Рассеянный папа забрал из садика чужого ребенка

— Дорогая, я ребенка из садика привел!

— Чудесно, как назовем? Наш-то дома уже…

Почти такой же анекдотический случай произошел в Усть-Вымском районе. Мужчина перепутал детей и вместо родной дочери забрал домой похожую на нее девочку.

По информации МВД по Коми, инцидент произошел в Жешарте 8 мая в детском саду «Сказка», когда вечером старшая группа детей была на прогулке. Мужчина был трезв, однако «разглядел» в шестилетней девочке свою дочь, посадил в машину и повез домой. Дома выяснилось, что воспитанница детского сада не его дочка. Да и своя родная к тому времени уже была дома.

Как рассказала «Трибуне» заведующая дошкольным учреждением Татьяна Минина, обе девочки из благополучных семей. В детском саду воспитываются в параллельных группах. Они одинакового телосложения, примерно одинаково одеты: джинсы, кепка, косички по бокам. Правда, на лицо они все-таки разные.

— Почему же произошла путаница?

— Возможно, папа был уставший и из-за этого невнимательный.

— А воспитательница как такое допустила?

— Основная воспитательница в отпуске, другая на больничном. С детьми была заменяющая. Всех детей уже забрали, на прогулке была одна девочка. Воспитательница спросила: «Вы папа?» Он сказал — что да. Воспитательница рассказала папе, как жила в течение дня дочь, что плохо кушала, и передала фрукт, который девочка не доела. Потом папа сказал ей: «Пошли!» И они отправились домой.

— Девочка не испугалась?

— Нет, но когда они приехали к нему, девочка сказала, что это не ее дом, что живет в другом месте. Только тогда мужчина и разглядел, что забрал из садика чужого ребенка…

А в это время в садике случился настоящий переполох. Родная мать девочки пришла за дочерью и узнала страшное: ее увез посторонний мужчина. Заведующая детским садом обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.

История закончилась благополучно. Рассеянный папаша отвез чужую девочку домой к родителям.

Екатерина МАКАРОВА.