в один гектар на улице Куратова. В то время это был почти деревенский уголок в столице республики – вокруг были сплошь частные дома и огороды.

«Гектар земли, который был выделен станции, позволял развернуть многоплановую опытническую работу, – рассказывала директор станции. – Прежде всего, надо было позаботиться об освоении участка и обеспечении семенами. Заявки на семена были разосланы в Ленинград в Институт растениеводства и в Москву на центральную станцию юннатов. В апреле получили первую коллекцию семян злаковых, десять сортов картофеля, семена овощных и цветочных растений».

Весна 1941 года началась с подготовки почвы и борьбы с сорняками. Выделенный участок был порядком запущен. Для облегчения работы юннатам даже выделили лошадь. Отвели участок под сад, полевые культуры, овощи. В центре поместили цветник, который стал украшением станции.

«Сад помогли заложить специалисты опытного поля Минсельхоза, которое находилось в Выльгорте, – пишет Валентина Потолицына. – Ежедневно вечером Яков Журавлев привозил оттуда на белой лошадке саженцы яблонь, смородины, крыжовника, малины, сирени. Он учил ребят, как правильно выкопать яму, посадить дерево, кустарник, как ухаживать за посадками». В 1942 году Якова Журавлева призвали в армию летчиком.

100 граммов хлеба

Год открытия станции совпал с началом войны. Как вспоминала Валентина Потолицына, 22 июня 1941 года в Сыктывкаре был солнечный день. Стояла жара, и юннаты в воскресенье собрались, чтобы полить растения. Недалеко от станции на улице было установлено уличное радио. Из его рупора юннаты узнали о начале войны. Дети прослушали радиосообщение до конца. Некоторые заплакали, но никто не разошелся по домам. Все снова взялись за работу, поливали из леек свои участки.

В годы войны, чтобы поддержать юннатов, директор станции добилась для них выдачи дополнительно 100 граммов хлеба. Помимо этого все свободное место между яблонями, кустарниками, ягодными растениями засадила картофелем, морковью, свеклой, горохом, бобами с тем, чтобы кормить работающих на станции юннатов.

Осенью, когда поспевал картофель, вечерами дети собирались у костра, пекли картофель, читали в газетах статьи о войне. Так они с 17 до 20 часов охраняли урожай до прихода ночного сторожа.

Вся продукция после уборки распределялась между юннатами бесплатно. Они получали картофель и овощи. Это была хорошая подмога в годы войны для городских ребят, особенно из эвакуированных семей. Овощи шли также на горячее питание в сыктывкарские школы № 1, 2 и 14.

Картофель считался вторым хлебом, и в годы войны юннаты проводили многочисленные опыты по его разведению. Путем постепенного укоренения ростков (с каждого клубня обламывали ростки 3 раза) получали с одного килограмма семенного картофеля урожай весом в 100 килограммов.

«Поженили» помидор с картошкой

В 1945 году руководителем кружка садоводов стал вернувшийся из армии Константин Попов. Он был первым любителем, вырастившим южные плодовые и ягодные культуры в Сыктывкаре. На маленьком приусадебном участке у Попова цвело свыше ста видов и сортов плодовых деревьев и кустарников. Это были как местные дикорастущие растения, так и селекционные сорта, полученные из Мичуринска, Свердловска, Вологды, Челябинска, Алтая. Осенью здесь можно было увидеть яблоки пяти сортов. В саду Константина Попова можно было попробовать и груши, и сливы, и кавказский терн, и украинскую вишню.

По заданию ученых юные натуралисты проводили многочисленные опыты: скрещивали дыню с тыквой, томаты с картофелем. Юннаты выращивали капусту, томаты, брюкву, репу, горох, тыкву, патиссоны, кабачки, помидоры, сахарную свеклу и т.д. Из злаковых культур возделывали пшеницу, ячмень, овес, кукурузу; из масличных – подсолнечник; из технических – лен, коноплю; из крупяных – гречиху, просо, чумизу. Были даже посевы одного из лучших естественных каучуконосов флоры страны – тяньшанского растения кок-сагыза. С 1954 года, в связи с развитием производства синтетического каучука, кок-сагыз в СССР больше не выращивали на полях. А в сыктывкарском парнике росло несколько растений хлопчатника, которые давали коробочки с хлопком.

На станции проводили сортоизучение картофеля, овощных культур – капусты, моркови и других, изучали дозы внесения удобрений. Старшие юннаты осваивали технику прививок, окулировок. Так, Лембит Гуляев привил на яблоню грушу. Прививка удалась, появились плоды груши, а юный мичуринец после школы окончил сельскохозяйственный институт.

Юные натуралисты были и первыми в Сыктывкаре цветоводами. Цветы выращивали в основном школьники младших классов. В цветнике росли разные сорта астр, ноготки, петуния, бархатцы, гвоздики, львиный зев, из многолетних – аквилегия, дельфиниум, золотой шар и др. Юннаты снабжали семенами цветов школы республики.

Братцы-кролики и «снежные» пчелы

В 1949 году на станции организовался кружок кролиководов. Юннаты выращивали шесть пород кроликов. Ребята заготавливали корма для ушастых питомцев, ухаживали за крольчатами. В 1950 году у юннатов началась шефская работа по выращиванию телят и птиц. 120 учащихся Тентюковской школы ухаживали за 60 телятами в совхозе «Сыктывкарский». Школьники Выльгорта выращивали на птицеферме две тысячи цыплят.

В 50-е годы сыктывкарские юннаты стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Участником выставки стало звено овощеводов: пятиклассницы Тамара Сердитова, Роза Фролова, Инна Выборова, Ада Безносикова, Света Тасина. За свой урожай капусты девочки были награждены бронзовыми медалями и денежными премиями. Бронзовую медаль выставки получил также Олег Ракин за выращивание гибрида брюквы с капустой.

Натуралисты провели опыты по выращиванию тутового шелкопряда на листьях одуванчика, а также (вместо шелковицы, как у него на родине) на листьях березы. И в первом, и во втором случаях получили коконы и бабочек, шелкопряды на Севере чувствовали себя как дома.

В 1947 году на станции был организован кружок пчеловодов под руководством Филиппа Гирко. Юннаты создали пасеку, где установили стеклянный улей. Пасеку постоянно расширяли. Пчеловоды провели ряд дерзких опытов по дрессировке пчел на опыление огурцов и других культур для повышения урожая. Изучали содержание пчел под снегом. А в летние месяцы получали до 600 килограммов меда.

Станция стала центром

К концу 1970-х на Сыктывкарской станции юннатов, которая располагалась по адресу: ул. Куратова, 35, уже был небольшой деревянный домик, веранда, две теплицы, крольчатник, сарай-амбар, овощехранилище и учебный земельный участок. Дети с удовольствием ухаживали за животными: кроликами, попугайчиками, аквариумными рыбками, черепахами, морскими свинками, дикими утками и т.д.

В 1979 году станция юннатов получила новое здание и участок площадью 7 га на улице Печорской. Территория была разбита на отделы: плодово-ягодный, цветочно-декоративный, биологический, дендрарий, питомник ягодных и декоративных кустарников и деревьев, полевой, закрытый грунт (теплица) и два парника, пасека, овощной, производственный и животноводческий. Во всех кабинетах была создана большая коллекция комнатных растений.

В 2001 году Республиканская станция юных натуралистов была преобразована в Коми республиканский экологический центр дополнительного образования, а в 2005 году – в Коми республиканский эколого-биологический центр.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.