Международный женский день отмечается 8 марта по всему миру как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. Еще до революции исследователи Коми края отмечали, что местные женщины независимы, да и прав у них куда больше, чем у большинства крестьянок Российской империи.

Кормилицы и добытчицы

Наибольшими правами среди женщин пользовались вдовы, особенно если в семье не было старшего мужчины, способного взять опеку над вдовой. Такие вдовы наравне с мужчинами имели право голоса на сельских сходах.

В Коми крае, где отродясь не было крепостного рабства, женщине отводилась роль хранительницы очага. Однако коми мужчины большую часть времени проводили вне дома, поэтому женщины занимались и «мужской» работой. Когда мужики отправлялись на промыслы, женщины дома оставались решать все вопросы. Бывало, что женщина не просто хозяйствовала, но и ходила на охоту или рыбалку, чтобы добыть пропитание для семьи. Некоторые из них становились профессиональными охотницами.

В 1910 году Николай Мамадышский отмечал, что ассимиляция ненцев на ижемской территории велась с помощью женщин. В книге «Усинский край» он писал о «влиянии женщин-зырянок, вошедших в семьи самоедов, на их уклад жизни, на их быт, на духовный мир, на умственное развитие, на интеллектуальный уровень самоедов».

Историк Анна Гагиева в статье «Коми крестьянка в региональном социуме XVIII века» отмечает, что жизнь и повседневность женщин в Коми не была похожа на жизнь современниц-крестьянок из других областей империи. В частности, было больше имущественных прав. «Коми крестьянка имела равные права, как и другие наследники, распоряжаться имуществом после смерти мужа, – пишет историк. – Она была законной наследницей всего движимого и недвижимого имущества. Если в доме не имелось наследника-мужчины, а была лишь дочь-наследница, то коми крестьянки могли взять в дом зятя. Общество с пониманием относилось к таким зятьям, которых называли, как и на Севере, «зятья-приемыши».

Бойкие девицы

Начало светской жизни в Усть-Сысольске положили девушки, точнее 15-летняя Александра Ишимова – дочь ссыльного Осипа Ишимова. В 1819 году она не только привила провинциальным ровесницам столичные вкусы и моду, но и провела первое в Усть-Сысольске любительское театральное представление. Девушка с подругами поставили популярную в начале позапрошлого века комическую оперу Александра Княжнина «Девичник, или Филаткина свадьба». Она рассказала провинциальным ровесницам, что нужно не хороводы водить, а современные танцы танцевать.

Затем Александра «навела порядок» и в нарядах уездных барышень, которые носили платочки, повязанные «по-купечески». Девушки начали завивать передние локоны и выписывать из Архангельска модные тогда черепаховые гребенки. Фасоны платьев скопировали с тех, что были у Александры и ее мамы. Уездные девушки до того осмелели, что решились на постановку первого спектакля. Можно, сказать, что это и было началом женского движения в Усть-Сысольске.

Напомним, что Александра Ишимова (1804-1881) – известная русская писательница, переводчица и издатель. После возвращения семьи в Петербург она занялась литературными переводами, познакомилась с Вяземским, Жуковским, Пушкиным и другими писателями. С 1834 года работала над «Историей России в рассказах для детей». Ишимова – последний корреспондент Пушкина. Воспоминания о жизни в Усть-Сысольске Александра Ишимова опубликовала в своей автобиографии, три страницы которой посвящены уездному городу.

Агния, но не Барто

Второе женское имя, которое вспоминается в связи с дореволюционной историей Коми края, – это первая коми детская писательница, переводчица, учитель и общественный деятель Агния Суханова (в девичестве Даньщикова). В этом году исполнилось 140 лет со дня ее рождения. Агния родилась в селе Вомын (ныне Корткеросского района) в начале 1884 года. Закончив Небдинское двухклассное училище и Усть-Сысольскую женскую прогимназию, долгое время учительствовала в сельских школах Усть-Сысольского уезда (в нынешнем Корткеросском и Усть-Куломском районах). Агния Андреевна писала и ставила на сельской сцене пьесы для детей на коми языке «Дед Мороз», «Охотник», «К свету», «Чурка Максим». Переводила на коми язык пьесы Гоголя и Островского. Создала и возглавила в Корткеросе драматический кружок. С 1920 года работала в Коми книжном издательстве над учебными пособиями для коми школ. Входила в комиссию по созданию литературы на коми языке.

А девочкам можно?

