«Раскольников» обвиняют в том, что они прикрываются лозунгом «За справедливость!»

Сыктывкарское ТСЖ «Стефановский», объединяющее жильцов свыше семисот квартир, ликвидируется.

На прошлой неделе член ТСЖ Павел Соколов получил ответ из Службы стройжилтехнадзора РК, в котором сообщалось, что его обращение о нарушении требований жилищного законодательства со стороны правления (товарищества) не нашло подтверждения. А заканчивался ответ, подписанный начальником Службы А. Малафеевым, весьма неожиданно: ТСЖ «Стефановский» подлежит ликвидации — как не соответствующий требованиям Жилищного кодекса РФ. И Служба уже готовит материалы для подачи в городской суд с требованием о ликвидации ТСЖ…

Это товарищество было создано в мае 2004 года. В него вошли три дома: два на улице Кутузова (под номерами 13 и 15) и один — на улице Свободы, 10а. Двор у всех домов общий, а вот границ участков до сих пор нет. По новым правилам, если они не определены, ТСЖ не имеет права создаваться. А те, что уже созданы, обязаны эти границы определить. Другими словами, провести реорганизацию. И сделать это нужно было до 1 июля 2016 года.

Хватит копаться!

Конфликт в товариществе начался с того, что у одного из жильцов — Виктора Данякина — возникли вопросы к правлению ТСЖ. В частности, его не устраивало состояние двора, детских площадок. Однако предложения, с которыми он обращался к председателю правления, оставались не услышанными. Чашу терпения переполнила информация о проведенном косметическом ремонте подъездов. Точнее сказать, Данякина изумила сумма, которая была заплачена за этот ремонт. Виктор Иванович попросил показать смету. Строитель в прошлом, он увидел, что в ней значились работы, которые не проводились и проводиться не могли. В частности, сплошная штукатурка по бетонным стенам.

Получив другие документы, Виктор Иванович пришел к выводу, что председатель сначала договорился о цене ремонта за 800 тысяч рублей, но потом в договоре была указана сумма в 450 тысяч. Причем составлялась смета задним числом. По его мнению, был составлен договор, в котором сумма подгонялась под нужную цифру.

«Копание» Данякина в документах очень не понравилось и председателю, и членам правления. Он в миг стал «сутягой» и кляузником. Ведь в составе правления люди уважаемые, одних только бывших офицеров полиции — трое. Ну разве могли они ошибаться?

Товарищи «бунтовщики»

У Данякина тоже нашлись сторонники, которые поддержали его в желании прояснить ситуацию с ремонтом. Вспомнили о приписках при замене канализации в одном из подъездов, об установке антенн, пропаже дорожной плиты со двора. А когда возник вопрос о том, какую зарплату получает председатель и члены правления, заявителям просто указали на дверь. После этого «бунтовщики» пошли по инстанциям: стали обращаться в управление по защите прав потребителей, в прокуратуру, Жилинспекцию, МВД и т.д.

Надо отметить, что в конце ноября вдруг сложил свои полномочия председатель ТСЖ. На тот момент уже действовал обновленный кодекс, согласно которому новый председатель должен избираться только на общем собрании. Однако его назначило правление. Им стал бывший заместитель председателя.

Ответы надзорных органов в принципе сводились к одному: в ТСЖ есть свой устав, вот в рамках его сами и разбирайтесь.

«Раскачивают ситуацию»

Дальше началась контратака. Данякину пояснили, что у него есть задолженность по оплате, а потому и отвечать ему нет необходимости. А если он хочет что-то узнать, пусть представит в правление все свои заявления в инстанции, в том числе и в правоохранительные органы. Причем в полном объеме и с личной подписью!

Вскоре в подъездах появились листовки, в которых говорилось, что «в течение двух месяцев группа недовольных жителей наших домов раскачивают ситуацию, нацеленную на дискредитацию правления ТСЖ». «Прикрываясь лозунгами «За народ», «За справедливость», они раскалывают наш ТСЖ на два — «Кутузова, д. 13» и «Свободы, д. 10А».

Сор из избы

Последний ответ из Службы стройжилтехнадзора Виктор Данякин получил на прошлой неделе. Понимая, что правление само вряд ли захочет распространять такую информацию среди собственников, он стал проводить собрания во всех подъездах своего дома.

Виктор Иванович опасается, что нынешнее правление будет саботировать разделение домов и создание двух или даже трех новых ТСЖ: ведь потребуется отчитаться за сделанное и полученное. А это — вынос сора из избы. Зачем оно нужно? А вот по мнению Данякина, после этого в их общем доме станет только чище.

Анатолий ПОЛЬКИН.