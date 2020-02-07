В Сыктывкаре начался судебный процесс по делу «банды Пичугина».

В бюджет Коми в 2019 году поступило на 1,7 млрд больше налоговых и неналоговых доходов.

Под давлением общественности Минздрав Коми отказался от планов по строительству вертолетной площадки в Шудаяге.

В Печоре должник по алиментам заключен под стражу.

50-летний интинец, находясь в Ухте, приобрел нелицензионную алкогольную продукцию, которую хранил в одном из ангаров города.

В Прилузье спасатели эвакуировали с реки попавшего в беду рыбака.

Онколог из Коми признан победителем ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!».