В середине XIX столетия долго дискутировали на тему, нужно ли развивать женское образование в Усть-Сысольске. Поначалу в училища и школы принимали только мальчиков. Девочки учились в «домашних школах». По воспоминаниям современников, в 1850-х годах в Усть-Сысольске «девочки состоятельных родителей

обучались у частных лиц женского пола. Обучала их азбуке, чтению часослова и псалтыря старая девица, дочь покойного священника Пелагея Дмитриевна. Учились здесь одновременно до десяти девочек, за год они осваивали чтение. Ее племянницы, Екатерина и Любовь Клячины, обучали девочек русскому языку, арифметике, французскому и немецкому языкам.

Крепостное право в России отменили только в 1861 году. Но и после этого русские крестьянки оставались бесправны. А между тем в 1858 году в Усть-Сысольске уже открылось первое женское училище. Купец Иван Забоев за свой счет построил здание, а купец Василий Латкин – ежегодно перечислял деньги на отопление. В 1870 году женское училище стало прогимназией, а в 1909 году – Усть-Сысольской Александринской гимназией. В 1911-1913 годах гимназия переехала в построенное для нее двухэтажное здание. Именно в зале этой гимназии была провозглашена советская власть в Коми крае. С июня 1918 года здесь находилась 2-я гимназия Усть-Сысольска, а с октября 1918 года – школа №2. Сейчас здесь занимается часть классов пушкинской гимназии.

Пламенная Домна

Часть коми девушек еще до революции выезжала на работу в крупные города – в Вологду, Москву, в столицу империи. И там они могли познакомиться с участницами зарождающегося женского движения, а также с революционным движением. Одной из таких девушек стала героиня гражданской войны Домна Каликова. В детстве она батрачила на кулаков, потом работала на заводах. Принимала участие в демонстрациях против Временного правительства, в столкновениях с полицией. В мае 1918-го вернулась в село Выльгорт, была членом Выльгортского комитета бедноты. В 1919-м работала в земельном отделе Усть-Сысольского горисполкома, затем вступила в партизанский отряд. В декабре 1919 года схвачена белогвардейцами во время разведки в село Аныб и расстреляна на льду реки Вычегды вблизи села Помоздино.

Непростая Мария

На два года моложе Домны Каликовой другая незаурядная коми женщина – Мария Безносова (более известная под фамилией Йоль). Она внесла большой вклад в развитие женского движения, судопроизводства, журналистики и литературы в Коми крае. В 1921 году Мария организовала первый съезд женщин Коми области. Единственную женщину, возглавлявшую Коми областной суд, в 1937 году арестовали за участие в «националистическом» движении, и она от звонка до звонка отсидела весь срок – восемь лет.

Мария Безносова родилась в феврале 1898 года в селе Межадор Усть-Сысольского уезда. Фамилию Йоль, что по-коми значит «лесной ручей», девушка придумала себе сама и официально ее закрепила. Мария выросла в Усть-Сысольске. Отец работал волостным писарем и письмоводителем мирового судьи, а мать была портнихой. Окончив Александринскую женскую гимназию в Усть-Сысольске, Мария учительствовала в Корткеросском высшем начальном училище и в школе второй ступени в Усть-Сысольске. В это время девушка познакомилась с первой коми детской писательницей Агнией Сухановой. Вместе они переводили пьесы Гоголя и Островского на коми язык и ставили спектакли для детей. Мария была знакома со многими коми писателями своего времени: Виктором Савиным, Вениамином Чисталевым, Василием Лыткиным, Николаем Шаховым, Николаем Поповым, Андреем Цембером.

В 1919 году Мария вступила в большевистскую партию. Девушка работала в подотделе национальных меньшинств уездного отдела народного образования. Сменив фамилию, она возглавила женское движение в Коми. Мария Йоль четыре года очно училась в Петроградском университете. После окончания вуза в 1926 году руководила подотделом печати Коми обкома ВКП(б), затем работала помощником прокурора области. В 1929-1930 годах Мария Йоль возглавляла Коми областной суд. В 1932 году переехала в Архангельскую область, где работала помощником краевого прокурора. Осенью 1937-го ее арестовали. Причиной ареста могло стать то, что для первого съезда коми женщин Мария перевела статью Николая Бухарина «Работница, тебе наше слово». Перевод вышел отдельной брошюрой. Также бывшей судье припомнили ее деятельность в «националистическом» обществе по изучению Коми края. Марию Йоль освободили в ноябре 1945 года, а реабилитировали в 1956 году.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

P.S. И это только небольшая часть исторических портретов женщин, внесших свой вклад в развитие Коми края. Их было много – учителя, врачи, писательницы, ученые, артистки, предприниматели.