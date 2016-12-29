Распетушился

2017-й — год Огненного Петуха, известного провокатора и забияки. Как известно, стихия Огня олицетворяет всевозможные смуты и перемены. Будем надеяться, что — к лучшему…

Астрологи советуют встречать Новый год в красном или оранжевом. На праздничном столе не должно быть ни жареной курятины, ни вареных яиц. И вообще, не злите Петуха — он дерзкий и бесстрашный. И даже в жареном виде может клюнуть в одно место…