Распетушился

Декабрь 29, 2016 - Актуально, Лента

2017-й — год Огненного Петуха, известного провокатора и забияки. Как известно, стихия Огня олицетворяет всевозможные смуты и перемены. Будем надеяться, что — к лучшему…
Астрологи советуют встречать Новый год в красном или оранжевом. На праздничном столе не должно быть ни жареной курятины, ни вареных яиц. И вообще, не злите Петуха — он дерзкий и бесстрашный. И даже в жареном виде может клюнуть в одно место…

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