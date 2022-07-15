Разделяй и собирай (Блиц от 15 июля)

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 сентября всех россиян обяжут сортировать мусор.

Согласно закону, на простых граждан возлагается ответственность за раздельный сбор и накопление вторичных ресурсов (вторсырья), а на юридических лиц – обеспечение утилизации. Под вторсырьем подразумеваются отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров. Захоронение ресурсов, которые считаются вторсырьем, будет запрещено (правда, не с этого года, а позже – ориентировочно с 2030-го).

«Расписка на верность»

В День семьи, любви и верности в Коми расписались 116 пар.

Суеверные молодожены любят выбирать для бракосочетаний праздничные или символичные даты. Как сообщает Минюст Коми, на государственную регистрацию заключения брака 8 июля в органы загса республики было подано 116 заявлений. Больше всего свадеб сыграно в Сыктывкаре и в Ухте.

Печорский мост включили в план

В пятилетний план российского правительства в числе 250 других объектов по строительству и ремонту автомобильных дорог включен и мост через реку Печору в районе села Усть-Уса (на автотрассе Сыктывкар – Нарьян-Мар).

Правда, финансирование по нему (1,9 млрд руб.) предусмотрено лишь в 2027 году. В целом для завершения работ потребуется 20 млрд рублей, поскольку нужно сделать не только сам мост, но и подъездные пути к нему по заливной местности.

Гарантия – два года

СПК «Темп-Дорстрой» досрочно отремонтировал покрытие взлетной полосы в Сыктывкарском аэропорту.

Всего планировалось отремонтировать четыре участка на ВПП и два – на перроне, где стоят самолеты, общая площадь работ – более 46 тысяч квадратных метров. Средства на ремонт (131 млн руб.) выделены из бюджета региона. Подрядчик дает гарантию на два года.

В Чернам – по билету

Утвержден размер платы за посещение заказника «Белый».

Согласно постановлению правительства Коми стоимость входа на территорию государственного природного заказника обойдется одному гражданину в 108 рублей. Бесплатно посещать заказник могут только жители населенных пунктов в границах ООПТ, а также граждане, зарегистрированные в близлежащих селах и деревнях.

Губернатор следит за дорогой

На недавнем заседании правительства Коми глава региона неожиданно признался, что он лично сообщает о нарушениях правил дорожного движения. «Я десять и более раз сообщал о нарушениях, – заявил Владимир Уйба. – От каждого из них зависит безопасность на дорогах».

В качестве примера он рассказал об аварии с мотоциклистом, который на 100 и более км/ч превысил допустимую скорость и попал в ДТП, где получил тяжелые травмы.

В республике бушуют пожары

Впервые с начала сезона зафиксировано сразу шесть очагов пожара в Усинском районе. Всего в республике действует 86 лесных пожаров.

Наиболее крупный пожар продолжается в Удорском лесничестве. Сегодня его площадь занимает уже 1200 гектаров. Возгорание удалось локализовать, на это огнеборцам потребовалась неделя. Всего же в Удорском районе зафиксировано 20 действующих лесных пожаров.

Два крупных пожара возникли в Княжпогостском районе. В Мещурском лесничестве зафиксированы пожары площадью 305 и 250 гектаров, последний удалось локализовать.

В Коми «минируют» здания

На этой неделе участились сообщения о «минировании» зданий. Волна писем с сообщениями о «минировании» прокатилась по министерствам, социальным службам, ведомствам не только Сыктывкара, но и районов Коми.

Так, во второй раз «заминировали» администрацию столицы Коми, Минприроды РК, Центры соцзащиты населения в Ухте, Печоре и Выльгорте, Центр соцзащиты в Сыктывкаре на ул. Чернова, 3, Усинский дом-интернат, фонд «Милосердие» в с. Выльгорт.

Сообщи об «автохламе»

Сыктывкарская мэрия рекомендует собственникам брошенных автомобилей поспешить с их утилизацией.

Из дворов и других городских территорий на днях вывезли пять разукомлектованных транспортных средств. Работы проводит подрядная организация по заказу столичной администрации. Еще 14 транспортных средств были убраны владельцами самостоятельно. На очереди еще десяток машин. Горожане могут сообщать, если видят «автохлам» на улицах, в управление ЖКХ по телефону 29-42-01.

В Корткеросе угнали трактор

В дежурную часть ОМВД России по Корткеросскому району обратился местный житель с заявлением о том, что у него был похищен трактор «Т-40».

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в ходе проверки установлено, что накануне мужчина распивал спиртные напитки со своим племянником по месту жительства. Через некоторое время он уснул, а родственник без спроса взял ключи и угнал транспортное средство вместе с прицепом. Покатавшись по населенному пункту, угонщик увяз в луже, где и бросил угнанный трактор.

Мальчику пересадят кожу

В Эжве 14-летний подросток решил сжечь мусор в бочке и плеснул на него бензином.

Ребенок поехал с бабушкой на дачу. На участке они убирали мусор, который складывали в бочку для сжигания. В отсутствие взрослых мальчик сам облил мусор бензином и поджег. Из-за резкого воспламенения огонь перекинулся на одежду школьника, и он получил 70% ожогов тела. Юного пациента отправили на пересадку кожи за пределы Коми.

Если женщина в стрессе…

В селе Пажга жена ударила ножом своего супруга, пытавшегося ее обнять.

Мужчина разбудил свою супругу рано утром. Не очень довольная ранним пробуждением 50-летняя женщина отправилась на кухню готовить завтрак. Когда она резала хлеб, супруг пытался ее обнять и успокоить, но в ответ получил удар ножом в живот. Поначалу кровотечение удалось остановить при помощи бинтов и перекиси водорода, однако через некоторое время скопившаяся кровь хлынула ручьем, и жена вызвала скорую помощь. Медикам потерпевший пояснил, что сам ударил себя ножом якобы в попытке суицида, однако женщина в тот же день явилась в полицию с повинной. Сыктывдинский районный суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Супруги продолжают проживать вместе.