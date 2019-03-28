Размер имеет значение, считают печорцы

Как уже сообщала «Трибуна», недавно у печорских депутатов появились вопросы к главе администрации Наталье Паншиной по поводу ее зарплаты и премии. В целом на годовое содержание мэра в бюджете района заложено 5,75 млн руб. (в среднем почти полмиллиона в месяц).

Бурные дебаты

По просьбе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку формирования этой суммы. Заинтересовалась и районная прокуратура. Прокурор нашел нарушения при выделении премии (ее размер составляет 10 окладов), внес протест и потребовал устранить нарушение.

Размер премии устанавливается на год решением Совета МР «Печора» по итогам рассмотрения отчета о результатах выполнения основных показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности главы муниципального района – руководителя администрации, установленных решением Совета муниципального района. Однако в 2018 году этот принцип был нарушен. А потому депутатам надлежало собраться и внести изменения в документ под названием «Об установлении условий оплаты труда главы муниципального района – руководителя администрации».

27 марта на внеочередном, 33-м, заседании Совета народные избранники попытались узаконить ежемесячную премию главе. Одни считали премию слишком большой, другие — вполне приемлемой. Заседание проходило очень эмоционально — настоящий вулкан страстей.

Депутат И. Пьянков даже разработал критерии оценки деятельности главы. По его мнению, при выполнении основных показателей премия должна быть в размере 6-ти окладов. (В этом случае глава потеряла бы примерно 70 тысяч за год (из тех 5,75 млн руб.). Аргументы простые: скромнее надо быть, деньги-то бюджетные. А народ живет сегодня, мягко говоря, небогато.

У председателя Совета МР «Печора» депутата Ф. Ненахова, видимо, есть другие критерии. Он считает, что нужно оставить все как есть — 10 окладов.

Ушла с заседания

В итоге депутаты проголосовали так: 6 депутатов — за уменьшение премии, 11 — за сохранение на прежнем уровне. Однако этих 11 голосов не хватило для того, чтобы решение приобрело законную силу.

В ходе дебатов Наталья Паншина сказала депутатам, что премию в десять окладов считает адекватной, ведь работа у нее тяжелая, а нагрузка большая.

После этого глава муниципалитета покинула заседание. По сути оно оказалось сорвано.

Однако 24 апреля депутаты вернутся к данной теме. Ведь вопрос все равно придется решать, исполняя представление прокурора.

«Тяжелое наследство»

На этой неделе в редакцию поступило обращение, подписанное шестью печорцами, судя по электронному адресу, это бывшие коллеги Н. Паншиной по техникуму, где она в свое время работала. Подписанты требуют от нас прекратить «печатать «заказные» статьи, порочащие авторитет главы МР «Печора».

Далее в письме говорится о том, что Паншиной от ее предшественников досталось тяжелое наследство: «разбитые дороги, школы и детские сады с текущими крышами и плесенью, не выполненная программа по переселению» и т.п. Но Наталье Николаевне удалось достигнуть положительных результатов, считают авторы письма.

«Трибуна» уважает любую точку зрения, даже если она не совпадает с мнением редакции. Народная газета – это открытая площадка для дискуссий. Однако мы принципиально не публикуем «заказных статей», кроме тех, которые обозначаются специальным значком «на правах рекламы».

При этом «Трибуна» работает по принципу обратной связи – темы предлагают сами читатели, неравнодушные к тому, что происходит вокруг. И мы благодарим жителей Печоры за их активную гражданскую позицию. Кстати, когда Печорский муниципалитет возглавляли А. Ткаченко и А. Соснора, они регулярно становились «героями» наших публикаций. Но если у печорцев появляются вопросы уже и к новому главе, почему нужно делать исключение? Тем более что в данном случае инициатива исходит от местных депутатов, которые от имени своих избирателей

контролируют исполнительную власть. В том числе следят и за расходованием муниципальных средств.

«Обидно слышать такие оценки»

Мы связались с Натальей Паншиной и попросили ее прокомментировать ситуацию.

— Мне, конечно, обидно слышать такие оценки, — сказала Наталья Николаевна. — Например, по зарплате. Нарушений не выявлено. Мне лишнего не выплатили, а даже недоплатили. Не брала я и денег у инвалидов. Напротив, мы дали им существенную сумму, просто по другой статье. У меня есть свои аргументы и по другим спорным вопросам.

Людмила КУДРЯШОВА.