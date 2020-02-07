В редакцию «Трибуны» обратилась инициативная группа студентов УГТУ, сообщивших, что в вузе идет сбор подписей под обращением к новому министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.
Необходимость такой петиции, по мнению студентов, вызвана обстановкой неопределенности, которая сложилась в вузе после ареста президента УГТУ Николая Цхадая.
Напомним, что громкий арест последовал сразу же после выборов ректора УГТУ. Этот пост занял Руслан Агиней, которого поддерживал Николай Цхадая. Он же, как считают студенты, поспособствовал и снятию с выборов кандидатуры Дмитрия Беляева. Причем в этом ему помогла республиканская власть, роль которой во всей этой истории оценивается негативно. В связи с этим коллектив УГТУ отправил открытое письмо главе Коми Сергею Гапликову.
«После того, как Д. Беляева заставили уйти с должности врио ректора, со стороны действующей администрации УГТУ работникам, поддержавшим Д. Беляева, стали поступать угрозы об увольнении, предупреждения об уменьшении учебной нагрузки, а соответственно, и заработной платы, — говорится в письме. – Звучали и угрозы об отчислении тех студентов, кто поставил свою подпись в поддержку Д. Беляева. Новое руководство стало возвращать «старую» команду, при которой и были накоплены многомиллионные долги, допущены разного рода нарушения. Все эти действия команды Цхадая и его лично чуть не подорвали веру коллектива в то, что РФ — правовое государство! Но коллектив не сдался ни тогда, ни сейчас».
«Разбор полетов». УГТУ так и не вышел из состояния турбулентности
В редакцию «Трибуны» обратилась инициативная группа студентов УГТУ, сообщивших, что в вузе идет сбор подписей под обращением к новому министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.