Расстрелял коз и… кота (Криминал от 3 июня)

В деревне Парчег Сыктывдинского района неизвестный убил домашних животных.

«Сегодня обнаружили рано утром коз, застреленных в загоне. Вызваны криминалисты», – сообщил их владелец Денис Андреев. Трупы направлены на экспертизу. Причем это уже не первый случай расстрела животных. Ранее неизвестный пристрелил домашнего кота. «Кот жил в деревне уже пять лет, и далеко от своего участка он никогда не ходил… Знайте, все в этом мире возвращается бумерангом», – сообщила его безутешная хозяйка Анна Штольцер в группе «Подслушано Парчег» в соцсети.

Супругов разнимала Росгвардия

В Троицко-Печорске жена ударила мужа бутылкой по голове.

В одном из поселковых кафе сработала тревожная кнопка. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, выяснили, что ссора произошла между супружеской парой. Нарушители были доставлены в дежурную часть полиции. Пострадавшему оказали медпомощь. К слову, за прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми почти сто раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога».

Не поделили… лужу

На днях в Сыктывкаре произошла безобразная стычка. Две женщины шли вечером по узкой тропинке. На их пути встретились лужа и мужчина, который не хотел уступать дорогу.

Мужчина оказался не джентльменом и ударил одну из женщин по щеке. Ее приятельница стала возмущаться, после чего обидчик нанес пощечину и ей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». 36-летнему подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Воркутинский Ван Гог

43-летний воркутинец, вооружившись ножовкой, нанес собутыльнику резаную рану ушной раковины.

Ухо потерпевшего повисло на тонком лоскуте кожи. Спасти ухо удалось благодаря оперативной органосохраняющей операции.

Утонул в спасжилете

В Печоре прямо возле набережной и памятника Русанову перевернулась лодка с двумя пассажирами.

Оба мужчины находились в спасжилетах, один из них смог выбраться на берег, а второй утонул. Спасатели нашли его тело в 15-ти метрах от берега. Причиной смерти, скорее всего, стала холодная вода.

Сосед отправится в колонию

Сделав замечание шумному соседу, мужчина получил ножевой удар в грудь.

Пьяный сосед находился на лестничной площадке одного из многоквартирных домов. Когда ему сделали замечание, он выхватил нож и ударил «обидчика». Потом он пошел во двор и камнем разбил в автомобиле соседа заднее стекло, причинив таким образом потерпевшему еще и материальный ущерб в размере 69 тысяч руб. Вину свою дебошир признал, раскаялся, но суд назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима.

Ухтинец осквернил Вечный огонь

Накануне Дня Победы мужчина нанес на мемориал надписи баллончиком с желтой краской.

За повреждение мемориала городским судом ему был назначен арест на два месяца, который он обжаловал. Верховный суд решил, что более мягкой меры пресечения фигурант не достоин. Мужчина пробудет в СИЗО до 12 июля.